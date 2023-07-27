Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048286843.html
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими - 27.07.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал министру обороны РФ Сергею Шойгу новые беспилотники КНДР, пишут журналисты РИА Новости
2023-07-27T08:36
2023-07-27T08:36
новости
кндр
россия
южная корея
зарубежье
беспилотники
сша
сергей шойгу
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048286519_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_f3b6c8e81afa8b05f926b2156e9dfba1.jpg.webp
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало фотографии, которую лидер КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Выставка проводится при поддержке Минобороны КНДР по случая 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне.На снимках ЦТАК видно, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР. Посмотрели межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске и с номерами боевых подразделений и их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику, пишет издание.Отдельное внимание уделили двум образцам беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что КНДР не только разработала эти беспилотники, но уже и испытала их, так как на баннерах представлены их фото в полёте.Издание ссылается на южнокорейское агентство Рёнхап, журналисты которого отметил схожесть одного из северокорейских беспилотников с американским разведывательным беспилотником RQ-4 Global Hawk.Второй образец КНДР, по мнению издания, выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics.Первый тип беспилотника имеется в арсенале у ВВС Южной Корее, сообщается в статье, поэтому "если они начнут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать“.Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Поездка продлится до 27 июля.
https://ukraina.ru/20230726/1048261607.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048286519_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_e9b3fe070393a915e228207db6322d04.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, россия, южная корея, зарубежье, беспилотники, сша, сергей шойгу, ким чен ын
Новости, КНДР, Россия, Южная Корея, Зарубежье, беспилотники, США, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими

08:36 27.07.2023
 
© РИА Новости телеграм-каналКим Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР (фото - ЦТАК)
Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР (фото - ЦТАК)
© РИА Новости телеграм-канал
Читать в
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал министру обороны РФ Сергею Шойгу новые беспилотники КНДР, пишут журналисты РИА Новости
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало фотографии, которую лидер КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Выставка проводится при поддержке Минобороны КНДР по случая 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне.
На снимках ЦТАК видно, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР. Посмотрели межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске и с номерами боевых подразделений и их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику, пишет издание.
Отдельное внимание уделили двум образцам беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что КНДР не только разработала эти беспилотники, но уже и испытала их, так как на баннерах представлены их фото в полёте.
Издание ссылается на южнокорейское агентство Рёнхап, журналисты которого отметил схожесть одного из северокорейских беспилотников с американским разведывательным беспилотником RQ-4 Global Hawk.
Второй образец КНДР, по мнению издания, выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics.
Первый тип беспилотника имеется в арсенале у ВВС Южной Корее, сообщается в статье, поэтому "если они начнут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать“.
Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Поездка продлится до 27 июля.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 09:02
Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен ЫнПобеда КНДР в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов) стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
 
НовостиКНДРРоссияЮжная КореяЗарубежьебеспилотникиСШАСергей ШойгуКим Чен Ын
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления
09:00"Брехливый терроризм" Зеленского, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 27 июля
08:59"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР
08:50Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от Карабаха
08:36Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими
08:28Сатанисты против веры. Запад боится украинского православия как центра силы России
08:20Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT
08:00Скнылов-2002: крупнейшая катастрофа в истории авиашоу
07:56Россия возвращается в Африку. С чем ей предстоит там столкнуться
07:40Судью, выписавшую "ордер на арест" Путина, объявили в уголовный розыск
07:21Несвоевременная попытка переворота в Нигере
07:05Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"
07:00"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте
06:35Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу
06:33Зерно для Африки. Почему РФ помогает Черному континенту
06:30Илья Мощанский: Через год российская армия изменится, и противник тоже будет другим
06:16Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликте
06:15"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в Одессе
06:03Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить
06:00"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления
Лента новостейМолния