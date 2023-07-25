Хроника энергетической войны: последние события - 25.07.2023 Украина.ру
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Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Хроника энергетической войны
https://ukraina.ru/20230725/1048237563.html
Хроника энергетической войны: последние события
Хроника энергетической войны: последние события - 25.07.2023 Украина.ру
Хроника энергетической войны: последние события
Холодная зима и полное прекращение поставок российского газа по трубопроводам в Европу в начале отопительного сезона могут возобновить напряженность на рынке, считают в Международном энергетическом агентстве
2023-07-25T12:42
2023-07-25T12:43
хроника энергетической войны
эксклюзив
российский газ
газ
европа
ес
трубопровод
спг
украина
зима
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МЭА: Европе может не хватить 10 миллиардов кубометров газаМеждународное энергетическое агентство (МЭА) предупредило Европейский Союз о дефиците газа в объеме 10 миллиардов кубометров, если поставки российского трубопроводного газа полностью прекратятся с 1 октября 2023 года.Свой традиционный квартальный доклад по рынку газа МЭА приурочило к 12-й конференции производителей и потребителей сжиженного природного газа (СПГ), которая прошла 18 июля в Токио. Немного изменился и формат документа – отчет о рынке газа за 3-й квартал 2023 года стал частью обзора глобальной газовой безопасности.Оценивая ситуацию на газовых рынках, МЭА пришло к выводу, что напряженность на газовых рынках с начала 2023 года значительно снизилась, одновременно призывая к более глубокой координации между участниками рынка.Последняя оценка динамики рынка показывает, что с начала 2023 года газовые рынки перешли к постепенной перебалансировке. При этом СПГ стал основным источником поставок для Европы, его доля в общем спросе ЕС выросла в среднем с 12% в 2010-х годах до – почти 35% в 2022-м, что сопоставимо с долей российского трубопроводного газа в период до конфликта на Украине.МЭА отмечает, что высокие уровни запасов в хранилищах на ключевых азиатских и европейских рынках дают основания для осторожного оптимизма в преддверии осенне-зимнего отопительного сезона 2023-2024 годов в Северном полушарии. Но даже если закачка продолжится со средними темпами, наблюдаемыми с середины апреля, а хранилища в ЕС достигнут 90% своей рабочей мощности к началу августа и могут быть заполнены почти на 100% к середине сентября, это не является гарантией от нестабильности рынка в зимний период."Учитывая геополитическую неопределенность, нельзя исключать дальнейшего сокращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС, и если поставки полностью прекратятся с 1 октября 2023 года, это приведет к общему дефициту в 10 миллиардов кубометров. Холодная зима вкупе с полным прекращением поставок российского газа по трубопроводам в Европу в начале отопительного сезона могут легко возобновить напряженность на рынке", – сказано в докладе МЭА.Мирового прироста отгрузок СПГ в 2023 году, по оценкам МЭА, будет недостаточно, чтобы компенсировать сокращение трубопроводных поставок из России. Также может возникнуть жесткая конкуренция за поставки газа, если в Северо-Восточной Азии будет более холодная, чем обычно, погода, а экономический рост в Китае окажется сильнее, чем ожидалось. При этом балансирующая роль Китая на мировых газовых рынках будет возрастать.МЭА настаивает, что гибкость поставок газа нуждается в переоценке в свете поэтапного прекращения экспорта российского трубопроводного газа в ЕС. Поскольку производители и потребители вступают в более тесный диалог для решения этой проблемы, агентство рекомендует, чтобы они изучали разработку инновационных коммерческих предложений, новых механизмов закупок и рамок сотрудничества, способствующих более гибким поставкам СПГ.По оценкам МЭА, экспорт российского трубопроводного газа в страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Европе за первое полугодие 2023 года сократился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, или на 38 миллиардов кубометров. А по итогам 2023 года поставки трубопроводного газа из России в европейские страны ОЭСР могут упасть более чем на 50%, или на 42 миллиардов кубометров.Одновременно экспорт российского СПГ в Европу в первом полугодии 2023 года вырос на 5%, или на 0,5 млрд кубометров. При этом на Бельгию, Францию и Испанию приходится почти 80% всего европейского импорта СПГ из России в первом полугодии 2023 года.