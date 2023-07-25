https://ukraina.ru/20230725/1048225709.html

Алексей Кочетков: Перемалывание ВСУ в Донбассе будет напрасным, если весной Россия не освободит Одессу

Алексей Кочетков: Перемалывание ВСУ в Донбассе будет напрасным, если весной Россия не освободит Одессу - 25.07.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков: Перемалывание ВСУ в Донбассе будет напрасным, если весной Россия не освободит Одессу

Если мы выйдем на границу Одесской и Винницкой области, то уже мы будем представлять угрозу для Киева и западной Украины. Тогда чубатые парни, которые обещают... Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T05:46

2023-07-25T05:46

2023-07-25T05:46

интервью

россия

всу

одесса

нато

украина

черное море

румыния

донбасс

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Если мы выйдем на границу Одесской и Винницкой области, то уже мы будем представлять угрозу для Киева и западной Украины. Тогда чубатые парни, которые обещают нам страшные кары, будут умолять нас о мире, уверен политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей КочетковРанее командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью Владимиру Соловьеву заявил буквально следующее: "Наступление ВСУ продлится до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится".- Алексей, это едва ли не первый случай, когда высокопоставленный военачальник дал подробное интервью и высказал детальный прогноз о ходе СВО. Почему Мордвичев озвучил это именно сейчас?- Честно говоря, я не понял, что генерал Мордвичев имел в виду под словами "к весне это все закончится". Он имеет в виду, что армия разбежится? А если разбежится, то чья тогда?На мой взгляд, "все закончится" - это когда мы достигнем хоть каких-то целей. Например, освободим Новороссию (Херсон, Николаев и Одессу), отрезав Украину от Черного моря. Это очень важная стратегическая задача. Если мы отрежем ее от моря, ценность Украины для НАТО упадет в три раза. Зачем она им нужна без выхода к морю?Если это произойдет, Черное море станет внутренним озером России и Турции. Болгария не в счет. Да, у Румынии есть база в Констанце. Но румыны не идиоты. Следовательно, кроме Украины у России больше не останется врагов в этом регионе. Больше никто не готов жертвовать собой ради американских и британских интересов.И в этом случае НАТО постепенно уйдет из Украины. Эти правобережные пустоши Западу даром не нужны. Как из снабжать-то? Через Львов? Так это все очень уязвимо.Теперь вернемся к прогнозу. У нас такие прогнозы уже были. Нам уже обещали, что этой весной все закончится, потому что ВСУ за зиму выдохнутся. Но весной ничего не закончилось. "Контрнаступ" идет. Противник за неделю взорвал третий наш склад.Да, украинцы вроде бы начали массово сдаваться в плен, чего раньше не было. Ну и что? Может, они и выдохлись. А наши-то цели из генералов кто-то обозначил?- Давайте отталкиваться от того, о чем вы говорите. Если взять сегодняшнюю динамику ударов по Одессе и Одесской области, думаете, такими темпами мы до весны не сможем уничтожить портовую инфраструктуру Украины?- Мы можем ее уничтожить. Но надо действовать дальше. Если мы ее уничтожим, ее рано или поздно могут восстановить. И потом, почему мы за 1,5 года ее не уничтожали?У нас все равно остается невыгодное положение. Мы не можем обезопасить Крым, у нас линия фронта проходит по окраинам Донецка. Результаты 1,5 года СВО абсолютно недостаточны.Повторюсь, я бы посчитал, что половина дела сделана, если бы полностью освободили Одесскую область, деблокировали Приднестровье и поставили бы "Искандеры" в Измаиле, чтобы Румынии повеселее было. Надо освободить эту часть Новороссии хотя бы без Харькова.Если не оставим Украине ни одного сантиметра черноморского побережья, повторится история с Грузией. Запад собирался принимать ее в НАТО, вбахал в нее кучу оружия. Но как только мы поставили военную базу 58-ой армии рядом с Цхинвалом, интерес Брюсселя к Грузии резко попал. Ни в какое НАТО грузины уже не вступят.То же самое с Украиной. Если мы вернем свою родную южную часть Новороссии (к Украине никакого отношения не имеющую), половина натовского интереса к Украине точно пропадет. Понятно, что они будут делать нам гадости. Но такой серьезной угрозы для нас уже не будет.Карфаген должен быть разрушен. И Одесса должна быть свободна. Это должен быть наш основной лозунг. Не можете ее брать с юга? Думайте, как взять ее с севера.- Почему вы думаете, что контроль над Одессой серьезно обезопасит Россию? Мы же неоднократно говорили, что НАТО будет поставлять на любую часть Украины абсолютно все, что может стрелять.- Пока у Украины есть выход к Черному морю, британцы будут запускать оттуда дроны, а кто-то будет стрелять по нашим кораблям. Это очень важная составляющая войны с нами. Вы же помните, как потопили крейсер "Москва". Пока у Лондона будет возможность размещать на украинском побережье ракеты Storm Shadow, наш флот и Севастополь будет под угрозой.Теперь о сухопутной составляющей. Если мы выйдем на границу Одесской и Винницкой области, то уже мы будем представлять угрозу для Киева и западной Украины. Тогда чубатые парни, которые обещают нам страшные кары, будут умолять нас о мире. А не, оттопырив губу, говорить: "Крым-понятно, Донбасс – понятно, мы еще о Кубани подумаем". Ситуация изменится коренным образом.- Вы посетовали, что мы не освобождаем территории. На это есть контраргумент, что сейчас важнее перемалывать живую силу и технику противника.- Но мы же перемалываем русских, которые живут на юге Украины. Да, сейчас они сдаются по 40-50 человек. Но их же до этого мы уничтожали. Киевский режим проводит геноцид русского народа руками России. Это же неправильно. Надо их освобождать.Как только мы приблизимся к Одессе, всякая сволочь, которая говорит от имени одесситов, вынуждена будет бежать на запад. Ее там не так много. Наших симпатизантов в Одессе достаточно.- Вы сказали, что сейчас русские убивают русских. А как мы можем их не уничтожать?- Я имею в виду, что враг использует современную войну для уничтожения русских. Это такой хитрый способ. Людей насильно загоняют в армию и гонят их на наши минные поля, под снаряды и пулеметы. Понятно, что российский солдат не видит, в кого он стреляет: в одессита или в галичанина.Это не значит, что мы не должны воевать. Просто операцию надо закончить как можно быстрее. И надо четко обозначить ее конкретную цель. Понятно, что пока украинский режим не будет свергнут, окончательной победы не будет. Но мы сможем говорить о временном перемирии только в том случае, если наши солдаты будут черпать воду из Дуная и выйдут на границу с Винницкой областью.Если Владимир Путин предъявляет обоснованные претензии к Польше, что они владеют русскими землями, то Новороссия однозначно должна быть в составе России. Потому что мы заселили и освоили эти территории.- Вы удивитесь, если ваши чаяния об освобождении Одессы сбудутся к весне?- Я буду этому рад. Это будет означать, что русская военная школа никуда не исчезла и не иссякла. Это будет означать, что военачальники умеют не только подворотнички проверять, но и планировать и осуществлять стратегические операции.Пусть ВС РФ перемалывают ВСУ хоть до августа. Но пусть генералы распланируют операцию так, что весной мы будем в Тирасполе. В Приднестровье от неизвестности томятся минимум 150 тысяч российских граждан. Понятное дело, что с ними сделают бандеровцы, если они туда зайдут.Это то, что ждет наш народ. И тогда рейтинг нашего гаранта взлетит. И доверие к генералам выровняется.

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, одесса, нато, украина, черное море, румыния, донбасс