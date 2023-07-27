Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим - 27.07.2023 Украина.ру
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Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим
Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим - 27.07.2023 Украина.ру
Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим
ВС РФ постепенно модифицируются, технически они становятся все больше похожи на западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T06:30
2023-07-27T06:30
новости
армия
вс рф
бомбы
всу
техника
потери
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Как будут развиваться события в зоне СВО, неизвестно. Через год и российская армия изменится, и противник тоже будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются и всё больше напоминают западную армию, рассказал Мощанский.Знаменитые сегодня корректируемые боеприпасы ФАБ-500 (М-62) появилась в 2009 году. Во время военного конфликта с Грузией они не были востребованы, так как "пятидневная война" не была масштабной, отметил эксперт.В 2022 году российские ВС могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку в России армия контрактного типа, было принято решение оставить территорию ради сохранения личного состава. Потому что для нас эта война геополитическая, а для режима Владимира Зеленского – вопрос выживания, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048267472.html
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новости, армия, вс рф, бомбы, всу, техника, потери
Новости, армия, ВС РФ, бомбы, ВСУ, техника, потери

Илья Мощанский: через год российская армия изменится, и наш противник тоже будет другим

06:30 27.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ постепенно модифицируются, технически они становятся все больше похожи на западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Как будут развиваться события в зоне СВО, неизвестно. Через год и российская армия изменится, и противник тоже будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются и всё больше напоминают западную армию, рассказал Мощанский.
Знаменитые сегодня корректируемые боеприпасы ФАБ-500 (М-62) появилась в 2009 году. Во время военного конфликта с Грузией они не были востребованы, так как "пятидневная война" не была масштабной, отметил эксперт.
"То, что у нас (во время спецоперации на Украине. - Ред.) гибнет много военачальников на генеральских должностях – это значит, что люди вручную пытаются рулить ситуацией. Но у нас небольшие потери. Мы стараемся воевать техникой. И эту технику совершенствуют за счет мощной страны", - подчеркнул Мощанский.
В 2022 году российские ВС могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку в России армия контрактного типа, было принято решение оставить территорию ради сохранения личного состава. Потому что для нас эта война геополитическая, а для режима Владимира Зеленского – вопрос выживания, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Георгий Медведев интервью
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