Украина закупает для своей армии топливо, произведенное из российской нефтиУкраина импортирует для нужд своей армии большие объемы дизельного топлива, произведенного в Венгрии и Турции из российской нефти. Об этом 24 июля 2023 написало немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на данные украинской таможни. По данным издания, Киев увеличил объемы импортируемых нефтепродуктов от венгерской MOL Group и турецких поставщиков.Особое внимание в публикации уделено именно MOL. Эта компания, тесно связанная с венгерским государством, удвоила свои продажи в Украину за последние полгода. MOL продолжает получать российскую нефть, поскольку ей предоставлено специальное разрешение ЕС на использование на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефти из России.Handelsblatt напомнила, что в шестом пакете санкций ЕС было введено исключение из-под эмбарго на поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", а в 11-м пакете это исключение сохранилось для южной нитки, по которой российская нефть через Украину поступает в Словакию, Чехию и Венгрию.Поскольку MOL в значительной степени перерабатывает российскую нефть, военная техника Украины, скорее всего, теперь будет в основном заправляться ею. При этом компании, которые не закупают сырье из России, теряют долю рынка в Украине, так как MOL имеет конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтяными компаниями.В то время как особая роль Венгрии в поставках топлива на Украину до сих пор не привлекала особого внимания общественности, Турция уже давно не скрывает, что она получает большую выгоду от импорта нефти из России, пишет Handelsblatt.По мнению аналитиков, акцентирование внимания на деятельности MOL со стороны немецкого издания выглядит попыткой возбудить недовольство общественности в отношении венгерской компании и привлечь внимание к её конкурентным преимуществам.Дело в том, что Германия и Польша, получавшие российскую нефть по северной нитке нефтепровода "Дружба", добровольно отказались от поставок нефти по этому маршруту с начала нынешнего года. А 24 июня 2023-го запрет на поставки российской нефти по северной нитке "Дружбы" был оформлен на уровне ЕС в 11-м пакете санкций.При этом Германия оказалась в зависимости от Польши как от транзитера нефти. Это усиливает переговорную позицию польской государственной нефтегазовой компании Orlen, интересующейся приобретением доли участия в НПЗ PCK в немецком городе Шведт, контрольный пакет которого ранее принадлежал "Роснефти", но в 2022-м был фактически конфискован властями ФРГ.Это не первый случай, когда европейские СМИ пишут о поставках Киеву топлива, произведённого из российской нефти. В начале 2023 года немецкая газета Welt и ряд других изданий выпустили серию публикаций о секретных поставках на Украину дизельного топлива, производимого на НПЗ в болгарском городе Бургас, принадлежащем российской компании ЛУКОЙЛ (ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас).ЛУКОЙЛ отрицал наличие контрактов на поставки топлива на Украину и заявил, что его продукция продается только в Болгарии. Подобная информация публиковалась и в России, но начале июля 2023 года Арбитражный суд Москвы признал её недостоверной и порочащей деловую репутацию ЛУКОЙЛа.Парламент Болгарии решил отобрать у ЛУКОЙЛа нефтяной терминалНародное собрание (парламент) Болгарии 21 июля приняло поправки в "Закон о контроле над выполнением ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине", предусматривающие прекращение действия концессии, предоставленной ЛУКОЙЛу на портовый нефтяной терминал "Росенец", и возвращении терминала под контроль болгарского государства.Проект поправок был внесён коалицией "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария", однако его также поддержали партии ГЕРБ и "Движение за права и свободы" (144 депутата из 240). Решение о прекращении концессии на терминал "Росенец" позиционируется в Болгарии как значительный шаг к снижению влияния России в Болгарии. Поддержавшие его депутаты считают, что такой шаг помешает России использовать болгарские объекты для финансирования СВО на Украине, обеспечит соблюдение санкций ЕС и поможет вхождению Болгарии в Шенгенскую зону.Нефтетерминал "Росенец" расположен южнее порта Бургас, на южном берегу Бургаского залива в бухте, образованной мысами Чукалята и Каменарски баир. Его назначение – приёмка, хранение и транспортировка нефтехимического сырья и товарной продукции.