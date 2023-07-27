https://ukraina.ru/20230727/1048303804.html

Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал

Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал - 27.07.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал

В ходе выступления на форуме "Россия — Африка" патриарх Кирилл оговорился, назвав российского лидера Владимиром Васильевичем. В ответ Владимир Владимирович Путин улыбнулся. Соответствующие кадры 27 июля были опубликованы Кремлевским пулом журналистов

2023-07-27T14:15

2023-07-27T14:15

2023-07-27T14:45

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На пленарном заседании форума "Россия — Африка" Владимир Путин сделал ряд значимых заявлений:Москва планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов и русские школы. Квоты на обучение африканских студентов в России растут и этот процесс продолжится.Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки с Украины, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом.Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%, Москва продолжит поддерживать нуждающиеся государства и регионы с помощью гуманитарных поставок.Россия готова уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральнафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.В потенциале Африка сможет сама стать экспортером продовольствия. Условие - континент должен получить технологии. Россия готова помочь.В 16 странах Африки в настоящее время разрабатывается более 30 перспективных энергетических проектов с участием РФ.За последние два года экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ увеличился в 2,6 раза.

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новости, патриарх кирилл, владимир путин, форум, россия, африка, оговорка