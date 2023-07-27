Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
ВС РФ постепенно модифицируются, технически они становятся все больше похожи на западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Как будут развиваться события в зоне СВО, неизвестно. Через год и российская армия изменится, и противник тоже будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются и всё больше напоминают западную армию, рассказал Мощанский.
Знаменитые сегодня корректируемые боеприпасы ФАБ-500 (М-62) появилась в 2009 году. Во время военного конфликта с Грузией они не были востребованы, так как "пятидневная война" не была масштабной, отметил эксперт.
"То, что у нас (во время спецоперации на Украине. - Ред.) гибнет много военачальников на генеральских должностях – это значит, что люди вручную пытаются рулить ситуацией. Но у нас небольшие потери. Мы стараемся воевать техникой. И эту технику совершенствуют за счет мощной страны", - подчеркнул Мощанский.
В 2022 году российские ВС могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку в России армия контрактного типа, было принято решение оставить территорию ради сохранения личного состава. Потому что для нас эта война геополитическая, а для режима Владимира Зеленского – вопрос выживания, заключил собеседник издания.
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