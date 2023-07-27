https://ukraina.ru/20230727/1048289246.html

Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"

Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику" - 27.07.2023 Украина.ру

Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"

Украине не стоит надеяться на "вундерваффе", многие страны просто откажутся покупать западную технику, которая оказалась неэффективной на поле боя, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале

2023-07-27T10:03

2023-07-27T10:03

2023-07-27T10:03

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин привёл пример того, как во времена Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие "вундерваффе" ("чудо-оружие"). Таким образом они убеждали свою армию и самих себя, что эти новые виды вооружения помогут им победить, но результат всем известен — фашистам это не помогло.Володин отметил, что сейчас складывается похожая ситуация. "Преступный киевский режим во главе с Зеленским выпрашивает в Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы", отметил спикер ГД.Киев получил различные виды западного вооружения, включая HIMARS, Leopard и Bradley. "Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении. Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой", добавил Володин.Любое новое оружие, которое Запад решит направить Киеву, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет, подметил Володин.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.

https://ukraina.ru/20230725/1048248601.html

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новости, россия, украина, вашингтон, брюссель, киев, запад, зарубежье, техника, m2 bradley, leopard-2 (танк), himars, владимир зеленский, вячеслав володин