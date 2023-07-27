https://ukraina.ru/20230727/1048295035.html

"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео

"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео - 27.07.2023 Украина.ру

"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео

Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы... Украина.ру, 27.07.2023

2023-07-27T11:35

2023-07-27T11:35

2023-07-27T12:18

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беспилотники

бпла

бойцы

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Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы противостоят украинским беспилотникам. Дроны стали одной из важнейших составляющих современной войны, технологии в этой сфере постоянно совершенствуются и вынуждают бойцов на передовой нейтрализовывать новые разработки противника и самим придумывать то, что поставит противника в тупик.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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