Приёмка сырья осуществляется с нефтеналивных танкеров, пришвартованных к одному из трёх причалов. Продукция временно хранится в нефтерезервуарах. Сырьё для нефтепереработки и готовая продукция отгружаются через магистральные трубопроводы с основной площадки ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас.В мае 2011 года власти Болгарии подписали с ЛУКОЙЛом договор о концессии части портового терминала "Росенец". В октябре 2022-го концессия была продлена ещё на 24 года временным правительством страны, назначенным президентом Болгарии Руменом Радевым, которого западные СМИ неоднократно называли "пророссийским политиком".Чтобы упомянутые поправки к закону вступили в силу, его должен подписать Румен Радев, который уже раскритиковал этот шаг парламента, назвав его "поспешной и неверной идеей политических лидеров". Если же президент Болгарии наложит вето, его решение может быть отменено абсолютным большинством голосов парламента страны.Если поправки вступят в силу, ЛУКОЙЛ лишится концессии на эксплуатацию нефтяного терминала "Росенец". Это означает, что ЛУКОЙЛ сможет продолжать эксплуатацию терминала, рассчитываясь с болгарским правительством за фактические объёмы поставок нефти и нефтепродуктов.Фоном для решения болгарского парламента стали публичные обвинения в адрес ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас в контрабанде и других нарушениях на территории терминала "Росенец". ЛУКОЙЛ все обвинения отверг, заявив, что компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору и соблюдает законодательство Болгарии и ЕС. Оснований для расторжения концессионного договора ЛУКОЙЛ не видит, и намерен обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
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эксклюзив, российский газ, газ, европа, ес, трубопровод, спг, украина, зима, импорт, зарубежье, германия, польша, венгрия, болгария, россия
Хроника энергетической войны, Эксклюзив, российский газ, газ, Европа, ЕС, трубопровод, СПГ, Украина, зима, импорт, Зарубежье, Германия, Польша, Венгрия, Болгария, Россия

Хроника энергетической войны: последние события

12:42 25.07.2023 (обновлено: 12:43 25.07.2023)
 
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Холодная зима и полное прекращение поставок российского газа по трубопроводам в Европу в начале отопительного сезона могут возобновить напряженность на рынке, считают в Международном энергетическом агентстве
МЭА: Европе может не хватить 10 миллиардов кубометров газа
Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило Европейский Союз о дефиците газа в объеме 10 миллиардов кубометров, если поставки российского трубопроводного газа полностью прекратятся с 1 октября 2023 года.
Свой традиционный квартальный доклад по рынку газа МЭА приурочило к 12-й конференции производителей и потребителей сжиженного природного газа (СПГ), которая прошла 18 июля в Токио.
Немного изменился и формат документа – отчет о рынке газа за 3-й квартал 2023 года стал частью обзора глобальной газовой безопасности.
Оценивая ситуацию на газовых рынках, МЭА пришло к выводу, что напряженность на газовых рынках с начала 2023 года значительно снизилась, одновременно призывая к более глубокой координации между участниками рынка.
Последняя оценка динамики рынка показывает, что с начала 2023 года газовые рынки перешли к постепенной перебалансировке. При этом СПГ стал основным источником поставок для Европы, его доля в общем спросе ЕС выросла в среднем с 12% в 2010-х годах до – почти 35% в 2022-м, что сопоставимо с долей российского трубопроводного газа в период до конфликта на Украине.
МЭА отмечает, что высокие уровни запасов в хранилищах на ключевых азиатских и европейских рынках дают основания для осторожного оптимизма в преддверии осенне-зимнего отопительного сезона 2023-2024 годов в Северном полушарии.
Но даже если закачка продолжится со средними темпами, наблюдаемыми с середины апреля, а хранилища в ЕС достигнут 90% своей рабочей мощности к началу августа и могут быть заполнены почти на 100% к середине сентября, это не является гарантией от нестабильности рынка в зимний период.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
"Учитывая геополитическую неопределенность, нельзя исключать дальнейшего сокращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС, и если поставки полностью прекратятся с 1 октября 2023 года, это приведет к общему дефициту в 10 миллиардов кубометров.
