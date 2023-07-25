Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ - 25.07.2023 Украина.ру
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Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ
Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ - 25.07.2023 Украина.ру
Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ
Солдаты группировки войск „Восток“ проявляют мужество и героизм при выполнении задач. Так российский рядом лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов. Об этом сообщили РИА Новости
2023-07-25T08:06
2023-07-25T08:06
новости
россия
запорожское направление
всу
контрнаступление
вс рф
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Российские военнослужащие группировки „Восток“ проявляют героизм и мужество при выполнении боевых задач.Начальник пресс-центра группировки „Восток“ подполковник Олег Чехов отметил стрелка мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядового Артёма Березина.Рядовой Березин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.Благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника была сорвана, а ВС РФ продолжили держать позиции, добавил Чехов.
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новости, россия, запорожское направление, всу, контрнаступление, вс рф
Новости, Россия, Запорожское направление, ВСУ, контрнаступление, ВС РФ

Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ

08:06 25.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Солдаты группировки войск „Восток“ проявляют мужество и героизм при выполнении задач. Так российский рядом лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов. Об этом сообщили РИА Новости
Российские военнослужащие группировки „Восток“ проявляют героизм и мужество при выполнении боевых задач.
Начальник пресс-центра группировки „Восток“ подполковник Олег Чехов отметил стрелка мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядового Артёма Березина.
Рядовой Березин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.
Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.
„Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — рассказал офицер.
Благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника была сорвана, а ВС РФ продолжили держать позиции, добавил Чехов.
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