На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер
13:32 27.07.2023 (обновлено: 13:33 27.07.2023)
© Украина.руМариуполь порт НА ДНР народная милици
© Украина.ру
Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков 27 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры за последние девять дней
"Только за последние девять дней в результате российских атак повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры", — написал Кубраков.
Он добавил, что также повреждено пять судов.
Ранее сообщалось, что в одном из портов Одессы в результате взрывов получило повреждения производственное оборудование. Кроме того, был зафиксирован взрыв в административном здании. При этом не уточнялось, об инфраструктуре какого порта идет речь.
*Запрещенная в России соцсеть.