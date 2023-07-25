Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрыт - 25.07.2023 Украина.ру
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Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрыт
Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрыт - 25.07.2023 Украина.ру
Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрыт
После выхода России из зерновой сделки Украина ожидаемо перенаправила свои зерновозы в устье Дуная. Судоходство в украинских каналах Дельты малотоннажное, так как проходит по мелководно. Но совсем рядом расположен мощный перевалочный узел — румынский порт Констанца, к которому можно пройти речными путями
2023-07-25T07:26
2023-07-25T07:41
эксклюзив
украина
россия
спецоперация
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Таким образом, порт Констанца стал основным альтернативным путем для экспорта зерна с Украины. С начала конфликта между Россией и Украиной порт уже обрабатывает около трети украинского зернового экспорта. Однако ночной обстрел порта Рени показал, что этот логистический маршрут тоже может быть закрыт. Эксперты проанализировали ситуацию в регионе.Политолог Сергей МарковВоенная логика ударов по Одессе. Эти удары оказались очень результативными, разгромлены огромное число складов с большим количеством оружия. Почему? Потому что эти удары оказались очень неожиданные для Украины. Как же они оказались неожиданными? Потому что в Киеве были уверены, что Россия после ликвидации Зерновой сделки будет долго уговаривать Запад и вести переговоры и только потом, убедившись, что переговоры бесполезны, через несколько недель ударит по портам жёстко. Поэтому Киев не спешил рассредоточить ту военную технику, которая была в портах под прикрытием Зерновой сделки.А Россия не стала ждать и просить переговоры, а сразу начала масштабно бить каждую ночь по портам. В результате потери ВСУ в военной технике в портах оказались огромные.Зеленский в шоке. Вашингтон и Лондон в шоке. Огромные запасы разгромлены. Вот поэтому они и дергаются. И дроны на Москву пускают для своего утешения.Директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена ПанинаРедкий сухогруз доплывёт до середины Дуная. Сегодня ночью российские удары обрушились на порт в Рени — это крупнейший украинский порт на Дунае. В рамках ликвидации последствий зерновой сделки приоритет этой цели лишь немногим меньший, чем у Одесского порта. По Дунаю можно отправлять пшеницу через всю Европу. После постройки в Германии канала Майн — Дунай в 1992 году река стала частью водного пути от Роттердама на Северном море до Сулины на Чёрном. В румыно-украинской географии Дунай позволял перебрасывать грузы из Одесской области в крупнейший румынский порт Констанца.Так что «изоляция» украинского зерна от европейских спекулянтов продолжается. И ночной удар по Рени вряд ли последний. Там как минимум 39 причалов, есть ёмкости для хранения и зерна, и топлива. И ещё один хороший признак: Россию больше не волнует, что обломки от попадания по целям могут перелететь через Дунай на территорию соседней Румынии — страны НАТО.Политик и журналист Дмитрий ВасилецПрилеты БПЛА-камикадзе «Герань» в Ренийский порт на речке Дунай в Одесской области свидетельствует о том, что ВКС РФ будет наносить удары даже по тем портам, которые обслуживают транспортировку зерна по рекам. Порт находится на самой границе с Румынией, однако удар был нанесен, что свидетельствует о серьёзных намерениях ВКС РФ заблокировать проход судов по Дунаю. Напомню, транспортировка зерна по реке Дунай является сейчас для режима Зеленского ключевой, США даже выдали срочный грант на покупку специальных вагонов для наращивания поставок зерна в порты на Дунае. Но судя по всему, у ВКС РФ другая «стратегия развития» портов на Дунае.Политик Олег ЦаревЭтой ночью ВС РФ нанесли удар Геранями по дунайскому порту Рени в Одесской области. На видео — попытки ПВО предотвратить удар, на фото — поврежденная инфраструктура порта. Возможно, повреждено хранилище нефтебазы. Как я писал ранее, с выводом из строя инфраструктуры черноморских портов и в условиях постоянной угрозы атак судов, которые движутся к этим портам или из них, три порта на Дунае (Измаил, Рени и Килия) стали основными каналами экспорта украинского зерна и другой продукции. Как видим, ненадолго.При этом наши удары по портам (надо отдать должное нашим военным — удары ювелирной точности, ведь до границы Румынии рукой подать — сотни метров) могут не иметь цели поразить какой-то конкретный объект. Важен сам факт: если по портам наносятся удары, иностранные корабли в них не пойдут. Экспорт и импорт через этот порт осуществляться не будет. Россия не может досматривать суда, которые направляются в эти порты, так как они не покидают территориальных вод НАТО, но дать понять, что использовать порты не стоит — вполне.