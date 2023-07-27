https://ukraina.ru/20230727/1048284968.html

Несвоевременная попытка переворота в Нигере

Несвоевременная попытка переворота в Нигере - 27.07.2023 Украина.ру

Несвоевременная попытка переворота в Нигере

В Нигере начался, но на данный момент не завершился, государственный переворот. По состоянию на 4 часа утра 27 июля президент Мохамед Базум блокирован в своей резиденции президентской гвардией. Мятежники настаивают на его отставке и гарантируют ему после этого иммунитет от какого-либо преследования.

2023-07-27T07:21

2023-07-27T07:21

2023-07-27T07:21

зарубежье

эксклюзив

нигерия

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Однако проблема заключается в том, что сами мятежники блокированы не поддержавшей их армией и национальной гвардией Нигера. Более того, сторонники Мохамеда Базума утверждают, что даже президентская гвардия начала мятеж далеко не в полном составе.Появилась, правда информация, что некие военные выступили по национальному телевидению с заявлением о смещении президента, закрытии границ страны и введении комендантского часа, но пока неясно представляют ли они только мятежников или всё же начался переход армии на их сторону. Во всяком случае сам Мохамед Базум о своей отставке пока не заявлял, а лидеры соседних африканских стран выступили в его поддержку. Президент Бенина Патрис Талон даже отправился в Ниамею на переговоры с мятежниками.На сегодня единственным козырем мятежников является находящийся у них в заложниках президент с семьёй. Но это и их ахиллесова пята. Если они не смогут убедить вооружённые силы перейти на их сторону и не добьются от президента "добровольной" отставки (которая им ничего не гарантирует, а только даёт моральное преимущество, если противники мятежа не сломаются, то получив свободу Мохамед Базум может отозвать свою отставку, как вынужденную силовым давлением и шантажом), то возможная гибель президента и/или членов его семьи в ходе штурма резиденции лояльными войсками сразу же исключает для лидеров мятежа вариант помилования на условиях эмиграции или мягкого кратковременного тюремного заключения.Фактически в Ниамее сейчас идёт борьба нервов. Выиграет тот, у кого они крепче.Но крепость нервов и неторопливость с выводами пошли бы на пользу не только сторонам конфликта в Ниамее. В отечественной прессе, склонные к сенсационным "пэрэмогам" журналисты уже сделали вывод о том, что Мохамеда Базума не просто так решили отстранить от власти, а что это попытка смены курса с профранцузского на пророссийский и/или прокитайский. Некоторые даже перепечатали утку западных СМИ о том, что в Ниамее якобы видели бойцов одной известной "бывшей лучшей, но опальной" ЧВК, оказывающей услуги власти соседней Мали.На самом деле пока что всё выглядит как личный конфликт президента и генерала Омара Тчиани, который уже 12 с лишним лет командует президентской гвардией. В 2021 года именно Омар Тчиани со своими гвардейцами подавил попытку армейского мятежа, лидеры которого пытались не дать провести инаугурацию Мохамеда Базума. Судя по всему, генерал, долгие годы находящийся на ключевом для нестабильного Нигера посту, возомнил себя "делателем королей" или ключевой фигурой политической фигурой, а президент решил избавиться от слишком амбициозного военного.Во всяком случае явно неподготовленный мятеж начался сразу же после того, как Мохамед Базум сообщил о намерении отправить генерала Омара Тчиани в отставку. До сих пор политика Мохамеда Базума, направленная на укрепление связей с Францией и увеличение её военного присутствия в стране не вызывала протестов ни в обществе, ни в вооружённых силах Нигера. Сам же Омар Тчиани на протяжении более чем десятилетия, при меняющихся президентах, был одним из проводников этой политики.В пользу предположения, что это личностный конфликт президента и его генерала свидетельствует и позиция Франции. Президент Макрон выразил дежурную обеспокоенность, но расквартированные в Нигере французские войска пока никак не реагирую на происходящее. Париж выжидает развития событий. Очевидно в Елисейском дворце считают, что независимо от исхода противостояния в Ниамее смогут сохранить контроль над местной политикой.В любом случае, путч в Нигере, сохраняющим профранцузскую ориентацию не выгоден России, так как состоялся в момент открытия и работы Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге, одна из панелей которого носит название "За мир, безопасность и развитие" и в котором президент Нигера участия не принимал. Не удивлюсь, если наши враги попытаются обвинить нас в том, что на словах выступая за безопасность, мы на деле организовываем военные путчи в политически нестабильных африканских странах. США и их европейские партнёры любят перекладывать с больной головы на здоровую, а тут такой прекрасный повод возникает.Учитывая, что в соседних с Нигером Буркина-Фасо, Мали и Центральноафриканской республике в последние пару-тройку лет профранцузские режимы сменились на ориентированные на Россию и Китай, что уже вызвало открытое недовольство Парижа, попытка мятежа, которую уже пытаются привязать к России хронологически и политически, если её правильно информационно разыграть, может послужить дальнейшему ухудшению отношений России с Францией и (что гораздо хуже) с ориентированным на Францию режимами Западной Африки.Могу допустить, что если противостояние таки завершится свержением Мохамеда Базума, часть путчистов попытаются переориентироваться на Россию и Китай, как на альтернативу Франции для того, чтобы получить преимущество во внутриполитической борьбе, которая отставкой президента не закончится. С отставки только начнётся её наиболее острый этап.В лучшем для нас случае эта гипотетическая антифранцузская группа, существование которой пока под вопросом, а возможности прихода к власти неясны, сможет через некоторое время победить своих противников (хорошо, если без гражданской войны) и укрепиться у власти. Только тогда, когда (и если) они станут легитимной властью и подтвердят свою ориентацию на приоритетное сотрудничество с Россией, можно публично радоваться и начинать выстраивать с ними полноценное экономическое, политическое и военное сотрудничество.Пока же не ясны ни исход дела, ни позиции сторон, ни реальность смены политической ориентации Нигера бросать в воздух чепчики не только рано, но и контрпродуктивно. Если среди мятежников и есть влиятельные сторонники переориентации внешней политики страны на Россию, преждевременная засветка такой возможности насторожит их политических оппонентов, как минимум обладающих серьёзной поддержкой и в армии, и в обществе (профранцузский курс для Нигера традиционен). Я уж не говорю о том, что мятеж может просто провалиться. В таком случае, чем дальше от него будет Россия и чем меньше заинтересованности в его победе будет высказано в российских СМИ, тем лучше для наших отношений с Нигером в будущем.Не только в данном случае, но всегда, если исход дела неясен или ситуация непонятна, не прояснена до конца, лучше подождать с занятием однозначной позиции. Прессе же в этом случае надо ориентироваться на позицию МИД. Поддержат переворот на Смоленской площади, можно рассуждать о наших успехах в Африке, осудят или промолчат, лучше и самим промолчать.Разумеется речь идёт о тех СМИ, которые поддерживают государственную позицию, а не пытаются создать российской власти как можно больше проблем на пустом месте.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230727/1048284727.html

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зарубежье, эксклюзив, нигерия