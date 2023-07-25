Следователи установили силовика, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дугиной
Следственный комитет России установил личность полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной. Уголовное дело в отношении него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает 25 июля РИА Новости
"Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал Бастрыкин.
Он также рассказал, что мощность самодельного взрывного устройства, которое использовали для подрыва автомобиля Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
19 мая, 13:49Власти США причастны к убийствам Дугиной и Татарского - ПатрушевСовершенные в России террористические атаки повлекшие за собой убийство журналистки Дарьи Дугиной и военного блогера Владлена Татарского, а также подрыв машины Захара Прилепина были совершены Киевом при непосредственной координации Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре