МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами - 26.07.2023 Украина.ру
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МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами - 26.07.2023 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук. Об этом 26 июля сообщило агентство РИА Новости
2023-07-26T14:13
2023-07-26T14:13
новости
украинская телеведущая
розыск
мвд
мосийчук
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Дело в отношении Мосейчук российский Следственный комитет возбудил еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких.Кто такая Наталья МосейчукТелеведущая крупнейшего канала Украины "1+1" Наталья Мосейчук - русофобка со стажем. Уже много лет она "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира."Донбасята еще спокойно ходят, едят, спят, например, в Киеве. И их за это не преследуют! Надо преследовать!" - кричала она в эфире несколько лет назад.Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России."Месть украинского народа найдет всех женщин, которые вздумают выйти замуж за русских летчиков. Вы должны бояться. Вы станете вдовами, а ваши дети — сиротами. Наша месть найдет вас и в Египте, и в Турции, где вы будете отдыхать за деньги, заработанные на крови Украины, - сказала тогда Мосейчук.Между тем, на Украине ведущую обвиняют в продажности и беспринципности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украинская телеведущая, розыск, мвд, мосийчук
Новости, украинская телеведущая, розыск, МВД, Мосийчук

МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами

14:13 26.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© commons.wikimedia.org / Пресс-служба президента Украины
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МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук. Об этом 26 июля сообщило агентство РИА Новости
Дело в отношении Мосейчук российский Следственный комитет возбудил еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких.
Кто такая Наталья Мосейчук
Телеведущая крупнейшего канала Украины "1+1" Наталья Мосейчук - русофобка со стажем. Уже много лет она "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира.
"Донбасята еще спокойно ходят, едят, спят, например, в Киеве. И их за это не преследуют! Надо преследовать!" - кричала она в эфире несколько лет назад.
Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России.
"Месть украинского народа найдет всех женщин, которые вздумают выйти замуж за русских летчиков. Вы должны бояться. Вы станете вдовами, а ваши дети — сиротами. Наша месть найдет вас и в Египте, и в Турции, где вы будете отдыхать за деньги, заработанные на крови Украины, - сказала тогда Мосейчук.
Между тем, на Украине ведущую обвиняют в продажности и беспринципности.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
12:53
Фейки о российских военных: СК возбудил дело в отношении украинской журналистки Соколовской Российские следователи возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской о распространении фейков о ВС РФ. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве
 
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