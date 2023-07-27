https://ukraina.ru/20230727/1048286843.html

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими - 27.07.2023 Украина.ру

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР, схожие с американскими

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал министру обороны РФ Сергею Шойгу новые беспилотники КНДР, пишут журналисты РИА Новости

2023-07-27T08:36

2023-07-27T08:36

2023-07-27T08:36

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ким чен ын

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Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало фотографии, которую лидер КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Выставка проводится при поддержке Минобороны КНДР по случая 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне.На снимках ЦТАК видно, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР. Посмотрели межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске и с номерами боевых подразделений и их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику, пишет издание.Отдельное внимание уделили двум образцам беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что КНДР не только разработала эти беспилотники, но уже и испытала их, так как на баннерах представлены их фото в полёте.Издание ссылается на южнокорейское агентство Рёнхап, журналисты которого отметил схожесть одного из северокорейских беспилотников с американским разведывательным беспилотником RQ-4 Global Hawk.Второй образец КНДР, по мнению издания, выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics.Первый тип беспилотника имеется в арсенале у ВВС Южной Корее, сообщается в статье, поэтому "если они начнут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать“.Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Поездка продлится до 27 июля.

https://ukraina.ru/20230726/1048261607.html

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новости, кндр, россия, южная корея, зарубежье, беспилотники, сша, сергей шойгу, ким чен ын