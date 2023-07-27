https://ukraina.ru/20230727/1048295035.html
"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео - 27.07.2023 Украина.ру
"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы... Украина.ру, 27.07.2023
2023-07-27T11:35
2023-07-27T11:35
2023-07-27T12:18
видео
россия
украина
сво
всу
дроны
беспилотники
бпла
бойцы
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Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы противостоят украинским беспилотникам. Дроны стали одной из важнейших составляющих современной войны, технологии в этой сфере постоянно совершенствуются и вынуждают бойцов на передовой нейтрализовывать новые разработки противника и самим придумывать то, что поставит противника в тупик.
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, дроны, беспилотники, бпла, бойцы, видео, марьинка
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, дроны, беспилотники, БПЛА, бойцы, Марьинка
"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
11:35 27.07.2023 (обновлено: 12:18 27.07.2023)
Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы противостоят украинским беспилотникам.
Дроны стали одной из важнейших составляющих современной войны, технологии в этой сфере постоянно совершенствуются и вынуждают бойцов на передовой нейтрализовывать новые разработки противника и самим придумывать то, что поставит противника в тупик.