https://ukraina.ru/20230725/1048243082.html

Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков

Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков - 25.07.2023 Украина.ру

Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков

В письме генсека ООН Антониу Гуттериша описан план действий и обещание выполнить обязательства по "зерновой сделке", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 25 июля

2023-07-25T14:02

2023-07-25T14:02

2023-07-25T14:02

новости

зерновая сделка

дмитрий песков

антониу гутерреш

россия

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В новом письме Гуттериша сформулирован некий план действий и обещание "когда-нибудь" выполнить российскую часть договорённостей, сказал Песков. "Зерновая сделка" не выполняется, фактически она так и не была исполнена, добавил он.Президент России Владимир Путин чётко дал понять, что Россия готова немедленно возобновить "черноморскую инициативу", как только она будет исполнена, отметил пресс-секретарь.Страховые фирмы больше не предлагают покрытие для украинских судов, поскольку Россия вышла из зернового соглашения. Об этом сообщает профильный портал новостей страхования Live Insurance News.По словам авторов портала, страхование грузов уже стоит "тысячи долларов" и, как ожидается, продолжит дорожать. При этом судовладельцы не уверены, что разрешат своим судам проходить через опасную зону без согласия России.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

https://ukraina.ru/20230725/1048241198.html

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новости, зерновая сделка, дмитрий песков, антониу гутерреш, россия