https://ukraina.ru/20230727/1048286843.html
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими - 27.07.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал министру обороны РФ Сергею Шойгу новые беспилотники КНДР, пишут журналисты РИА Новости
2023-07-27T08:36
2023-07-27T08:36
2023-07-27T08:36
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сша
сергей шойгу
ким чен ын
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Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало фотографии, которую лидер КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Выставка проводится при поддержке Минобороны КНДР по случая 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне.На снимках ЦТАК видно, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР. Посмотрели межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске и с номерами боевых подразделений и их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику, пишет издание.Отдельное внимание уделили двум образцам беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что КНДР не только разработала эти беспилотники, но уже и испытала их, так как на баннерах представлены их фото в полёте.Издание ссылается на южнокорейское агентство Рёнхап, журналисты которого отметил схожесть одного из северокорейских беспилотников с американским разведывательным беспилотником RQ-4 Global Hawk.Второй образец КНДР, по мнению издания, выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics.Первый тип беспилотника имеется в арсенале у ВВС Южной Корее, сообщается в статье, поэтому "если они начнут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать“.Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Поездка продлится до 27 июля.
https://ukraina.ru/20230726/1048261607.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, южная корея, зарубежье, беспилотники, сша, сергей шойгу, ким чен ын
Новости, КНДР, Россия, Южная Корея, Зарубежье, беспилотники, США, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал министру обороны РФ Сергею Шойгу новые беспилотники КНДР, пишут журналисты РИА Новости
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало фотографии, которую лидер КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Выставка проводится при поддержке Минобороны КНДР по случая 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне.
На снимках ЦТАК видно, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР. Посмотрели межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске и с номерами боевых подразделений и их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику, пишет издание.
Отдельное внимание уделили двум образцам беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что КНДР не только разработала эти беспилотники, но уже и испытала их, так как на баннерах представлены их фото в полёте.
Издание ссылается на южнокорейское агентство Рёнхап, журналисты которого отметил схожесть одного из северокорейских беспилотников с американским разведывательным беспилотником RQ-4 Global Hawk.
Второй образец КНДР, по мнению издания, выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics.
Первый тип беспилотника имеется в арсенале у ВВС Южной Корее, сообщается в статье, поэтому "если они начнут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать“.
Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Поездка продлится до 27 июля.