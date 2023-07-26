https://ukraina.ru/20230726/1048264918.html

Госбюро расследований взялось за депутата, отдыхавшего на Мальдивах во время СВО

Госбюро расследований взялось за депутата, отдыхавшего на Мальдивах во время СВО - 26.07.2023 Украина.ру

Госбюро расследований взялось за депутата, отдыхавшего на Мальдивах во время СВО

Госбюро расследований Украины (ГБР) выясняет, как народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов смог уехать на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет должностным лицам покидать страну во время российской спецоперации. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГБР

2023-07-26T12:05

2023-07-26T12:05

2023-07-26T12:05

мальдивы

депутат

новости

отдых

гбр

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В ходе следствия правоохранители будут изучать возможное внесение заведомо ложных сведений в официальные документы о его выезде касательно сроков, целей и стран командировки.У Аристова провели обыски, изъяли паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками, а также другие документы. Если служебный подлог будет доказан, депутату грозит до трех лет ограничения свободы.В ГБР выяснили, что с 5 июня по 22 июля Аристов находился за пределами Украины. Депутат выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью "углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы". В июле, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева. При этом в электронную систему здравоохранения были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.Удалось также выяснить, что депутат вместе с женой и детьми до 22 июля находился на территории Мальдив в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.Ранее украинское агентство журналистских расследований "Следствие инфо" сообщило, что Аристова в июле заметили отдыхающим на Мальдивах, где номер в отеле стоит от 2,7 тысячи долларов.После этого Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий. По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, оно будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.В конце января власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ukraina.ru/20230725/1048251423.html

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мальдивы, депутат, новости, отдых, гбр