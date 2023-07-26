https://ukraina.ru/20230726/1048250874.html

От точки войны до точки мира. Эксперты на Украине задумались, каким ужасным будет мир после войны

От точки войны до точки мира. Эксперты на Украине задумались, каким ужасным будет мир после войны - 26.07.2023 Украина.ру

От точки войны до точки мира. Эксперты на Украине задумались, каким ужасным будет мир после войны

Мир для украинцев может оказаться даже страшнее войны, предполагают некоторые украинские эксперты. Тогда придет осознание проблем, люди увидят цену, которую заплатили, отстаивая интересы элит.

2023-07-26T04:30

2023-07-26T04:30

2023-07-26T04:30

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политика

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А пока боевые действия в зоне спецоперации приобретают все более жестокий характер. ВСУ применяют под Артемовском запрещенные кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, однако в их число не входят США и Украина. В мире все громче раздаются голоса тревоги относительно долговременных трагичных последствий применения кассетных боеприпасов. Правозащитники указывают, что это приведет к огромным жертвам среди мирного населения самой же Украины.Последствия уже наступили – во всяком случае, на Донбассе. "У нас здесь все усыпано неразорвавшимися боеприпасами из этих вот кассетников", - рассказала о ситуации адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. В интервью агентству БелТА она отметила, что кассетные боеприпасы прилетают по Донецку с незапамятных времен, а минные поля такие, что постоянно кто-то подрывается.Возможно, цель применения "кассетников" – сделать эти земли безжизненными, "окончательно добить эти территории", предположила Монтян, добавив, что от неразорвавшихся частей этих боеприпасов будут страдать именно мирные жители.По ее словам, выгодоприобретателями в этой войне являются ВПК Америки и Европы, где тоже "есть куча негодяев… которые готовы пустить в расход свои народы, пожертвовать всем, лишь бы набить свою мошну". Она продолжила: эти-то выгодополучатели "готовы воевать до последнего украинца, до последнего русского, ну и, собственно говоря, уморить голодом свои собственные народы и пустить Европу в расход".Монтян напомнила, что сейчас многие производства перемещаются из Европы в США. И добавила: но и в Америке далеко не все в восторге от украинского конфликта, тем более, что каких-то явных успехов в контрнаступлении ВСУ нет.Успехов нет, а потери растут каждый день. В связи с этим на Украине ужесточаются методы мобилизации – людей просто хватают на улицах, чтобы было кем заменить выбывших. В украинских пабликах появляется все больше видеосвидетельств таких облав. Похоже на то, что в Киеве действительно не прочь повоевать "до последнего украинца"."Мы видим ежедневно, как представители территориальных центров комплектации (ТЦК – Ред.) превышают свои полномочия, людей забирают. Мы видим эту всю дикую мобилизацию… К сожалению, такая ситуация есть", - констатировал украинский адвокат Ростислав Кравец в интервью журналисту Александру Шелесту. По мнению адвоката, точно так же и в ЛДНР "кого можно и нельзя хватали на улицах и отправляли на войну".Кравец заявил, что такими методами мобилизации представители ТЦК дискредитируют ВСУ, "создавая еще больше проблем Вооруженным силам – и с точки зрения имиджа, и с точки зрения демотивации, и с точки зрения того, кого они мобилизуют".По мнению адвоката, причина проста – стоит жесткая задача выполнить задание по мобилизации, иначе эти представители ТЦК сами рискуют попасть пойти воевать. Играют роль также неумение наладить работу и "абсолютное отсутствие организации военного учета", Таким образом, отлов украинских мужчин продолжится – по крайней мере, до тех пор, пока не закончится конфликт.Когда все это закончится? "Интересы элит никогда не совпадают с интересами народов. Войны начинаются всегда в интересах элит и всегда интересами элит или "прижатыми" элитами заканчиваются", - считает украинский политик и политолог Михаил Чаплыга. Об этом он сказал, выступая на ютуб-канале "Дикий live".По его словам, "не народы начинают войны и не народы их заканчивают. И заканчиваются войны не победами или поражениями, а тогда, "когда заканчивается денежный интерес и когда заканчиваются вооружения". А вооружения и другие необходимые ресурсы заканчиваются тогда, когда заканчивается выгода от вложений в них, подчеркнул эксперт.Сейчас, по мнению Чаплыги, Украина имеет все шансы лишиться доступа к морю. Пробить эшелонированную оборону ВС РФ не получится, придется идти на новый "Стамбул", придется подписывать "Минск-3", только условия для Киева будут хуже, чем раньше. Эксперт считает, что точку невозврата Украина прошла в январе – "это когда плата за войну стала дороже самой войны"."Это когда победа… это когда три оставшихся в живых украинца над руинами уничтоженной страны подымают флаг победы…", - обрисовал перспективу Чаплыга, добавив, что это и есть "Пиррова победа". Он добавил, что украинские военные читают новости и прекрасно понимают, что происходит дома, знают о коррупции, о распродаже земли и недр, о распродаже "Энергоатома" и обо всем прочем.Политолог добавил, что после войны те украинцы, которые сейчас воюют, уедут из страны – так многие из них уже сейчас говорят. А в стране "начнется самое плохое – это переход из точки войны в точку мира". Почему - "самое плохое"? Потому, пояснил эксперт, что пока идет война, то многое просто не замечается, а вот с ее завершением все украинцы увидят глубину проблем, поймут, в каком новом мире они оказались.

https://ukraina.ru/20230725/1048221244.html

https://ukraina.ru/20230724/1048206700.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, боевые действия, экономика, политика, эксперты