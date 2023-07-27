https://ukraina.ru/20230727/1048302767.html

На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер

На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер - 27.07.2023 Украина.ру

На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков 27 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры за последние девять дней

2023-07-27T13:32

2023-07-27T13:32

2023-07-27T13:33

порт

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повреждения

атаки

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"Только за последние девять дней в результате российских атак повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры", — написал Кубраков.Он добавил, что также повреждено пять судов.Ранее сообщалось, что в одном из портов Одессы в результате взрывов получило повреждения производственное оборудование. Кроме того, был зафиксирован взрыв в административном здании. При этом не уточнялось, об инфраструктуре какого порта идет речь.*Запрещенная в России соцсеть.

https://ukraina.ru/20230724/1048203278.html

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порт, новости, украина, повреждения, атаки