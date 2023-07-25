Мосийчук: "испанского" военкома Борисова "развели", обещая "порешать" вопрос - 25.07.2023 Украина.ру
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Мосийчук: "испанского" военкома Борисова "развели", обещая "порешать" вопрос
Мосийчук: "испанского" военкома Борисова "развели", обещая "порешать" вопрос - 25.07.2023 Украина.ру
Мосийчук: "испанского" военкома Борисова "развели", обещая "порешать" вопрос
Бывшего одесского военкома Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы, силовики заманили в Киев обманом. Пост с таким содержанием 25 июля опубликовал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Именно он весной первым сообщил о наличии у Борисова элитных зарубежной недвижимости и авто
2023-07-25T13:32
2023-07-25T13:32
новости
новости украины
украина
мосийчук
евгений борисов
военком
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Мосийчук утверждает, что силовики пообещали военкому "порешать" его дело, если тот сдастся добровольно и показательно.По информации экс-депутата, за пару дней до ареста военком был на юге Одесской области, откуда мог легко сбежать в Испанию, что изначально и собирался сделать не без посторонней помощи, но самонадеянно пошел на "сделку"."Только такой самоуверенный [дурак] как Борисов мог на это повестись", - написал Мосийчук.Он добавил, что Борисова вывезли в военном авто в Киев, где он пошел сдаваться в Государственное бюро расследований (ГБР), но был арестован практически в трех шагах от здания ведомства.Однако теперь, подчеркнул экс-парламентарий, возникает ряд вопросов, в том числе к тем, кто "искал" Борисова, когда тот открыто ездил по стране и встречался с людьми, занимающими высокие посты."Без надежды надеюсь… на массовые аресты!" - заключил Мосийчук.Ранее Телеграм-канал "Укропский фреш" написал о том, что след одесского военкома "может привести к любимцу Владимира Зеленского генералу Александру Сырскому". "ТЦК подчиняются командованию сухопутных войск - генералу Сырскому, который не мог не знать о беспределе, который творится с мобилизацией на Украине. Именно Сырский согласовал и утверждал все решения Борисова. А теперь цепочка событий. Зеленский приблизил к себе Сырского, который устроил "бахмутскую мясорубку", провалил контрнаступление на Запорожье, не смог ничего сделать на флангах Артемовска. По всей видимости, пришло время отвечать и Борисов может стать первой ласточкой, которая даст показания..." - было сказано в публикации канала.Накануне Государственное бюро расследований Украины (ГБР) задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.В конце апреля экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что украинский военком Евгений Борисов так хорошо нажился на продаже "белых билетов", что смог позволить себе Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска за 200 тысяч долларов и виллу в испанском городе Марбелье стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро.В своей публикации, посвященной Борисову, Мосийчук отметил, что "военком может стать объектом агентурной разработки спецслужб РФ", так как имеет доступ к секретной информации ВСУ.Известно, что прокуратура будет требовать для Борисова содержания под стражей без права выйти под залог.
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новости, новости украины, украина, мосийчук, евгений борисов, военком
Новости, Новости Украины, Украина, Мосийчук, Евгений Борисов, военком

Мосийчук: "испанского" военкома Борисова "развели", обещая "порешать" вопрос

13:32 25.07.2023
 
© Евгений Борисов/Социальные сети
© Евгений Борисов/Социальные сети
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Бывшего одесского военкома Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы, силовики заманили в Киев обманом. Пост с таким содержанием 25 июля опубликовал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Именно он весной первым сообщил о наличии у Борисова элитных зарубежной недвижимости и авто
Мосийчук утверждает, что силовики пообещали военкому "порешать" его дело, если тот сдастся добровольно и показательно.
По информации экс-депутата, за пару дней до ареста военком был на юге Одесской области, откуда мог легко сбежать в Испанию, что изначально и собирался сделать не без посторонней помощи, но самонадеянно пошел на "сделку".
"Только такой самоуверенный [дурак] как Борисов мог на это повестись", - написал Мосийчук.
Он добавил, что Борисова вывезли в военном авто в Киев, где он пошел сдаваться в Государственное бюро расследований (ГБР), но был арестован практически в трех шагах от здания ведомства.
Однако теперь, подчеркнул экс-парламентарий, возникает ряд вопросов, в том числе к тем, кто "искал" Борисова, когда тот открыто ездил по стране и встречался с людьми, занимающими высокие посты.
"Без надежды надеюсь… на массовые аресты!" - заключил Мосийчук.
Ранее Телеграм-канал "Укропский фреш" написал о том, что след одесского военкома "может привести к любимцу Владимира Зеленского генералу Александру Сырскому".
"ТЦК подчиняются командованию сухопутных войск - генералу Сырскому, который не мог не знать о беспределе, который творится с мобилизацией на Украине. Именно Сырский согласовал и утверждал все решения Борисова. А теперь цепочка событий. Зеленский приблизил к себе Сырского, который устроил "бахмутскую мясорубку", провалил контрнаступление на Запорожье, не смог ничего сделать на флангах Артемовска. По всей видимости, пришло время отвечать и Борисов может стать первой ласточкой, которая даст показания..." - было сказано в публикации канала.
Вчера, 11:53
ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома БорисоваГосударственное бюро расследований (ГБР) задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Сообщение об этом появилось 24 июля на сайте ведомства
Накануне Государственное бюро расследований Украины (ГБР) задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.
В конце апреля экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что украинский военком Евгений Борисов так хорошо нажился на продаже "белых билетов", что смог позволить себе Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска за 200 тысяч долларов и виллу в испанском городе Марбелье стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро.
В своей публикации, посвященной Борисову, Мосийчук отметил, что "военком может стать объектом агентурной разработки спецслужб РФ", так как имеет доступ к секретной информации ВСУ.
Известно, что прокуратура будет требовать для Борисова содержания под стражей без права выйти под залог.
 
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