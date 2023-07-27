Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина станет первой жертвой, если на президентских выборах США проиграет Джо Байден, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker
Большинство стран мира не поддерживает бессмысленную авантюру НАТО и сохраняют с Россией тёплые отношения, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
Автор использует термин „перегруженность зоны“, чтобы описать сегодняшнюю стратегию НАТО на Украине. Этот термин из американского футбола, когда по одну сторону линии размещается столько получателей паса, что другая команда просто не в состоянии их всех закрыть.
„Эта страна (Украина. — Ред.) получает почти все, что хочет. В нее бездумно вбухивают деньги, туда потоком идет оружие, хотя это почти недееспособный сателлит, проводящий политику с налетом неонацизма и имеющий богатые традиции коррупции, уровень которой считается самым высоким в Европе“, - пишет Донован.
Единодушие в США, ЕС и Британском Содружестве по поводу Украины Россия „с лихвой“ компенсирует тёплыми отношениями с остальным миром. А Китай, Индия, страны Арабского мира и многие другие относятся к „американскому суррогатному конфликту“ на Украине либо с безразличием, либо враждебно, отмечает Донован.
Экономические санкции против России не дают результата, напомнил Донован.
„Большая часть населения мира не поддерживает очередную бессмысленную военную авантюру НАТО“, - отмечает полковник.
Он отметил, что „мучительный и трудный вооруженный конфликт на Украине“ идёт не так, как хотелось бы Брюсселю и Вашингтону.
„Лето почти на исходе, а широко разрекламированное "весеннее" наступление Украины завязло в днепровском иле“, - резюмировао Донован.
Партия демократов, представителем которой является действующий президент США Джо Байден, наверняка будет активно разыгрывать украинскую карту во время президентской избирательной кампании в Америке вплоть до выборов 2024 года, отметил автор статьи.
"Если на выборах победит Байден, все останется как прежде. Если же Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине“, - заявил Донован.
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