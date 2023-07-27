"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео - 27.07.2023 Украина.ру
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"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео - 27.07.2023 Украина.ру
"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы... Украина.ру, 27.07.2023
2023-07-27T11:35
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видео
россия
украина
сво
всу
дроны
беспилотники
бпла
бойцы
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Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы противостоят украинским беспилотникам. Дроны стали одной из важнейших составляющих современной войны, технологии в этой сфере постоянно совершенствуются и вынуждают бойцов на передовой нейтрализовывать новые разработки противника и самим придумывать то, что поставит противника в тупик.
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видео, россия, украина, сво, всу, дроны, беспилотники, бпла, бойцы, видео, марьинка
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, дроны, беспилотники, БПЛА, бойцы, Марьинка

"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео

11:35 27.07.2023 (обновлено: 12:18 27.07.2023)
 
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Корреспонденты издания Украина.ру Игорь Гомольский и Фёдор Громов побывали на позициях бойцов на Марьинском направлении в ДНР и выяснили, как наши бойцы противостоят украинским беспилотникам.
Дроны стали одной из важнейших составляющих современной войны, технологии в этой сфере постоянно совершенствуются и вынуждают бойцов на передовой нейтрализовывать новые разработки противника и самим придумывать то, что поставит противника в тупик.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУдроныбеспилотникиБПЛАбойцыМарьинка
 
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