Блокирование дунайских портов больно ударит по экономике Украины. Я уже писал, что торговля зерном дает Украине порядка 50% всего дохода. Вывод из строя порта вынудит Украину вывозить зерно по железной дороге, что сильно ее загрузит, осложнит поставки оружия эшелонами. При этом раз в Одесском порту ВСУ хранили боеприпасы и оружие, считая, что они под защитой зерновой сделки, то наверняка и через эти порты, не входящие в зерновую сделку, но ранее не подвергавшиеся атакам, поставлялось оружие. Так что удары по Дунайским портам очень важны. Хорошо, что наши решились их наносить.Правозащитник Варвара ПахоменкоСегодня Россия обстреляла зернохранилища в украинском порту Рени. Это речной порт на Дунае, в 300 метрах от границы с Румынией (и НАТО). Три дунайских порта ни разу до этого не становились объектом атаки с момента полномасштабного вторжения и превратились в ключевой экспортный коридор для Украины. Некогда второ-, если не третьестепенные порты, в которые могли заходить только речные суда тоннажем в три тысячи тонн, за последние полтора года модернизировали (недавно там погрузился корабль на 17 000 тонн. Морские суда могут перевозить около 30 000 тонн) и перевезли почти столько же зерна, сколько и через одесские порты в рамках зернового соглашения: 20 млн тонн против примерно 30 млн тонн.Россия не просто бомбит Одессу, но пытается избавиться от конкурента на аграрном рынке. Для Украины аграрный экспорт ключевой. До 2022 он приносил до 40% экспортной прибыли, в прошлом году уже 56%. От сельского хозяйства зависит до трети населения страны и именно сельские жители чаще остаются, а не выезжают в качестве беженцев в другие страны (куда ехать, какие бомбы — сеять нужно!)Если обстрелы дунайских портов продолжатся, то это только вопрос времени, когда Россия попадет по румынской — а значит, НАТО — инфраструктуре или судам: для захода в украинские порты нужно пройти через румынские территориальные воды.
https://ukraina.ru/20230724/1048219366.html
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эксклюзив, украина, россия, спецоперация
Эксклюзив, Украина, Россия, Спецоперация

Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрыт

07:26 25.07.2023 (обновлено: 07:41 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота Владивостокского морского торгового порта
Работа Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
После выхода России из зерновой сделки Украина ожидаемо перенаправила свои зерновозы в устье Дуная. Судоходство в украинских каналах Дельты малотоннажное, так как проходит по мелководно. Но совсем рядом расположен мощный перевалочный узел — румынский порт Констанца, к которому можно пройти речными путями
Таким образом, порт Констанца стал основным альтернативным путем для экспорта зерна с Украины. С начала конфликта между Россией и Украиной порт уже обрабатывает около трети украинского зернового экспорта. Однако ночной обстрел порта Рени показал, что этот логистический маршрут тоже может быть закрыт. Эксперты проанализировали ситуацию в регионе.
Политолог Сергей Марков
Военная логика ударов по Одессе. Эти удары оказались очень результативными, разгромлены огромное число складов с большим количеством оружия. Почему? Потому что эти удары оказались очень неожиданные для Украины.
Как же они оказались неожиданными? Потому что в Киеве были уверены, что Россия после ликвидации Зерновой сделки будет долго уговаривать Запад и вести переговоры и только потом, убедившись, что переговоры бесполезны, через несколько недель ударит по портам жёстко. Поэтому Киев не спешил рассредоточить ту военную технику, которая была в портах под прикрытием Зерновой сделки.
А Россия не стала ждать и просить переговоры, а сразу начала масштабно бить каждую ночь по портам.
В результате потери ВСУ в военной технике в портах оказались огромные.
Зеленский в шоке. Вашингтон и Лондон в шоке. Огромные запасы разгромлены. Вот поэтому они и дергаются. И дроны на Москву пускают для своего утешения.
Вадим Карасев
Вчера, 15:43
Карасев предложил обменять Крым на ОдессуУкраина будет никому не интересной, потеряв доступ к морю, заявил политолог Вадим Карасев, и предложил обменять Крым на Одессу. Такое высказывание он сделал 24 июля в интервью "Политнавигатору"
Директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина
Редкий сухогруз доплывёт до середины Дуная. Сегодня ночью российские удары обрушились на порт в Рени — это крупнейший украинский порт на Дунае. В рамках ликвидации последствий зерновой сделки приоритет этой цели лишь немногим меньший, чем у Одесского порта. По Дунаю можно отправлять пшеницу через всю Европу. После постройки в Германии канала Майн — Дунай в 1992 году река стала частью водного пути от Роттердама на Северном море до Сулины на Чёрном.
