Зеленский прокомментировал "мальдивскую" провинность "Слуги народа" и своего бывшего партнера по бизнесу
Депутат, уехавший во время войны с Украины на иностранный пляж - предатель. Такое заявление вечером 25 июля сделал Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале, комментируя историю с мальдивским отдыхом "Слуги народа" и своего бизнес-партнера Юрия Аристов
Зеленский оценил поступок Аристова как предательство и заявил, что такие события вызывают у него ярость.
"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", вас не будет таких", - сказал Зеленский.
Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.
Буквально через пару часов после того, как статья "Слідства.Інфо" была опубликована, Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.
Вчера, 15:35Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений Зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата. Этот документ в своих соцсетях 25 июля опубликовал глава Рады Руслан Стефанчук
В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.
Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.
Вчера, 14:07Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на МальдивахЗаместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова обвинили в отдыхе на Мальдивах во время военного положения. Об этом 25 июля написало украинское издание "Слідства.Інфо"
Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.
Во вторник, 25 июля в комментарии изданию Украина.ру журналист Алексей Туманов отметил, что в истории с Аристовым все не так просто. Происходящее может быть как проявлением праведного возмущения, так и попыткой нейтрализовать депутата либо со стороны Зеленского, либо его врагов.