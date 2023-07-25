https://ukraina.ru/20230725/1048244231.html

Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах

Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах - 25.07.2023 Украина.ру

Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах

Заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова обвинили в отдыхе на Мальдивах во время военного положения. Об этом 25 июля написало украинское издание "Слідства.Інфо"

2023-07-25T14:07

2023-07-25T14:07

2023-07-25T14:07

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По информации СМИ, в середине июля парламентарий был замечен в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши.Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч до 323 тысяч гривен (243-785 тыс.руб.).Издание приводит цитату телефонного разговора якобы состоявшегося между журналистом и сотрудником ресепшена.- По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?- Сейчас он не в отеле.-Может быть, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?- Да, они уехали.Журналисты "Слідства.Інфо" связались также с супругой депутата Мариной Аристовой. Женщина не подтвердила факт отъезда мужа на Мальдивы, и заявила, что ранее он был в Вильнюсе.К слову, соответствующие фотографии от 7 июля есть в социальных сетях депутата. Подпись к ним гласит: "В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии".В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.Тищенко оправдался, заявив, что руководство страны было в курсе, куда он едет, и что поездка рабочая, ведь в Бангкоке он должен был встретиться с представителями украинской общины. Однако депутата все равно уволили.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.

https://ukraina.ru/20230127/1043027549.html

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новости, новости украины, украина, владимир зеленский, партнеры, обвинение, отдых, мальдивы