Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Солдаты группировки войск „Восток“ проявляют мужество и героизм при выполнении задач. Так российский рядом лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов. Об этом сообщили РИА Новости
Российские военнослужащие группировки „Восток“ проявляют героизм и мужество при выполнении боевых задач.
Начальник пресс-центра группировки „Восток“ подполковник Олег Чехов отметил стрелка мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядового Артёма Березина.
Рядовой Березин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.
Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.
„Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — рассказал офицер.
Благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника была сорвана, а ВС РФ продолжили держать позиции, добавил Чехов.