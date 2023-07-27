На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер - 27.07.2023 Украина.ру
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На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер
На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер - 27.07.2023 Украина.ру
На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер
Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков 27 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры за последние девять дней
2023-07-27T13:32
2023-07-27T13:33
порт
новости
украина
повреждения
атаки
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"Только за последние девять дней в результате российских атак повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры", — написал Кубраков.Он добавил, что также повреждено пять судов.Ранее сообщалось, что в одном из портов Одессы в результате взрывов получило повреждения производственное оборудование. Кроме того, был зафиксирован взрыв в административном здании. При этом не уточнялось, об инфраструктуре какого порта идет речь.*Запрещенная в России соцсеть.
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порт, новости, украина, повреждения, атаки
порт, Новости, Украина, повреждения, атаки

На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер

13:32 27.07.2023 (обновлено: 13:33 27.07.2023)
 
© Украина.руМариуполь порт НА ДНР народная милици
Мариуполь порт НА ДНР народная милици
© Украина.ру
Читать в
Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков 27 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры за последние девять дней
"Только за последние девять дней в результате российских атак повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры", — написал Кубраков.
Он добавил, что также повреждено пять судов.
Ранее сообщалось, что в одном из портов Одессы в результате взрывов получило повреждения производственное оборудование. Кроме того, был зафиксирован взрыв в административном здании. При этом не уточнялось, об инфраструктуре какого порта идет речь.
*Запрещенная в России соцсеть.
24 июля, 09:42
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывовОдин из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
 
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