"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР - 27.07.2023 Украина.ру
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"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР
"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР - 27.07.2023 Украина.ру
"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР
Жители Донбасса будут вечно помнить о детях, которые стали безвинными жертвами агрессии Украины, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-27T08:59
2023-07-27T08:59
новости
днр
донецкая народная республика
новые регионы
россия
слуцкий
донбасс
дети
горловка
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27 июля в Донецкой Народной Республике — это День память детей-жертв войны в Донбассе. День приходится на годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, когда погибло 13 человек.Гибель ребёнка — это самое ужасное, что может произойти в жизни человека, подчеркнула Морозова.Вследствие украинской вооруженной агрессии на территории ДНР с 2014 года погибло 228 детей, ещё 789 детей получили ранения различной степени тяжести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил установить 27 июля День памяти детей, погибших от рук украинских террористов. Убийцы должны понимать: день расплаты за совершённые чудовищные преступления неотвратим", - написал Слуцкий.Недавно Госдума создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Преступления киевского режима нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказал, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили „пыточную“. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео“. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
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новости, днр, донецкая народная республика, новые регионы, россия, слуцкий, донбасс, дети, горловка
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, Россия, Слуцкий, Донбасс, дети, Горловка

"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР

08:59 27.07.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАкция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Жители Донбасса будут вечно помнить о детях, которые стали безвинными жертвами агрессии Украины, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщили журналисты РИА Новости
27 июля в Донецкой Народной Республике — это День память детей-жертв войны в Донбассе. День приходится на годовщину обстрела украинскими формированиями города Горловка, когда погибло 13 человек.
"Мы вечно будем помнить о наших ангелах, которые стали безвинными жертвами агрессии Украины, и будем всеми силами стараться приблизить мир нашему краю, чтобы дети не знали о горе, которое приносит война", - сказала Морозова.
Гибель ребёнка — это самое ужасное, что может произойти в жизни человека, подчеркнула Морозова.
"Именно этот кошмар является реальностью для жителей Донбасса вот уже 9 лет. Все эти годы наши дети были лишены детства, подросткового периода, юности и молодости. Им пришлось привыкнуть в войне", - сказала омбудсмен.
Вследствие украинской вооруженной агрессии на территории ДНР с 2014 года погибло 228 детей, ещё 789 детей получили ранения различной степени тяжести.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил установить 27 июля День памяти детей, погибших от рук украинских террористов. Убийцы должны понимать: день расплаты за совершённые чудовищные преступления неотвратим", - написал Слуцкий.
Недавно Госдума создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Преступления киевского режима нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.
Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказал, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили „пыточную“. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео“. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
Х Парламентские встречи в Совете Федерации
25 июня, 12:46
Вице-спикер ГД рассказала о преступлениях киевского режима против детей Госдума создаст парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью „Российской Газете“
 
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