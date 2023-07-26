Петр Акопов: Удар "Вагнера" со стороны Белоруссии заставит Киев умолять Варшаву о помощи - 26.07.2023 Украина.ру
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Петр Акопов: Удар "Вагнера" со стороны Белоруссии заставит Киев умолять Варшаву о помощи
Петр Акопов: Удар "Вагнера" со стороны Белоруссии заставит Киев умолять Варшаву о помощи - 26.07.2023 Украина.ру
Петр Акопов: Удар "Вагнера" со стороны Белоруссии заставит Киев умолять Варшаву о помощи
Глубокая заморозка конфликта возможна, если в Киеве поймут, что ни увеличения западной помощи, ни сохранения ее в старых масштабах не будет, считает... Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T04:00
2023-07-26T04:00
интервью
петр акопов
киев
варшава
чвк "вагнер"
владимир путин
украина
польша
поляки
одесса
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Глубокая заморозка конфликта возможна, если в Киеве поймут, что ни увеличения западной помощи, ни сохранения ее в старых масштабах не будет, считает обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что наступление ВСУ завершится к концу лета, а к весне завершится, по его словам, и военная кампания.- Петр, как вы думаете, какой сценарий хода военной кампании предполагают в российском Генштабе?- Мне кажется, что генерал говорил в контексте темы об украинском наступлении и его последствиях. Он имел в виду, что выдохнутся ВСУ осенью, зимой ничего не будет происходить. А весной, видимо, у украинской армии закончится любой наступательный потенциал, и это позволит Россия резко переломить ситуацию в свою пользу.А изменить ее можно двумя способами: или большим нашим наступлением, которое приведет к поражению и капитуляции украинской армии, или принуждением Киева к переговорам. К переговорам, которые для России тоже приемлемы только в формате политической капитуляции Украины. То есть внеблоковый статус и все прочее.Понятно, что второй вариант Россию устраивает условно, только как временный переходный, но он категорически не устраивает Киев и Запад. В Киеве считают, что, согласившись на нейтральный статус, на то, чтобы принять требования о демилитаризации, Украина окажется под угрозой со стороны России. Условно говоря, никакой мир с обещаниями от нынешней власти, что мы будем нейтральными, не будет считаться для России окончательным.Поэтому я не очень верю в возможность глубокой заморозки конфликта, даже если в Киеве пойдут на то, чтобы просить переговоры. Такой вариант возможен, если на Киев будет оказано сильнейшее давление Запада, и они поймут, что ни увеличения помощи, ни сохранения ее в старых масштабах не будет. Если Запад припрет Киев к стенке и заставит его пойти на такой вариант, то это будет возможно.Но для Запада этот вариант был бы неплохим, потому что он позволял бы сохранить тихой сапой для Киева ту часть Украины, которую контролирует украинская власть. Но пока я не вижу предпосылок к этому. Предпосылки должны быть не просто в истощении наступательного потенциала, но и в том, что Запад примет геополитическое решение заморозить ситуацию и увести у России кусок Украины.- А с чем связана военная активность Польши, которая перебрасывает войска к восточной границе на фоне жёстких заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко?- Поляки немного дергаются из-за нашей риторики. Путин напомнил им и о границе, подаренной Сталиным. Не очень приятная новость для поляков и то, что "Вагнер" оказался в Белоруссии. В целом поляки пытаются предугадать, как Россия будет действовать в ситуации на Украине. Если будет удар со стороны Белоруссии "Вагнером" или другими нашими войсками, это сильно изменит ситуацию.И Украина будет умолять поляков прислать силы для помощи в обороне. Уверен, что поляки вряд ли сами готовят какую-то операцию. С нашей стороны все заявления о том, что поляки активизируются, это элемент психологической войны, которую ведут все, и мы, и противник.- А слова президента о подарке Сталина Польше в виде немецких земель?- Это так и есть, мы не троллим поляков, а держим их в тонусе. Они в самом деле думают про западную Украину. Когда Украина будет демонтирована, они естественно будут претендовать на западную часть. Но пока у Польши и у Запада в целом задача – удержать всю Украину целиком.- После выхода России из зерновой сделки были нанесены удары по портам на Дунае. Насколько велика вероятность, возможно даже случайных попаданий по инфраструктуре НАТО в этом регионе?- Вряд ли это приведет к чему-то серьезному. Будут громкие заявления со стороны НАТО, предупреждения о том, что Россия переступает красные линии и так далее. Речь не идет об уничтожении румынских аэродромов, а о случайном попадании.- А какова политическая цель морской блокады Украины?- Политическая цель понятна - никакого возобновления зерновой сделки без участия России не будет, ведутся же разговоры о том, чтобы американский флот отправил свои корабли для сопровождения украинских зерновозов. Чтобы никто об этом особо не думал, и проводятся такие удары.- После разрушения портовой инфраструктуры вряд ли вообще вывоз зерна морем будет возможен.- Да, но пока речь не идет о том, чтобы Одесса лишилась портовой инфраструктуры. Это не простой и ене быстрый процесс. Скорее, демонстрационный жест, и удары, упреждающие любые поползновения каким-то образом организовать вывоз зерна из этих портов без согласия России.
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20230725/1048230241.html
https://ukraina.ru/20230725/1048247666.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, петр акопов, киев, варшава, чвк "вагнер", владимир путин, украина, польша, поляки, одесса, зерновая сделка, всу, запад
Интервью, Петр Акопов, Киев, Варшава, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин, Украина, Польша, поляки, Одесса, зерновая сделка, ВСУ, Запад

