https://ukraina.ru/20230726/1048269589.html

Один большой котёл: как Киев будет эвакуироваться после нового похода России - Ищенко. Видео

Один большой котёл: как Киев будет эвакуироваться после нового похода России - Ищенко. Видео - 26.07.2023 Украина.ру

Один большой котёл: как Киев будет эвакуироваться после нового похода России - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T13:26

2023-07-26T13:26

2023-07-26T13:26

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

чвк "вагнер"

пригожин

гиркин

стрелков

философия

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:00 - Что происходит в иранско-российских отношениях? 06:30 - Об отношении к философии Гегеля: насколько диалектика Гегеля применима к анализу политики и истории? 16:05 - Возможен ли выход Гагаузии из состава Молдавии и Аджарии из состава Грузии?19:10 – Об отношениях России и ЕС в ближайшие десятилетия; 24:35 – Почему Пригожина выгнали из страны, а Гиркина-Стрелкова арестовали? 41:30 – О разрушении энергетической инфраструктуры Украины: какой в этом смысл?51:40 – Как создать для Украины наихудшие условия на фронте? 58:05 – Что будет делать Россия, если польские войска войдут на Украину? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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