Холодная зима вкупе с полным прекращением поставок российского газа по трубопроводам в Европу в начале отопительного сезона могут легко возобновить напряженность на рынке", – сказано в докладе МЭА.
Мирового прироста отгрузок СПГ в 2023 году, по оценкам МЭА, будет недостаточно, чтобы компенсировать сокращение трубопроводных поставок из России.
Также может возникнуть жесткая конкуренция за поставки газа, если в Северо-Восточной Азии будет более холодная, чем обычно, погода, а экономический рост в Китае окажется сильнее, чем ожидалось. При этом балансирующая роль Китая на мировых газовых рынках будет возрастать.
МЭА настаивает, что гибкость поставок газа нуждается в переоценке в свете поэтапного прекращения экспорта российского трубопроводного газа в ЕС. Поскольку производители и потребители вступают в более тесный диалог для решения этой проблемы, агентство рекомендует, чтобы они изучали разработку инновационных коммерческих предложений, новых механизмов закупок и рамок сотрудничества, способствующих более гибким поставкам СПГ.
По оценкам МЭА, экспорт российского трубопроводного газа в страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Европе за первое полугодие 2023 года сократился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, или на 38 миллиардов кубометров.
А по итогам 2023 года поставки трубопроводного газа из России в европейские страны ОЭСР могут упасть более чем на 50%, или на 42 миллиардов кубометров.
Одновременно экспорт российского СПГ в Европу в первом полугодии 2023 года вырос на 5%, или на 0,5 млрд кубометров. При этом на Бельгию, Францию и Испанию приходится почти 80% всего европейского импорта СПГ из России в первом полугодии 2023 года.
- РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 15:21
Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликтаМинувшая зима выдалась в Европе рекордно сухой и теплой. Это позволило сэкономить на потреблении энергоносителей, которые рекордно подорожали из-за событий на Украине, после сокращения поставок российского газа
Украина закупает для своей армии топливо, произведенное из российской нефти
Украина импортирует для нужд своей армии большие объемы дизельного топлива, произведенного в Венгрии и Турции из российской нефти. Об этом 24 июля 2023 написало немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на данные украинской таможни.
По данным издания, Киев увеличил объемы импортируемых нефтепродуктов от венгерской MOL Group и турецких поставщиков.
Особое внимание в публикации уделено именно MOL. Эта компания, тесно связанная с венгерским государством, удвоила свои продажи в Украину за последние полгода. MOL продолжает получать российскую нефть, поскольку ей предоставлено специальное разрешение ЕС на использование на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефти из России.
Handelsblatt напомнила, что в шестом пакете санкций ЕС было введено исключение из-под эмбарго на поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", а в 11-м пакете это исключение сохранилось для южной нитки, по которой российская нефть через Украину поступает в Словакию, Чехию и Венгрию.
Поскольку MOL в значительной степени перерабатывает российскую нефть, военная техника Украины, скорее всего, теперь будет в основном заправляться ею. При этом компании, которые не закупают сырье из России, теряют долю рынка в Украине, так как MOL имеет конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтяными компаниями.
В то время как особая роль Венгрии в поставках топлива на Украину до сих пор не привлекала особого внимания общественности, Турция уже давно не скрывает, что она получает большую выгоду от импорта нефти из России, пишет Handelsblatt.
По мнению аналитиков, акцентирование внимания на деятельности MOL со стороны немецкого издания выглядит попыткой возбудить недовольство общественности в отношении венгерской компании и привлечь внимание к её конкурентным преимуществам.
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
4 июля, 12:01
Юшков о сокращении поставок нефти, курсе на Казахстан и ветрогенерации в ЕС. Видео
Дело в том, что Германия и Польша, получавшие российскую нефть по северной нитке нефтепровода "Дружба", добровольно отказались от поставок нефти по этому маршруту с начала нынешнего года. А 24 июня 2023-го запрет на поставки российской нефти по северной нитке "Дружбы" был оформлен на уровне ЕС в 11-м пакете санкций.
