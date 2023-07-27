https://ukraina.ru/20230727/1048272492.html

Военный эксперт рассказал, как "пятидневная война" с Грузией случайно помогла России бить ВСУ

Военный эксперт рассказал, как "пятидневная война" с Грузией случайно помогла России бить ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как "пятидневная война" с Грузией случайно помогла России бить ВСУ

Во время "пятидневной войны" с Грузией у ВС РФ не было морских сражений, но произошел скачок в развитии военной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T04:45

2023-07-27T04:45

2023-07-27T04:45

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южная осетия

грузия

война

авиабомбы

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Безусловно, у российского Генштаба есть военная доктрина, которая постоянно меняется. Но эта теория должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которыми командование ВС РФ собирается вести большую и маленькую войну, рассказал Мощанский.Знаменитые сегодня корректируемые боеприпасы ФАБ-500 (М-62) появилась в 2009 году. Во время военного конфликта с Грузией они не были востребованы, так как "пятидневная война" не была масштабной, отметил эксперт.Когда американцы разобрали ФАБ-500, они сказали, что она сделана в кустарной мастерской. С помощью народной смекалки в нее поставили защиту против РЭБ от "Кометы-М" и от беспилотника "Орлан-10". ВС РФ умеют вытягивать любую сложную ситуацию, но пока в России отсутствуют системные программы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230712/1047955442.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, южная осетия, грузия, война, авиабомбы