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Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин

Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин - 27.07.2023 Украина.ру

Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин

Почти 230 детей погибли от украинских снарядов. Об этом заявил в годовщину Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин

2023-07-27T11:35

2023-07-27T11:35

2023-07-27T11:35

дети

денис пушилин

новости

украина

донбасс

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"Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", - сказал Пушилин.Он отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а так же у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму, совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву".День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.

https://ukraina.ru/20230727/1048287311.html

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дети, денис пушилин, новости, украина, донбасс