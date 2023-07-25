https://ukraina.ru/20230725/1048239594.html

ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФ

ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФ - 25.07.2023 Украина.ру

ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море - Минобороны РФ

ВСУ при помощи безэкипажных катеров попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", атака была отражена, катера уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 25 июля

2023-07-25T12:44

2023-07-25T12:44

2023-07-25T12:49

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В ночь на 25 июля ВСУ безуспешно попытались атаковать быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Корабль "Сергей Котов" выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя), заявили в Минобороны РФ.В Минобороны отметили, что при этом никто не пострадал, а корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.19 июля патрульный корабль "Сергей Котов“ обнаружил и нейтрализовал в Чёрном море дрейфующую украинскую мину.Морскую мину обнаружили в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. Она бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для судов. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27. Экипаж вертолёта уничтожил мину огнём из пулемёта.

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новости, россия, украина, катер, всу, корабль, черноморский флот