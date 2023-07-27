Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал - 27.07.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал
Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал - 27.07.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал
В ходе выступления на форуме "Россия — Африка" патриарх Кирилл оговорился, назвав российского лидера Владимиром Васильевичем. В ответ Владимир Владимирович Путин улыбнулся. Соответствующие кадры 27 июля были опубликованы Кремлевским пулом журналистов
2023-07-27T14:15
2023-07-27T14:45
новости
патриарх кирилл
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На пленарном заседании форума "Россия — Африка" Владимир Путин сделал ряд значимых заявлений:Москва планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов и русские школы. Квоты на обучение африканских студентов в России растут и этот процесс продолжится.Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки с Украины, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом.Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%, Москва продолжит поддерживать нуждающиеся государства и регионы с помощью гуманитарных поставок.Россия готова уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральнафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.В потенциале Африка сможет сама стать экспортером продовольствия. Условие - континент должен получить технологии. Россия готова помочь.В 16 странах Африки в настоящее время разрабатывается более 30 перспективных энергетических проектов с участием РФ.За последние два года экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ увеличился в 2,6 раза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, патриарх кирилл, владимир путин, форум, россия, африка, оговорка
Новости, Патриарх Кирилл, Владимир Путин, форум, Россия, Африка, оговорка

Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал

14:15 27.07.2023 (обновлено: 14:45 27.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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В ходе выступления на форуме "Россия — Африка" патриарх Кирилл оговорился, назвав российского лидера Владимиром Васильевичем. В ответ Владимир Владимирович Путин улыбнулся. Соответствующие кадры 27 июля были опубликованы Кремлевским пулом журналистов
На пленарном заседании форума "Россия — Африка" Владимир Путин сделал ряд значимых заявлений:
Москва планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов и русские школы. Квоты на обучение африканских студентов в России растут и этот процесс продолжится.
Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки с Украины, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом.
Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%, Москва продолжит поддерживать нуждающиеся государства и регионы с помощью гуманитарных поставок.
Россия готова уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральнафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.
В потенциале Африка сможет сама стать экспортером продовольствия. Условие - континент должен получить технологии. Россия готова помочь.
В 16 странах Африки в настоящее время разрабатывается более 30 перспективных энергетических проектов с участием РФ.
За последние два года экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ увеличился в 2,6 раза.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
13:34
Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка"
 
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