Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику" - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048289246.html
Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"
Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику" - 27.07.2023 Украина.ру
Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"
Украине не стоит надеяться на "вундерваффе", многие страны просто откажутся покупать западную технику, которая оказалась неэффективной на поле боя, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
2023-07-27T10:03
2023-07-27T10:03
новости
россия
украина
вашингтон
брюссель
киев
запад
зарубежье
техника
m2 bradley
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_147:11:2445:1304_1920x0_80_0_0_7d9eb4da65cd8261bc4a64309ace284c.jpg
Спикер Госдумы Вячеслав Володин привёл пример того, как во времена Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие "вундерваффе" ("чудо-оружие"). Таким образом они убеждали свою армию и самих себя, что эти новые виды вооружения помогут им победить, но результат всем известен — фашистам это не помогло.Володин отметил, что сейчас складывается похожая ситуация. "Преступный киевский режим во главе с Зеленским выпрашивает в Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы", отметил спикер ГД.Киев получил различные виды западного вооружения, включая HIMARS, Leopard и Bradley. "Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении. Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой", добавил Володин.Любое новое оружие, которое Запад решит направить Киеву, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет, подметил Володин.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
https://ukraina.ru/20230725/1048248601.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_74:0:2797:2042_1920x0_80_0_0_03be480ca86c29903a95f2e04f32fb0a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вашингтон, брюссель, киев, запад, зарубежье, техника, m2 bradley, leopard-2 (танк), himars, владимир зеленский, вячеслав володин
Новости, Россия, Украина, Вашингтон, Брюссель, Киев, Запад, Зарубежье, техника, M2 Bradley, Leopard-2 (танк), HIMARS, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин

Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"

10:03 27.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Украине не стоит надеяться на "вундерваффе", многие страны просто откажутся покупать западную технику, которая оказалась неэффективной на поле боя, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
Спикер Госдумы Вячеслав Володин привёл пример того, как во времена Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие "вундерваффе" ("чудо-оружие"). Таким образом они убеждали свою армию и самих себя, что эти новые виды вооружения помогут им победить, но результат всем известен — фашистам это не помогло.
Володин отметил, что сейчас складывается похожая ситуация. "Преступный киевский режим во главе с Зеленским выпрашивает в Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы", отметил спикер ГД.
Киев получил различные виды западного вооружения, включая HIMARS, Leopard и Bradley. "Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении. Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой", добавил Володин.
„Сейчас — новое "вундерваффе": киевский режим надеется на самолёты F-16. Напрасно. Они будут уничтожены нашими лётчиками и ПВО“, - написал Володин.
Любое новое оружие, которое Запад решит направить Киеву, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет, подметил Володин.
„Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя“, - написал Володин.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.
Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.
Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 15:58
Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружиеУкраина дискредитировала всё западное оружие, заявил депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияУкраинаВашингтонБрюссельКиевЗападЗарубежьетехникаM2 BradleyLeopard-2 (танк)HIMARSВладимир ЗеленскийВячеслав Володин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала