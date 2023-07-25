https://ukraina.ru/20230725/1048232909.html

Следователи установили силовика, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дугиной

Следователи установили силовика, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дугиной - 25.07.2023 Украина.ру

Следователи установили силовика, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дугиной

Следственный комитет России установил личность полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной. Уголовное дело в отношении него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает 25 июля РИА Новости

2023-07-25T10:26

2023-07-25T10:26

2023-07-25T10:26

дарья дугина

полицейский

новости

взрыв

информация

вознаграждение

ск рф

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"Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал Бастрыкин.Он также рассказал, что мощность самодельного взрывного устройства, которое использовали для подрыва автомобиля Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ukraina.ru/20230519/1046370675.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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дарья дугина, полицейский, новости, взрыв, информация, вознаграждение, ск рф