В румыно-украинской географии Дунай позволял перебрасывать грузы из Одесской области в крупнейший румынский порт Констанца.
Так что «изоляция» украинского зерна от европейских спекулянтов продолжается. И ночной удар по Рени вряд ли последний. Там как минимум 39 причалов, есть ёмкости для хранения и зерна, и топлива. И ещё один хороший признак: Россию больше не волнует, что обломки от попадания по целям могут перелететь через Дунай на территорию соседней Румынии — страны НАТО.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Прилеты БПЛА-камикадзе «Герань» в Ренийский порт на речке Дунай в Одесской области свидетельствует о том, что ВКС РФ будет наносить удары даже по тем портам, которые обслуживают транспортировку зерна по рекам.
Порт находится на самой границе с Румынией, однако удар был нанесен, что свидетельствует о серьёзных намерениях ВКС РФ заблокировать проход судов по Дунаю.
Напомню, транспортировка зерна по реке Дунай является сейчас для режима Зеленского ключевой, США даже выдали срочный грант на покупку специальных вагонов для наращивания поставок зерна в порты на Дунае. Но судя по всему, у ВКС РФ другая «стратегия развития» портов на Дунае.
Политик Олег Царев
Этой ночью ВС РФ нанесли удар Геранями по дунайскому порту Рени в Одесской области. На видео — попытки ПВО предотвратить удар, на фото — поврежденная инфраструктура порта. Возможно, повреждено хранилище нефтебазы. Как я писал ранее, с выводом из строя инфраструктуры черноморских портов и в условиях постоянной угрозы атак судов, которые движутся к этим портам или из них, три порта на Дунае (Измаил, Рени и Килия) стали основными каналами экспорта украинского зерна и другой продукции. Как видим, ненадолго.
При этом наши удары по портам (надо отдать должное нашим военным — удары ювелирной точности, ведь до границы Румынии рукой подать — сотни метров) могут не иметь цели поразить какой-то конкретный объект. Важен сам факт: если по портам наносятся удары, иностранные корабли в них не пойдут. Экспорт и импорт через этот порт осуществляться не будет. Россия не может досматривать суда, которые направляются в эти порты, так как они не покидают территориальных вод НАТО, но дать понять, что использовать порты не стоит — вполне.
Блокирование дунайских портов больно ударит по экономике Украины. Я уже писал, что торговля зерном дает Украине порядка 50% всего дохода. Вывод из строя порта вынудит Украину вывозить зерно по железной дороге, что сильно ее загрузит, осложнит поставки оружия эшелонами.
При этом раз в Одесском порту ВСУ хранили боеприпасы и оружие, считая, что они под защитой зерновой сделки, то наверняка и через эти порты, не входящие в зерновую сделку, но ранее не подвергавшиеся атакам, поставлялось оружие.
Так что удары по Дунайским портам очень важны. Хорошо, что наши решились их наносить.
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 17:59
Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Правозащитник Варвара Пахоменко
Сегодня Россия обстреляла зернохранилища в украинском порту Рени. Это речной порт на Дунае, в 300 метрах от границы с Румынией (и НАТО). Три дунайских порта ни разу до этого не становились объектом атаки с момента полномасштабного вторжения и превратились в ключевой экспортный коридор для Украины. Некогда второ-, если не третьестепенные порты, в которые могли заходить только речные суда тоннажем в три тысячи тонн, за последние полтора года модернизировали (недавно там погрузился корабль на 17 000 тонн. Морские суда могут перевозить около 30 000 тонн) и перевезли почти столько же зерна, сколько и через одесские порты в рамках зернового соглашения: 20 млн тонн против примерно 30 млн тонн.
Россия не просто бомбит Одессу, но пытается избавиться от конкурента на аграрном рынке. Для Украины аграрный экспорт ключевой. До 2022 он приносил до 40% экспортной прибыли, в прошлом году уже 56%. От сельского хозяйства зависит до трети населения страны и именно сельские жители чаще остаются, а не выезжают в качестве беженцев в другие страны (куда ехать, какие бомбы — сеять нужно!)
Если обстрелы дунайских портов продолжатся, то это только вопрос времени, когда Россия попадет по румынской — а значит, НАТО — инфраструктуре или судам: для захода в украинские порты нужно пройти через румынские территориальные воды.
 
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