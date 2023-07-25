https://ukraina.ru/20230725/1048230115.html

Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ

Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ - 25.07.2023 Украина.ру

Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ

Солдаты группировки войск „Восток“ проявляют мужество и героизм при выполнении задач. Так российский рядом лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов. Об этом сообщили РИА Новости

2023-07-25T08:06

2023-07-25T08:06

2023-07-25T08:06

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Российские военнослужащие группировки „Восток“ проявляют героизм и мужество при выполнении боевых задач.Начальник пресс-центра группировки „Восток“ подполковник Олег Чехов отметил стрелка мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядового Артёма Березина.Рядовой Березин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.Благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника была сорвана, а ВС РФ продолжили держать позиции, добавил Чехов.

https://ukraina.ru/20230725/1048213455.html

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новости, россия, запорожское направление, всу, контрнаступление, вс рф