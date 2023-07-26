https://ukraina.ru/20230726/1048269589.html
Один большой котёл: как Киев будет эвакуироваться после нового похода России - Ищенко. Видео
Один большой котёл: как Киев будет эвакуироваться после нового похода России - Ищенко. Видео - 26.07.2023 Украина.ру
Один большой котёл: как Киев будет эвакуироваться после нового похода России - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T13:26
2023-07-26T13:26
2023-07-26T13:26
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
чвк "вагнер"
пригожин
гиркин
стрелков
философия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048269192_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a918a0aafcf8ecdc9ac6dbdccb9965c.jpg.webp
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:00 - Что происходит в иранско-российских отношениях? 06:30 - Об отношении к философии Гегеля: насколько диалектика Гегеля применима к анализу политики и истории? 16:05 - Возможен ли выход Гагаузии из состава Молдавии и Аджарии из состава Грузии?19:10 – Об отношениях России и ЕС в ближайшие десятилетия; 24:35 – Почему Пригожина выгнали из страны, а Гиркина-Стрелкова арестовали? 41:30 – О разрушении энергетической инфраструктуры Украины: какой в этом смысл?51:40 – Как создать для Украины наихудшие условия на фронте? 58:05 – Что будет делать Россия, если польские войска войдут на Украину? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048269192_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_844f13976bec075c8cc9994787dbb067.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, чвк "вагнер", пригожин, гиркин, стрелков, философия, ес, франция, санкции, китай, сергей лавров, кнр (китай), иран, киев, белоруссия, нато, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ЧВК "Вагнер", Пригожин, Гиркин, Стрелков, философия, ЕС, Франция, санкции, Китай, Сергей Лавров, КНР (Китай), Иран, Киев, Белоруссия, НАТО
Один большой котёл: как Киев будет эвакуироваться после нового похода России - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:00 - Что происходит в иранско-российских отношениях?
06:30 - Об отношении к философии Гегеля: насколько диалектика Гегеля применима к анализу политики и истории?
16:05 - Возможен ли выход Гагаузии из состава Молдавии и Аджарии из состава Грузии?
19:10 – Об отношениях России и ЕС в ближайшие десятилетия;
24:35 – Почему Пригожина выгнали из страны, а Гиркина-Стрелкова арестовали?
41:30 – О разрушении энергетической инфраструктуры Украины: какой в этом смысл?
51:40 – Как создать для Украины наихудшие условия на фронте?
58:05 – Что будет делать Россия, если польские войска войдут на Украину?