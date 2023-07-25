Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков - 25.07.2023 Украина.ру
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Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков
Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков - 25.07.2023 Украина.ру
Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков
В письме генсека ООН Антониу Гуттериша описан план действий и обещание выполнить обязательства по "зерновой сделке", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 25 июля
2023-07-25T14:02
2023-07-25T14:02
новости
зерновая сделка
дмитрий песков
антониу гутерреш
россия
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В новом письме Гуттериша сформулирован некий план действий и обещание "когда-нибудь" выполнить российскую часть договорённостей, сказал Песков. "Зерновая сделка" не выполняется, фактически она так и не была исполнена, добавил он.Президент России Владимир Путин чётко дал понять, что Россия готова немедленно возобновить "черноморскую инициативу", как только она будет исполнена, отметил пресс-секретарь.Страховые фирмы больше не предлагают покрытие для украинских судов, поскольку Россия вышла из зернового соглашения. Об этом сообщает профильный портал новостей страхования Live Insurance News.По словам авторов портала, страхование грузов уже стоит "тысячи долларов" и, как ожидается, продолжит дорожать. При этом судовладельцы не уверены, что разрешат своим судам проходить через опасную зону без согласия России.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
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новости, зерновая сделка, дмитрий песков, антониу гутерреш, россия
Новости, зерновая сделка, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, Россия

Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков

14:02 25.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В письме генсека ООН Антониу Гуттериша описан план действий и обещание выполнить обязательства по "зерновой сделке", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 25 июля
В новом письме Гуттериша сформулирован некий план действий и обещание "когда-нибудь" выполнить российскую часть договорённостей, сказал Песков. "Зерновая сделка" не выполняется, фактически она так и не была исполнена, добавил он.
"К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно", - сообщил официальный представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин чётко дал понять, что Россия готова немедленно возобновить "черноморскую инициативу", как только она будет исполнена, отметил пресс-секретарь.
"Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях", - сказал Песков, отвечая на вопрос про отношение России к предложению Киева вывозить зерно через порты Балтики.
Страховые фирмы больше не предлагают покрытие для украинских судов, поскольку Россия вышла из зернового соглашения. Об этом сообщает профильный портал новостей страхования Live Insurance News.
По словам авторов портала, страхование грузов уже стоит "тысячи долларов" и, как ожидается, продолжит дорожать. При этом судовладельцы не уверены, что разрешат своим судам проходить через опасную зону без согласия России.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Иностранные компании отказываются страховать украинские суда с зерномСтраховые фирмы больше не предлагают покрытие для украинских судов, поскольку Россия вышла из зернового соглашения. Об этом сообщает профильный портал новостей страхования Live Insurance News
 
Новостизерновая сделкаДмитрий ПесковАнтониу ГутеррешРоссия
 
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