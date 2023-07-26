https://ukraina.ru/20230726/1048264753.html

Зеленский прокомментировал "мальдивскую" провинность "Слуги народа" и своего бывшего партнера по бизнесу

Зеленский прокомментировал "мальдивскую" провинность "Слуги народа" и своего бывшего партнера по бизнесу - 26.07.2023 Украина.ру

Зеленский прокомментировал "мальдивскую" провинность "Слуги народа" и своего бывшего партнера по бизнесу

Депутат, уехавший во время войны с Украины на иностранный пляж - предатель. Такое заявление вечером 25 июля сделал Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале, комментируя историю с мальдивским отдыхом "Слуги народа" и своего бизнес-партнера Юрия Аристов

2023-07-26T10:58

2023-07-26T10:58

2023-07-26T10:58

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Зеленский оценил поступок Аристова как предательство и заявил, что такие события вызывают у него ярость.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.Буквально через пару часов после того, как статья "Слідства.Інфо" была опубликована, Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.Во вторник, 25 июля в комментарии изданию Украина.ру журналист Алексей Туманов отметил, что в истории с Аристовым все не так просто. Происходящее может быть как проявлением праведного возмущения, так и попыткой нейтрализовать депутата либо со стороны Зеленского, либо его врагов.

https://ukraina.ru/20230725/1048248080.html

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