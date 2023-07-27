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Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин - 27.07.2023 Украина.ру
Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
Почти 230 детей погибли от украинских снарядов. Об этом заявил в годовщину Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин
2023-07-27T11:35
2023-07-27T11:35
2023-07-27T11:35
дети
денис пушилин
новости
украина
донбасс
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"Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", - сказал Пушилин.Он отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а так же у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму, совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву".День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.
https://ukraina.ru/20230727/1048287311.html
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Украина.ру
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дети, денис пушилин, новости, украина, донбасс
дети, Денис Пушилин, Новости, Украина, Донбасс
Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
Почти 230 детей погибли от украинских снарядов. Об этом заявил в годовщину Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин
"Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей", - сказал Пушилин.
Он отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а так же у посольств всех стран, которые "помогают преступному киевскому режиму, совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву".
"Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму. Мы не надеемся, что у кого-то проснется совесть, но мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса. Наша задача сделать, так чтоб ни один военный преступник не ушел от наказания", - подчеркнул Пушилин.
День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.