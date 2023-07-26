https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html

Александр Хроленко: ЧВК "Украина" оставит после себя выжженную землю и уничтоженные поколения мужчин

Александр Хроленко: ЧВК "Украина" оставит после себя выжженную землю и уничтоженные поколения мужчин - 26.07.2023 Украина.ру

Александр Хроленко: ЧВК "Украина" оставит после себя выжженную землю и уничтоженные поколения мужчин

Ни о каких морских боях с Черноморским флотом причерноморские страны НАТО не могут даже мечтать, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-07-26T13:57

2023-07-26T13:57

2023-07-26T13:57

интервью

украина

мужчины

сво

всу

черное море

черноморский флот

болгария

турция

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036880460_204:45:1555:805_1920x0_80_0_0_402f8209905d6fcf9f2a21cfafbeeac9.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Минобороны России предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться российской стороной как перевозчики грузов военного назначения- Александр Николаевич, как бы вы оценили вероятность столкновения кораблей Черноморского флота с ВМС стран НАТО, в первую очередь Болгарии и Румынии, на фоне морской блокады вывоза зерна из украинских портов?- Вероятность – практически нулевая. Турция закрыла Босфор для нечерноморских стран, включая все страны НАТО. Турция стоит особняком, она совершенно не намерена участвовать в боевых действиях. Россия для нее – газ, нефть, хлеб, деньги. А что касается Румынии и Болгарии, флоты этих причерноморских государств оставляет желать лучшего.Там есть несколько очень старых боевых кораблей, которые никакого сравнения с Черноморским флотом не выдерживают. Черноморский флот господствует в этом районе мирового океана. Господствует во всех измерениях, то есть морская авиация, ракетные корабли, подводные лодки типа "Варшавянка", береговые ракетные комплексы, которые простреливают всю акваторию Черного моря.Ни о каких морских боях с Черноморским флотом причерноморские страны НАТО не могут даже мечтать.- А Украина сможет осложнить жизнь Черноморскому флоту с помощью противокорабельных ракет, которые поставляет Запад?- Она пытается это сделать и с помощью необитаемых беспилотных катеров, но ее попытки бессильны. С другой стороны, денег и арсенала на Западе для постоянной подпитки этих украинских попыток нет. При этом своих арсеналов на Украине нет.Это ЧВК "Украина", которая находится на полном обеспечении Запада, в первую очередь США. Поэтому здесь можно оптимистично смотреть в будущее.Единственное, что Украина использует из своего – это человеческие ресурсы. То есть безжалостно уничтожаются возрастные категории мужчин от 18 до 60 лет. Если спецоперация продлится еще год-два, и Украина будет также будет безрассудно относиться к перспективам своего существования, то ее территорию некому будет защищать.- Если говорить о текущей ситуации на фронте, когда наступательный потенциал ВСУ будет исчерпан?- Наступательный потенциал изначально отсутствовал. Наступательный потенциал – это когда есть продвижение, захватываются позиции противника, берется под контроль территория. Ничего этого с 4 июня нет, поэтому говорить о потенциале ВСУ можно исключительно абстрактно.Активность позволяет сохранять некоторые запасы боеприпасы и некоторые резервы живой силы. ВСУ за 50 дней наступления сожгли примерно половину своих резервов. По западным источникам, из 500 поставленных танков 300 уже сожжены и выведены из строя.Занятые ВСУ наши позиции оказалось ловушкой. Наши подразделения отходили, украинские их занимали, подрывались на минах и по ним наносили артиллерийские удары.Даже эти жалкие попытки не продвинулись дальше первой оборонительной линии. Российская эшелонированная оборона представляет собой три линии, на многих участках глубиной до 30 километров, это говорят уже на Западе. И нигде не была взята даже первая линия.Минные заграждения, штурмовая армейская авиация уничтожает на дальних подступах. Артиллерия по-прежнему доминирует в соотношении 1 к 6, 8, 10, на разных участках по-разному. Но это означает, что на один украинский снаряд прилетает 10 российских. При таком соотношении и при полном отсутствии авиации любая бронетехника и в любых количествах будет остановлена еще до рубежей развертывания, будет уничтожена минными заграждениями артиллерией, авиацией и дальнобойными противотанковыми ракетами.НАТО за многие десятилетия не одержала ни одной военной победы со всем своим потенциалом. Делиться особо с Украиной нечем. Арсеналы опустели, а тактика — это смех один. Помните, как учили украинских танкистов преодолевать минные поля – советовали их объехать. Объехать непонятно как, через страны Балтии, Турцию? Вот такие там учителя.Потенциал Украины – это количество резервов, которые она может бросить на так называемые мясные штурмы. Безрассудная политическая воля Вашингтона и киевского режима – загубить как можно больше украинских военнослужащих.Все уже понимают, что Россия выполнит задачи СВО, поэтому хотят оставить России территорию выжженной земли, безлюдную, отравленную боеприпасами с сердечниками из обедненного урана, непригодную для жизни.

https://ukraina.ru/20230726/1048261750.html

https://ukraina.ru/20230726/1048250874.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, мужчины, сво, всу, черное море, черноморский флот, болгария, турция, румыния, газ, нефть, танки, артиллерия, ракеты