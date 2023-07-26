https://ukraina.ru/20230726/1048271660.html
МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами - 26.07.2023 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук. Об этом 26 июля сообщило агентство РИА Новости
2023-07-26T14:13
2023-07-26T14:13
2023-07-26T14:13
новости
украинская телеведущая
розыск
мвд
мосийчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048270916_0:75:1920:1155_1920x0_80_0_0_c956863fc30055dca4da3bd877948a68.jpg
Дело в отношении Мосейчук российский Следственный комитет возбудил еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких.Кто такая Наталья МосейчукТелеведущая крупнейшего канала Украины "1+1" Наталья Мосейчук - русофобка со стажем. Уже много лет она "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира."Донбасята еще спокойно ходят, едят, спят, например, в Киеве. И их за это не преследуют! Надо преследовать!" - кричала она в эфире несколько лет назад.Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России."Месть украинского народа найдет всех женщин, которые вздумают выйти замуж за русских летчиков. Вы должны бояться. Вы станете вдовами, а ваши дети — сиротами. Наша месть найдет вас и в Египте, и в Турции, где вы будете отдыхать за деньги, заработанные на крови Украины, - сказала тогда Мосейчук.Между тем, на Украине ведущую обвиняют в продажности и беспринципности.
https://ukraina.ru/20230726/1048267886.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048270916_118:0:1825:1280_1920x0_80_0_0_5ea627844a523e3368b37c7dc9fc3d3e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинская телеведущая, розыск, мвд, мосийчук
МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук. Об этом 26 июля сообщило агентство РИА Новости
Дело в отношении Мосейчук российский Следственный комитет возбудил еще в конце прошлого года. Ведущей вменили призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких.
Кто такая Наталья Мосейчук
Телеведущая крупнейшего канала Украины "1+1" Наталья Мосейчук - русофобка со стажем. Уже много лет она "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира.
"Донбасята еще спокойно ходят, едят, спят, например, в Киеве. И их за это не преследуют! Надо преследовать!" - кричала она в эфире несколько лет назад.
Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России.
"Месть украинского народа найдет всех женщин, которые вздумают выйти замуж за русских летчиков. Вы должны бояться. Вы станете вдовами, а ваши дети — сиротами. Наша месть найдет вас и в Египте, и в Турции, где вы будете отдыхать за деньги, заработанные на крови Украины, - сказала тогда Мосейчук.
Между тем, на Украине ведущую обвиняют в продажности и беспринципности.