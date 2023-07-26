От точки войны до точки мира. Эксперты на Украине задумались, каким ужасным будет мир после войны
© AP / Emilio Morenatti
© AP / Emilio Morenatti
Мир для украинцев может оказаться даже страшнее войны, предполагают некоторые украинские эксперты. Тогда придет осознание проблем, люди увидят цену, которую заплатили, отстаивая интересы элит.
А пока боевые действия в зоне спецоперации приобретают все более жестокий характер. ВСУ применяют под Артемовском запрещенные кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, однако в их число не входят США и Украина. В мире все громче раздаются голоса тревоги относительно долговременных трагичных последствий применения кассетных боеприпасов. Правозащитники указывают, что это приведет к огромным жертвам среди мирного населения самой же Украины.
Последствия уже наступили – во всяком случае, на Донбассе. "У нас здесь все усыпано неразорвавшимися боеприпасами из этих вот кассетников", - рассказала о ситуации адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. В интервью агентству БелТА она отметила, что кассетные боеприпасы прилетают по Донецку с незапамятных времен, а минные поля такие, что постоянно кто-то подрывается.
Возможно, цель применения "кассетников" – сделать эти земли безжизненными, "окончательно добить эти территории", предположила Монтян, добавив, что от неразорвавшихся частей этих боеприпасов будут страдать именно мирные жители.
По ее словам, выгодоприобретателями в этой войне являются ВПК Америки и Европы, где тоже "есть куча негодяев… которые готовы пустить в расход свои народы, пожертвовать всем, лишь бы набить свою мошну". Она продолжила: эти-то выгодополучатели "готовы воевать до последнего украинца, до последнего русского, ну и, собственно говоря, уморить голодом свои собственные народы и пустить Европу в расход".
Монтян напомнила, что сейчас многие производства перемещаются из Европы в США. И добавила: но и в Америке далеко не все в восторге от украинского конфликта, тем более, что каких-то явных успехов в контрнаступлении ВСУ нет.
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Успехов нет, а потери растут каждый день. В связи с этим на Украине ужесточаются методы мобилизации – людей просто хватают на улицах, чтобы было кем заменить выбывших. В украинских пабликах появляется все больше видеосвидетельств таких облав. Похоже на то, что в Киеве действительно не прочь повоевать "до последнего украинца".
"Мы видим ежедневно, как представители территориальных центров комплектации (ТЦК – Ред.) превышают свои полномочия, людей забирают. Мы видим эту всю дикую мобилизацию… К сожалению, такая ситуация есть", - констатировал украинский адвокат Ростислав Кравец в интервью журналисту Александру Шелесту. По мнению адвоката, точно так же и в ЛДНР "кого можно и нельзя хватали на улицах и отправляли на войну".
Кравец заявил, что такими методами мобилизации представители ТЦК дискредитируют ВСУ, "создавая еще больше проблем Вооруженным силам – и с точки зрения имиджа, и с точки зрения демотивации, и с точки зрения того, кого они мобилизуют".
По мнению адвоката, причина проста – стоит жесткая задача выполнить задание по мобилизации, иначе эти представители ТЦК сами рискуют попасть пойти воевать. Играют роль также неумение наладить работу и "абсолютное отсутствие организации военного учета", Таким образом, отлов украинских мужчин продолжится – по крайней мере, до тех пор, пока не закончится конфликт.
Когда все это закончится? "Интересы элит никогда не совпадают с интересами народов. Войны начинаются всегда в интересах элит и всегда интересами элит или "прижатыми" элитами заканчиваются", - считает украинский политик и политолог Михаил Чаплыга. Об этом он сказал, выступая на ютуб-канале "Дикий live".
По его словам, "не народы начинают войны и не народы их заканчивают. И заканчиваются войны не победами или поражениями, а тогда, "когда заканчивается денежный интерес и когда заканчиваются вооружения". А вооружения и другие необходимые ресурсы заканчиваются тогда, когда заканчивается выгода от вложений в них, подчеркнул эксперт.
Сейчас, по мнению Чаплыги, Украина имеет все шансы лишиться доступа к морю. Пробить эшелонированную оборону ВС РФ не получится, придется идти на новый "Стамбул", придется подписывать "Минск-3", только условия для Киева будут хуже, чем раньше. Эксперт считает, что точку невозврата Украина прошла в январе – "это когда плата за войну стала дороже самой войны".
24 июля, 10:56Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономикиУкраине нужно вернуть хотя бы часть из 2,8 миллионов уехавших из страны женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики. В противном случае потери составят $20 млрд в год, что с легкостью "сведет на нет" предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Киеву. Такое заключение сделали журналисты американского издания Bloomberg 24 июля
"Это когда победа… это когда три оставшихся в живых украинца над руинами уничтоженной страны подымают флаг победы…", - обрисовал перспективу Чаплыга, добавив, что это и есть "Пиррова победа". Он добавил, что украинские военные читают новости и прекрасно понимают, что происходит дома, знают о коррупции, о распродаже земли и недр, о распродаже "Энергоатома" и обо всем прочем.
Политолог добавил, что после войны те украинцы, которые сейчас воюют, уедут из страны – так многие из них уже сейчас говорят. А в стране "начнется самое плохое – это переход из точки войны в точку мира". Почему - "самое плохое"? Потому, пояснил эксперт, что пока идет война, то многое просто не замечается, а вот с ее завершением все украинцы увидят глубину проблем, поймут, в каком новом мире они оказались.