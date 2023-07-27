Военный эксперт рассказал, как "пятидневная война" с Грузией случайно помогла России бить ВСУ
Во время "пятидневной войны" с Грузией у ВС РФ не было морских сражений, но произошел скачок в развитии военной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Безусловно, у российского Генштаба есть военная доктрина, которая постоянно меняется. Но эта теория должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которыми командование ВС РФ собирается вести большую и маленькую войну, рассказал Мощанский.
"Пятидневная война с Грузией (боевые действия в Южной Осетии в 2008 г. - Ред.) все показала. Только слабость противника нивелировала нашу победу. Хотя и там было много ошибок. Командующий 58-ой армией кричал: "Никакие грузинские самолеты не будут летать над 58-ой армией". А в это время садился пилот, которого на самом деле сбила наша авиация", - подчеркнул Мощанский.
Знаменитые сегодня корректируемые боеприпасы ФАБ-500 (М-62) появилась в 2009 году. Во время военного конфликта с Грузией они не были востребованы, так как "пятидневная война" не была масштабной, отметил эксперт.
Когда американцы разобрали ФАБ-500, они сказали, что она сделана в кустарной мастерской. С помощью народной смекалки в нее поставили защиту против РЭБ от "Кометы-М" и от беспилотника "Орлан-10". ВС РФ умеют вытягивать любую сложную ситуацию, но пока в России отсутствуют системные программы, заключил собеседник издания.
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12 июля, 04:52Доброволец Ярослав Манцевич: Россия проигрывает ВСУ по вооружениям, но русский дух не победитьВооружения ВСУ поменялись кардинально, но у России достаточно боеприпасов и опыта, чтобы им противостоять. Ажиотаж вокруг Бахмута создан искусственно, чтобы Зеленский тратил человеческие и финансовые ресурсы Украины. Сейчас важно другое — нам нужно объединиться и победить в этой войне