Петр Акопов: Удар "Вагнера" со стороны Белоруссии заставит Киев умолять Варшаву о помощи

04:00 26.07.2023
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Глубокая заморозка конфликта возможна, если в Киеве поймут, что ни увеличения западной помощи, ни сохранения ее в старых масштабах не будет, считает обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Накануне командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что наступление ВСУ завершится к концу лета, а к весне завершится, по его словам, и военная кампания.
- Петр, как вы думаете, какой сценарий хода военной кампании предполагают в российском Генштабе?
- Мне кажется, что генерал говорил в контексте темы об украинском наступлении и его последствиях. Он имел в виду, что выдохнутся ВСУ осенью, зимой ничего не будет происходить. А весной, видимо, у украинской армии закончится любой наступательный потенциал, и это позволит Россия резко переломить ситуацию в свою пользу.
А изменить ее можно двумя способами: или большим нашим наступлением, которое приведет к поражению и капитуляции украинской армии, или принуждением Киева к переговорам. К переговорам, которые для России тоже приемлемы только в формате политической капитуляции Украины. То есть внеблоковый статус и все прочее.
Понятно, что второй вариант Россию устраивает условно, только как временный переходный, но он категорически не устраивает Киев и Запад. В Киеве считают, что, согласившись на нейтральный статус, на то, чтобы принять требования о демилитаризации, Украина окажется под угрозой со стороны России. Условно говоря, никакой мир с обещаниями от нынешней власти, что мы будем нейтральными, не будет считаться для России окончательным.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января 2021, 14:00
Петр Акопов: кто онПолитолог, политический обозреватель
Поэтому я не очень верю в возможность глубокой заморозки конфликта, даже если в Киеве пойдут на то, чтобы просить переговоры. Такой вариант возможен, если на Киев будет оказано сильнейшее давление Запада, и они поймут, что ни увеличения помощи, ни сохранения ее в старых масштабах не будет. Если Запад припрет Киев к стенке и заставит его пойти на такой вариант, то это будет возможно.
Но для Запада этот вариант был бы неплохим, потому что он позволял бы сохранить тихой сапой для Киева ту часть Украины, которую контролирует украинская власть. Но пока я не вижу предпосылок к этому. Предпосылки должны быть не просто в истощении наступательного потенциала, но и в том, что Запад примет геополитическое решение заморозить ситуацию и увести у России кусок Украины.
- А с чем связана военная активность Польши, которая перебрасывает войска к восточной границе на фоне жёстких заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко?
- Поляки немного дергаются из-за нашей риторики. Путин напомнил им и о границе, подаренной Сталиным. Не очень приятная новость для поляков и то, что "Вагнер" оказался в Белоруссии. В целом поляки пытаются предугадать, как Россия будет действовать в ситуации на Украине. Если будет удар со стороны Белоруссии "Вагнером" или другими нашими войсками, это сильно изменит ситуацию.
И Украина будет умолять поляков прислать силы для помощи в обороне. Уверен, что поляки вряд ли сами готовят какую-то операцию. С нашей стороны все заявления о том, что поляки активизируются, это элемент психологической войны, которую ведут все, и мы, и противник.
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Вчера, 08:25
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- А слова президента о подарке Сталина Польше в виде немецких земель?
- Это так и есть, мы не троллим поляков, а держим их в тонусе. Они в самом деле думают про западную Украину. Когда Украина будет демонтирована, они естественно будут претендовать на западную часть. Но пока у Польши и у Запада в целом задача – удержать всю Украину целиком.
- После выхода России из зерновой сделки были нанесены удары по портам на Дунае. Насколько велика вероятность, возможно даже случайных попаданий по инфраструктуре НАТО в этом регионе?
- Вряд ли это приведет к чему-то серьезному. Будут громкие заявления со стороны НАТО, предупреждения о том, что Россия переступает красные линии и так далее. Речь не идет об уничтожении румынских аэродромов, а о случайном попадании.
- А какова политическая цель морской блокады Украины?
- Политическая цель понятна - никакого возобновления зерновой сделки без участия России не будет, ведутся же разговоры о том, чтобы американский флот отправил свои корабли для сопровождения украинских зерновозов. Чтобы никто об этом особо не думал, и проводятся такие удары.
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- После разрушения портовой инфраструктуры вряд ли вообще вывоз зерна морем будет возможен.
- Да, но пока речь не идет о том, чтобы Одесса лишилась портовой инфраструктуры. Это не простой и ене быстрый процесс. Скорее, демонстрационный жест, и удары, упреждающие любые поползновения каким-то образом организовать вывоз зерна из этих портов без согласия России.
 
ИнтервьюПетр АкоповКиевВаршаваЧВК "Вагнер"Владимир ПутинУкраинаПольшаполякиОдессазерновая сделкаВСУЗапад
 
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