https://ukraina.ru/20230727/1048282816.html

Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим

Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим - 27.07.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим

ВС РФ постепенно модифицируются, технически они становятся все больше похожи на западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T06:30

2023-07-27T06:30

2023-07-27T06:30

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Как будут развиваться события в зоне СВО, неизвестно. Через год и российская армия изменится, и противник тоже будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются и всё больше напоминают западную армию, рассказал Мощанский.Знаменитые сегодня корректируемые боеприпасы ФАБ-500 (М-62) появилась в 2009 году. Во время военного конфликта с Грузией они не были востребованы, так как "пятидневная война" не была масштабной, отметил эксперт.В 2022 году российские ВС могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку в России армия контрактного типа, было принято решение оставить территорию ради сохранения личного состава. Потому что для нас эта война геополитическая, а для режима Владимира Зеленского – вопрос выживания, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048267472.html

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новости, армия, вс рф, бомбы, всу, техника, потери