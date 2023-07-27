Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048292086.html
Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин - 27.07.2023 Украина.ру
Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
Почти 230 детей погибли от украинских снарядов. Об этом заявил в годовщину Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин
2023-07-27T11:35
2023-07-27T11:35
дети
денис пушилин
новости
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101633/69/1016336922_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_99bb552c1273128a40b4684032f42b10.jpg
"Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", - сказал Пушилин.Он отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а так же у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму, совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву".День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.
https://ukraina.ru/20230727/1048287311.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101633/69/1016336922_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cf0101ed1ea14ac5e35bb5b4a848e5b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дети, денис пушилин, новости, украина, донбасс
дети, Денис Пушилин, Новости, Украина, Донбасс

Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин

11:35 27.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция в память о погибших при взрывах в Брюсселе у посольства Бельгии в Москве
Акция в память о погибших при взрывах в Брюсселе у посольства Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Почти 230 детей погибли от украинских снарядов. Об этом заявил в годовщину Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин
"Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", - сказал Пушилин.
Он отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а так же у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму, совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву".
"Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму. Мы не надеемся, что у кого-то проснется совесть, но мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса. Наша задача сделать, так чтоб ни один военный преступник не ушел от наказания", - подчеркнул Пушилин.
День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
08:59
"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР Жители Донбасса будут вечно помнить о детях, которые стали безвинными жертвами агрессии Украины, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщили журналисты РИА Новости
 
детиДенис ПушилинНовостиУкраинаДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT
12:32Дмитрий Выдрин: Этой осенью у наших недругов посыплется всё — от самих Штатов до их воюющих вассалов
12:32Юрист Роман Мельниченко о проблемах обменов гражданскими пленными: Мяч – на нашей стороне
12:20Митрополит Леонид: СВО проводится, чтобы не дать уничтожить людей, осмелившихся сказать нацизму "нет"
12:15"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
12:02Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее
12:01Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла
11:37Воздушные силы ВСУ заявили об ударах "Калибрами" по портам Одессы
11:36Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph
11:35Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
11:35"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
11:35Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки
11:24Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта
11:03Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых
10:37"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма
10:34Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США
10:14В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
10:03Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"
10:02ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину
10:01GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
Лента новостейМолния