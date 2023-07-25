https://ukraina.ru/20230725/1048248080.html

Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений

Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений - 25.07.2023 Украина.ру

Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений

Зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата. Этот документ в своих соцсетях 25 июля опубликовал глава Рады Руслан Стефанчук

2023-07-25T15:35

2023-07-25T15:35

2023-07-25T15:35

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Спикер добавил от себя, что заявление Аристова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заселении.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило "Слугу" в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.В истории с Аристовым, уверен журналист Алексей Туманов, все не так просто. Происходящее может быть как проявлением праведного возмущения, так и попыткой нейтрализовать депутата либо со стороны Зеленского, либо его врагов.

https://ukraina.ru/20230725/1048244231.html

https://ukraina.ru/20230127/1043031833.html

https://ukraina.ru/20230127/1043027549.html

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новости, партнеры, владимир зеленский, заявление, увольнение, обвинение, мальдивы