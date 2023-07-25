Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах - 25.07.2023 Украина.ру
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Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах
Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах - 25.07.2023 Украина.ру
Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах
Заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова обвинили в отдыхе на Мальдивах во время военного положения. Об этом 25 июля написало украинское издание "Слідства.Інфо"
2023-07-25T14:07
2023-07-25T14:07
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новости украины
украина
владимир зеленский
партнеры
обвинение
отдых
мальдивы
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По информации СМИ, в середине июля парламентарий был замечен в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши.Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч до 323 тысяч гривен (243-785 тыс.руб.).Издание приводит цитату телефонного разговора якобы состоявшегося между журналистом и сотрудником ресепшена.- По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?- Сейчас он не в отеле.-Может быть, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?- Да, они уехали.Журналисты "Слідства.Інфо" связались также с супругой депутата Мариной Аристовой. Женщина не подтвердила факт отъезда мужа на Мальдивы, и заявила, что ранее он был в Вильнюсе.К слову, соответствующие фотографии от 7 июля есть в социальных сетях депутата. Подпись к ним гласит: "В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии".В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.Тищенко оправдался, заявив, что руководство страны было в курсе, куда он едет, и что поездка рабочая, ведь в Бангкоке он должен был встретиться с представителями украинской общины. Однако депутата все равно уволили.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.
https://ukraina.ru/20230127/1043027549.html
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новости, новости украины, украина, владимир зеленский, партнеры, обвинение, отдых, мальдивы
Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, партнеры, обвинение, отдых, Мальдивы

Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах

14:07 25.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Головченко ОлександраЮрий Аристов
Юрий Аристов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© commons.wikimedia.org / Головченко Олександра
Читать в
Заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова обвинили в отдыхе на Мальдивах во время военного положения. Об этом 25 июля написало украинское издание "Слідства.Інфо"
По информации СМИ, в середине июля парламентарий был замечен в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши.
Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч до 323 тысяч гривен (243-785 тыс.руб.).
Издание приводит цитату телефонного разговора якобы состоявшегося между журналистом и сотрудником ресепшена.
- По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?
- Сейчас он не в отеле.
-Может быть, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?
- Да, они уехали.
Журналисты "Слідства.Інфо" связались также с супругой депутата Мариной Аристовой. Женщина не подтвердила факт отъезда мужа на Мальдивы, и заявила, что ранее он был в Вильнюсе.
К слову, соответствующие фотографии от 7 июля есть в социальных сетях депутата. Подпись к ним гласит: "В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии".
"Вообще крайне сомнительная история, чтобы сотрудники гостиницы раскрывали какую-либо информацию о постояльцах. Тем более 5-звездочного отеля на Мальдивах. В целом история крайне странная, тем более, если взять в расчет тот факт, что у Аристова был совместный бизнес с Зеленским. Уж очень похоже на подкоп под депутата то ли самого Зеленского, то ли его врагов", - прокомментировал ситуацию журналист Алексей Туманов.
В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.
Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.
Николай Тищенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 11:37
Депутат Рады Тищенко оправдался за поездку в Таиланд, но его все равно наказалиДепутат Верховной Рады Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа". Об этом 27 января сообщила в своем Telegram-канале спикер фракции Юлия Палийчук
Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
Тищенко оправдался, заявив, что руководство страны было в курсе, куда он едет, и что поездка рабочая, ведь в Бангкоке он должен был встретиться с представителями украинской общины. Однако депутата все равно уволили.
В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.
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27 января, 16:09
В Раде потребовали изгнать Тимошенко из ее же партии за отдых в ДубаеЗампред комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обратилась к коллегам по парламенту с требованием исключить лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко из фракции и партии. Соответствующее заявление Безуглая сделала 27 января у себя в соцсетях
На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.
 
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