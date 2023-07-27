Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"
07:05 27.07.2023 (обновлено: 09:15 27.07.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
В районе Клещеевки под Артёмовском (Бахмутом) сейчас складывается непростая ситуация. Российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сёл, рассказал эксперт.
Российские ВС выбивали противника с высот, а они их занимали на следующий день. А как только у ВСУ появились кассетные боеприпасы, такие контратаки вообще пришлось прекратить, добавил Мощанский.
"Мы пытались выбить противника с высот у Клещеевки. Видимо, за это был отстранён командир 106-ой дивизии генерал-майор [Владимир] Селиверствов. Он руководил штурмовыми действиями на этом участке", - подчеркнул эксперт.
Противник взял укрепрайоны на высотах. Но долго так продолжаться не может. Российские войска должны атаковать, или их придётся оставить, заключил собеседник издания.
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