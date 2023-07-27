Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день" - 27.07.2023 Украина.ру
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Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"
Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день" - 27.07.2023 Украина.ру
Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"
В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T07:05
2023-07-27T09:15
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В районе Клещеевки под Артёмовском (Бахмутом) сейчас складывается непростая ситуация. Российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сёл, рассказал эксперт.Российские ВС выбивали противника с высот, а они их занимали на следующий день. А как только у ВСУ появились кассетные боеприпасы, такие контратаки вообще пришлось прекратить, добавил Мощанский.Противник взял укрепрайоны на высотах. Но долго так продолжаться не может. Российские войска должны атаковать, или их придётся оставить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, артемовск, всу, бои, днр, новые регионы, вс рф
Новости, Артемовск, ВСУ, бои, ДНР, Новые регионы, ВС РФ

Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"

07:05 27.07.2023 (обновлено: 09:15 27.07.2023)
 
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В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
В районе Клещеевки под Артёмовском (Бахмутом) сейчас складывается непростая ситуация. Российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сёл, рассказал эксперт.
Российские ВС выбивали противника с высот, а они их занимали на следующий день. А как только у ВСУ появились кассетные боеприпасы, такие контратаки вообще пришлось прекратить, добавил Мощанский.

"Мы пытались выбить противника с высот у Клещеевки. Видимо, за это был отстранён командир 106-ой дивизии генерал-майор [Владимир] Селиверствов. Он руководил штурмовыми действиями на этом участке", - подчеркнул эксперт.

Противник взял укрепрайоны на высотах. Но долго так продолжаться не может. Российские войска должны атаковать, или их придётся оставить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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