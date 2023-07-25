Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений - 25.07.2023 Украина.ру
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Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений
Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений - 25.07.2023 Украина.ру
Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений
Зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата. Этот документ в своих соцсетях 25 июля опубликовал глава Рады Руслан Стефанчук
2023-07-25T15:35
2023-07-25T15:35
новости
партнеры
владимир зеленский
заявление
увольнение
обвинение
мальдивы
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Спикер добавил от себя, что заявление Аристова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заселении.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило "Слугу" в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.В истории с Аристовым, уверен журналист Алексей Туманов, все не так просто. Происходящее может быть как проявлением праведного возмущения, так и попыткой нейтрализовать депутата либо со стороны Зеленского, либо его врагов.
https://ukraina.ru/20230725/1048244231.html
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новости, партнеры, владимир зеленский, заявление, увольнение, обвинение, мальдивы
Новости, партнеры, Владимир Зеленский, заявление, увольнение, обвинение, Мальдивы

Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений

15:35 25.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Аристов
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Аристов
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Зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата. Этот документ в своих соцсетях 25 июля опубликовал глава Рады Руслан Стефанчук
Спикер добавил от себя, что заявление Аристова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заселении.
Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило "Слугу" в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.
Юрий Аристов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
14:07
Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на МальдивахЗаместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова обвинили в отдыхе на Мальдивах во время военного положения. Об этом 25 июля написало украинское издание "Слідства.Інфо"
В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.
Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.
Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.
Юлия Тимошенко
27 января, 12:21
Тимошенко поймали в Дубае на вилле пятизвездочного отеляЛидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела начало года в Дубае. Об этом 27 января сообщила "Украинская правда", также были опубликованы кадры с пляжа, где женщина, похожая на Тимошенко, отдыхает на берегу
Николай Тищенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 11:37
Депутат Рады Тищенко оправдался за поездку в Таиланд, но его все равно наказалиДепутат Верховной Рады Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа". Об этом 27 января сообщила в своем Telegram-канале спикер фракции Юлия Палийчук
В истории с Аристовым, уверен журналист Алексей Туманов, все не так просто. Происходящее может быть как проявлением праведного возмущения, так и попыткой нейтрализовать депутата либо со стороны Зеленского, либо его врагов.
 
НовостипартнерыВладимир ЗеленскийзаявлениеувольнениеобвинениеМальдивы
 
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