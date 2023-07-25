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ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФ
ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФ - 25.07.2023 Украина.ру
ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФ
ВСУ при помощи безэкипажных катеров попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", атака была отражена, катера уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 25 июля
2023-07-25T12:44
2023-07-25T12:44
2023-07-25T12:49
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В ночь на 25 июля ВСУ безуспешно попытались атаковать быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Корабль "Сергей Котов" выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя), заявили в Минобороны РФ.В Минобороны отметили, что при этом никто не пострадал, а корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.19 июля патрульный корабль "Сергей Котов“ обнаружил и нейтрализовал в Чёрном море дрейфующую украинскую мину.Морскую мину обнаружили в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. Она бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для судов. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27. Экипаж вертолёта уничтожил мину огнём из пулемёта.
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Новости, Россия, Украина, катер, ВСУ, корабль, Черноморский флот
ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФ
12:44 25.07.2023 (обновлено: 12:49 25.07.2023)
ВСУ при помощи безэкипажных катеров попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", атака была отражена, катера уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 25 июля
В ночь на 25 июля ВСУ безуспешно попытались атаковать быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов".
Корабль "Сергей Котов" выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя), заявили в Минобороны РФ.
"В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что при этом никто не пострадал, а корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
19 июля патрульный корабль "Сергей Котов“ обнаружил и нейтрализовал в Чёрном море дрейфующую украинскую мину.
Морскую мину обнаружили в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. Она бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для судов. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27. Экипаж вертолёта уничтожил мину огнём из пулемёта.