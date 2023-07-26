https://ukraina.ru/20230726/1048266863.html
МИД России уличил Киев во лжи об инициаторах захвата храмов УПЦ
МИД России уличил Киев во лжи об инициаторах захвата храмов УПЦ - 26.07.2023 Украина.ру
МИД России уличил Киев во лжи об инициаторах захвата храмов УПЦ
Киев утверждает, что инициатива по массовым захватам храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) исходит от народа, но на деле этим занимаются местные чиновники. Об этом говорится в докладе МИД РФ от 26 июля о гонениях Киева в отношении УПЦ
2023-07-26T12:21
2023-07-26T12:21
2023-07-26T12:21
упц
церковь
новости
украина
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102235/58/1022355864_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_d6c06ce00a3baa2d9d89cc1bbecef841.jpg
"Массовые захваты храмов УПЦ являются не следствием народного волеизъявления и демократических процедур на местах, как это утверждают украинские власти, а результатом действий местных властей и чиновников", - сказано в материале.В российском дипведомстве отметили, что большинство захватов сконцентрировано в тех районах, где власти наиболее открыто выражают свою неприязнь по отношению к канонической православной церкви.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102235/58/1022355864_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_786caa474702943074f62b1a6f636db0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, церковь, новости, украина, мид рф
УПЦ, церковь, Новости, Украина, МИД РФ
МИД России уличил Киев во лжи об инициаторах захвата храмов УПЦ
Киев утверждает, что инициатива по массовым захватам храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) исходит от народа, но на деле этим занимаются местные чиновники. Об этом говорится в докладе МИД РФ от 26 июля о гонениях Киева в отношении УПЦ
"Массовые захваты храмов УПЦ являются не следствием народного волеизъявления и демократических процедур на местах, как это утверждают украинские власти, а результатом действий местных властей и чиновников", - сказано в материале.
В российском дипведомстве отметили, что большинство захватов сконцентрировано в тех районах, где власти наиболее открыто выражают свою неприязнь по отношению к канонической православной церкви.
"Помимо военизированных структур так называемой "территориальной обороны", захваты часто поддерживают местные власти и силовые структуры, активное участие в них принимают представители иных религиозных организаций", – уточнили в МИД РФ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.