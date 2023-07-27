https://ukraina.ru/20230727/1048303804.html
Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал
Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал - 27.07.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал
В ходе выступления на форуме "Россия — Африка" патриарх Кирилл оговорился, назвав российского лидера Владимиром Васильевичем. В ответ Владимир Владимирович Путин улыбнулся. Соответствующие кадры 27 июля были опубликованы Кремлевским пулом журналистов
2023-07-27T14:15
2023-07-27T14:15
2023-07-27T14:45
новости
патриарх кирилл
владимир путин
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россия
африка
оговорка
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На пленарном заседании форума "Россия — Африка" Владимир Путин сделал ряд значимых заявлений:Москва планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов и русские школы. Квоты на обучение африканских студентов в России растут и этот процесс продолжится.Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки с Украины, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом.Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%, Москва продолжит поддерживать нуждающиеся государства и регионы с помощью гуманитарных поставок.Россия готова уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральнафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.В потенциале Африка сможет сама стать экспортером продовольствия. Условие - континент должен получить технологии. Россия готова помочь.В 16 странах Африки в настоящее время разрабатывается более 30 перспективных энергетических проектов с участием РФ.За последние два года экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ увеличился в 2,6 раза.
https://ukraina.ru/20230727/1048298721.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, патриарх кирилл, владимир путин, форум, россия, африка, оговорка
Новости, Патриарх Кирилл, Владимир Путин, форум, Россия, Африка, оговорка
Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал
14:15 27.07.2023 (обновлено: 14:45 27.07.2023)
В ходе выступления на форуме "Россия — Африка" патриарх Кирилл оговорился, назвав российского лидера Владимиром Васильевичем. В ответ Владимир Владимирович Путин улыбнулся. Соответствующие кадры 27 июля были опубликованы Кремлевским пулом журналистов
На пленарном заседании форума "Россия — Африка" Владимир Путин сделал ряд значимых заявлений:
Москва планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов и русские школы. Квоты на обучение африканских студентов в России растут и этот процесс продолжится.
Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки с Украины, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом.
Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%, Москва продолжит поддерживать нуждающиеся государства и регионы с помощью гуманитарных поставок.
Россия готова уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральнафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.
В потенциале Африка сможет сама стать экспортером продовольствия. Условие - континент должен получить технологии. Россия готова помочь.
В 16 странах Африки в настоящее время разрабатывается более 30 перспективных энергетических проектов с участием РФ.
За последние два года экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ увеличился в 2,6 раза.