При этом Германия оказалась в зависимости от Польши как от транзитера нефти. Это усиливает переговорную позицию польской государственной нефтегазовой компании Orlen, интересующейся приобретением доли участия в НПЗ PCK в немецком городе Шведт, контрольный пакет которого ранее принадлежал "Роснефти", но в 2022-м был фактически конфискован властями ФРГ.
Это не первый случай, когда европейские СМИ пишут о поставках Киеву топлива, произведённого из российской нефти. В начале 2023 года немецкая газета Welt и ряд других изданий выпустили серию публикаций о секретных поставках на Украину дизельного топлива, производимого на НПЗ в болгарском городе Бургас, принадлежащем российской компании ЛУКОЙЛ (ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас).
ЛУКОЙЛ отрицал наличие контрактов на поставки топлива на Украину и заявил, что его продукция продается только в Болгарии. Подобная информация публиковалась и в России, но начале июля 2023 года Арбитражный суд Москвы признал её недостоверной и порочащей деловую репутацию ЛУКОЙЛа.
Парламент Болгарии решил отобрать у ЛУКОЙЛа нефтяной терминал
Народное собрание (парламент) Болгарии 21 июля приняло поправки в "Закон о контроле над выполнением ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине", предусматривающие прекращение действия концессии, предоставленной ЛУКОЙЛу на портовый нефтяной терминал "Росенец", и возвращении терминала под контроль болгарского государства.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 09:34
Хроника энергетической войны: стратегический газ и невероятная нефтьЦена российской нефти марки Urals на минувшей неделе превысила предельный порог в 60 долларов за баррель, установленный Западом, но это никак не повлияло на её поставки на мировой рынок.
Проект поправок был внесён коалицией "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария", однако его также поддержали партии ГЕРБ и "Движение за права и свободы" (144 депутата из 240). Решение о прекращении концессии на терминал "Росенец" позиционируется в Болгарии как значительный шаг к снижению влияния России в Болгарии.
Поддержавшие его депутаты считают, что такой шаг помешает России использовать болгарские объекты для финансирования СВО на Украине, обеспечит соблюдение санкций ЕС и поможет вхождению Болгарии в Шенгенскую зону.
Нефтетерминал "Росенец" расположен южнее порта Бургас, на южном берегу Бургаского залива в бухте, образованной мысами Чукалята и Каменарски баир. Его назначение – приёмка, хранение и транспортировка нефтехимического сырья и товарной продукции.
Приёмка сырья осуществляется с нефтеналивных танкеров, пришвартованных к одному из трёх причалов. Продукция временно хранится в нефтерезервуарах. Сырьё для нефтепереработки и готовая продукция отгружаются через магистральные трубопроводы с основной площадки ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас.
В мае 2011 года власти Болгарии подписали с ЛУКОЙЛом договор о концессии части портового терминала "Росенец". В октябре 2022-го концессия была продлена ещё на 24 года временным правительством страны, назначенным президентом Болгарии Руменом Радевым, которого западные СМИ неоднократно называли "пророссийским политиком".
Чтобы упомянутые поправки к закону вступили в силу, его должен подписать Румен Радев, который уже раскритиковал этот шаг парламента, назвав его "поспешной и неверной идеей политических лидеров". Если же президент Болгарии наложит вето, его решение может быть отменено абсолютным большинством голосов парламента страны.
Если поправки вступят в силу, ЛУКОЙЛ лишится концессии на эксплуатацию нефтяного терминала "Росенец". Это означает, что ЛУКОЙЛ сможет продолжать эксплуатацию терминала, рассчитываясь с болгарским правительством за фактические объёмы поставок нефти и нефтепродуктов.
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 12:15
Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страныПрезидент Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским
Фоном для решения болгарского парламента стали публичные обвинения в адрес ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас в контрабанде и других нарушениях на территории терминала "Росенец".
ЛУКОЙЛ все обвинения отверг, заявив, что компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору и соблюдает законодательство Болгарии и ЕС. Оснований для расторжения концессионного договора ЛУКОЙЛ не видит, и намерен обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.
 
Хроника энергетической войныЭксклюзивроссийский газгазЕвропаЕСтрубопроводСПГУкраиназимаимпортЗарубежьеГерманияПольшаВенгрияБолгарияРоссия
 
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