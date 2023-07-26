https://ukraina.ru/20230726/1048271660.html

МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами

МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами - 26.07.2023 Украина.ру

МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами

МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук. Об этом 26 июля сообщило агентство РИА Новости

2023-07-26T14:13

2023-07-26T14:13

2023-07-26T14:13

новости

украинская телеведущая

розыск

мвд

мосийчук

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Дело в отношении Мосейчук российский Следственный комитет возбудил еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких.Кто такая Наталья МосейчукТелеведущая крупнейшего канала Украины "1+1" Наталья Мосейчук - русофобка со стажем. Уже много лет она "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира."Донбасята еще спокойно ходят, едят, спят, например, в Киеве. И их за это не преследуют! Надо преследовать!" - кричала она в эфире несколько лет назад.Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России."Месть украинского народа найдет всех женщин, которые вздумают выйти замуж за русских летчиков. Вы должны бояться. Вы станете вдовами, а ваши дети — сиротами. Наша месть найдет вас и в Египте, и в Турции, где вы будете отдыхать за деньги, заработанные на крови Украины, - сказала тогда Мосейчук.Между тем, на Украине ведущую обвиняют в продажности и беспринципности.

https://ukraina.ru/20230726/1048267886.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинская телеведущая, розыск, мвд, мосийчук