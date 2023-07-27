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Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США

Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США - 27.07.2023 Украина.ру

Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США

Украина станет первой жертвой, если на президентских выборах США проиграет Джо Байден, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker

2023-07-27T10:34

2023-07-27T10:34

2023-07-27T10:34

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Большинство стран мира не поддерживает бессмысленную авантюру НАТО и сохраняют с Россией тёплые отношения, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.Автор использует термин „перегруженность зоны“, чтобы описать сегодняшнюю стратегию НАТО на Украине. Этот термин из американского футбола, когда по одну сторону линии размещается столько получателей паса, что другая команда просто не в состоянии их всех закрыть.Единодушие в США, ЕС и Британском Содружестве по поводу Украины Россия „с лихвой“ компенсирует тёплыми отношениями с остальным миром. А Китай, Индия, страны Арабского мира и многие другие относятся к „американскому суррогатному конфликту“ на Украине либо с безразличием, либо враждебно, отмечает Донован.Экономические санкции против России не дают результата, напомнил Донован.Он отметил, что „мучительный и трудный вооруженный конфликт на Украине“ идёт не так, как хотелось бы Брюсселю и Вашингтону.Партия демократов, представителем которой является действующий президент США Джо Байден, наверняка будет активно разыгрывать украинскую карту во время президентской избирательной кампании в Америке вплоть до выборов 2024 года, отметил автор статьи.

https://ukraina.ru/20230725/1048235838.html

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новости, сша, украина, россия, зарубежье, джо байден, президентские выборы, нато