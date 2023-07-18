Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный - 18.07.2023 Украина.ру
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Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный
Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный - 18.07.2023 Украина.ру
Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный
Все побережье и акватория от устья Дуная до братской Абхазии должны быть исключительно российскими, чтобы исключить любую возможность использования морского и воздушного пространства для атаки на Крым и Севастополь, а также провокации и диверсии против Крымского моста или наших портов на кавказском побережье
2023-07-18T16:52
2023-07-18T16:52
интервью
россия (рф)
всу
одесса
николаев
зерновая сделка
дунай
змеиный
черное море
украина
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Так считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня ночью наши войска нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где Украина готовила теракты с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Коме того, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение техники ВСУ горючим.- Сергей Павлович, мешала ли зерновая сделка наносить нашим войскам такого рода удары?- Наносить удары по Николаеву сделка точно не мешала, поскольку в ней участвовали три порта: Одесса, Черноморск (Ильичевск) и Южный. Я думаю, что в качестве сделки использовались и порты, находящиеся в дельте Дуная (Усть-Дунайск, Измаил). Но если речь идет о коридорах в северо-западной части Черного моря, то Николаев здесь никак не фигурировал.Более того, зерновые хабы вроде "Нибулона", которые были созданы в Николаеве лет 15 назад, находились в полуэмбриональном состоянием.По Николаеву мы нанесли удар в той связи, что город является узлом коммуникаций и местом, где сосредоточены значительные украинские силы.Что касается Одессы, возможно, что мы ограничивали удары по ее порту именно в связи с зерновой сделкой. Но, откровенно говоря, с учетом точности современного оружия и величины одесского порта сложно сказать, насколько зерновая сделка на самом деле ограничивала наши действия.- Насколько этот удар может служить адекватным ответом на подрыв Крымского моста?- Мне кажется, что называть подобного рода удары "актами возмездия" не совсем целесообразно. Это попахивает информационным шумом и пиаром. Такие удары должны наноситься не в ответ на украинские резонансные действия, а системно и по единому плану в соответствии с планом СВО.Мы не должны как-то особенно реагировать на уколы противника. Мы должны "мочить в сортире" врага с таким расчётом, чтобы нанести невосполнимый ущерб киевскому режиму и он был вынужден поднять руки.А если мы будем действовать по принципу "нас ударили, а мы ударили в отместку", все это превратится в мыльную оперу или долгоиграющий сериал.- Какой теперь может быть военный ответ России, если Украина будет участвовать в зерновой сделке без ее участия?- Ответ может быть многоярусным и многослойным.Первое. Зерновая сделка заключалась в прошлом году в период сбора нового урожая. Прошел год. Да, речь шла о разных временных промежутках (год, два, три), но зерно прошлого года уже вывезено. Сейчас речь идет о зерне, выращенном и собранном в этом году.Поэтому на зерновом рынке за это время, в том числе под новый урожай, произошли определенные подвижки. Конъюнктура стала складываться совершенно по-другому, чем год назад. В этой связи мы должны обратить внимание на возможности России.Первое. За этот год Москва увеличила зерновые поставки. В этом смысле мы оставили Украину как конкурента далеко позади.Второе. Изменилась конъюнктура на рынке ЕС. Потому что из-за дешевого украинского зерна стали возникать конфликтные ситуации в Польше, Венгрии и Румынии.Третье. Насколько я понимаю, на Украине отработаны варианты зернового экспорта вне зерновых коридоров. Это сухопутная логистика и логистика, которая завязана на устье Дуная, о котором я говорил ранее.На Дунае находятся ряд портов, которые участвуют в экспорте зерна. Прежде всего, это молдавский порт Джурджулешты. В свое время Украина отдала Кишиневу кусочек земли, прилегающей к Дунаю, с тем, чтобы молдаване сами вывозили что-то. Еще есть тот же Измаил, Вилково и Килия. Эти порты за год многократно увеличили перевозки в том числе зерна.Маршруты из этих портов могут пролегать как вверх по течению Дуная в Европу, куда поставлялось зерно в течение этого года, так и в стороне от зерновых коридоров. Эти фарватеры могут идти вдоль берегов Румынии и Болгарии к Босфору.Поэтому Украина как экспортер зерна может заниматься тем же самым, избрав другие маршруты. Да, объемы могут быть не те. Но Украина не будет вычеркнута из числа государств, занимающихся экспортом зерна.- Некоторое время перед прекращением зерновой сделки мы нанесли удар по острову Змеиный. Ожидать ли возобновления боевых действий на этом участке?- Остров Змеиный сейчас ничего из себя не представляет. Это совершенно ровная скала, на которой тяжело укрыться. Я общался с нашими спецназовцами, которые там были. Они рассказывали, что зачастую у них была командировка в один конец. Там сложно что-то создать или спрятать. Сейчас Украина чисто в пропагандистских целях использует эту территорию.С другой стороны, наша доминанта в северо-западной части Черного моря и контроль над Змеиным абсолютно необходим, чтобы исключить поставки в или из Украины через Дунайский узел. Напомню, что до Змеиного - всего лишь 30 километров до устья реки.Мы должны взять акваторию и воздушное пространство вокруг Змеиного под контроль с тем, чтобы обрубить украинские коммуникации и поставки вооружений Киеву.Вообще, СВО должна закончиться полным закрытием проекта "Украина". В этой связи важнейшим шагом будет полное лишение Киева выхода к Черному морю. Я считаю, что все побережье и акватория от устья Дуная до братской Абхазии должны быть исключительно российскими, чтобы исключить любую возможность использования морского и воздушного пространства для атаки на Крым и Севастополь, а также провокации и диверсии против Крымского моста или наших портов на кавказском побережье.Украина должна быть лишена выхода к Черному морю. А русские города Николаев и Херсон, города славы русского оружия Измаил и Очаков, город-герой Одесса, порт Ильичевск, который строили всем Союзом, должны стать российскими. РФ как правопреемница СССР и великой России имеет полное право на их обладание.- Вопрос в том, будем ли мы ждать, пока все эти города освободят с земли, или мы сможем спланировать сложную десантную операцию.- Понятно, что этот вопрос будет решать Генштаб.Как капитан 1-го ранга, прослуживший на военно-морском флоте 36 лет, я считаю, что мы упустили момент для комплексного десанта с применением различных родов сил, включая ВДВ и морское направление.В начале СВО мы могли бы высадить десант и в Измаиле, и в Очакове, и в Одессе. Потом ситуация изменилась. Тем более, украинцы как клецки в бульон набросали морских мин якорного типа в северо-западной часть Черного моря. 370 мин они становили в Черном море, а 50 мин – в Азовском. Кроме того, противник укрепил побережье на десантоопасном направлении и заминировал его, в том числе и пляжи.Поэтому сегодня говорить о десантной операции сложно. Но наш Генштаб может разработать операцию, которая лишила бы Украину выхода к морю, освободила бы созданные Россией города от противника, а также облегчила бы жизнь Приднестровью, которая подвергается жесткому морально-психологическому прессингу со стороны Кишинева и Киева. Периодически идут вбросы о желании горячих украинских парней перейти границу и завладеть складами советского оружия в Колбасной.Повторюсь, лишение Украины выхода к Черному морю помогло бы нашим братьям из Приднестровья сбросить этот пресс.
https://ukraina.ru/20230418/1045431558.html
https://ukraina.ru/20230717/1048063943.html
https://ukraina.ru/20230718/1048074998.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия (рф), всу, одесса, николаев, зерновая сделка, дунай, змеиный, черное море, украина
Интервью, Россия (РФ), ВСУ, Одесса, Николаев, зерновая сделка, Дунай, Змеиный, Черное море, Украина

Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный

16:52 18.07.2023
 
© из архива Сергея Горбачёва Сергей Горбачёв интервью
Сергей Горбачёв интервью
© из архива Сергея Горбачёва
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Все побережье и акватория от устья Дуная до братской Абхазии должны быть исключительно российскими, чтобы исключить любую возможность использования морского и воздушного пространства для атаки на Крым и Севастополь, а также провокации и диверсии против Крымского моста или наших портов на кавказском побережье
Так считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня ночью наши войска нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где Украина готовила теракты с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Коме того, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение техники ВСУ горючим.
- Сергей Павлович, мешала ли зерновая сделка наносить нашим войскам такого рода удары?
- Наносить удары по Николаеву сделка точно не мешала, поскольку в ней участвовали три порта: Одесса, Черноморск (Ильичевск) и Южный.
Я думаю, что в качестве сделки использовались и порты, находящиеся в дельте Дуная (Усть-Дунайск, Измаил). Но если речь идет о коридорах в северо-западной части Черного моря, то Николаев здесь никак не фигурировал.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
18 апреля, 11:43
Сергей Горбачев: кто онКапитан 1 ранга запаса. Член Союза журналистов России. Председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук
Более того, зерновые хабы вроде "Нибулона", которые были созданы в Николаеве лет 15 назад, находились в полуэмбриональном состоянием.
По Николаеву мы нанесли удар в той связи, что город является узлом коммуникаций и местом, где сосредоточены значительные украинские силы.
Что касается Одессы, возможно, что мы ограничивали удары по ее порту именно в связи с зерновой сделкой. Но, откровенно говоря, с учетом точности современного оружия и величины одесского порта сложно сказать, насколько зерновая сделка на самом деле ограничивала наши действия.
- Насколько этот удар может служить адекватным ответом на подрыв Крымского моста?
- Мне кажется, что называть подобного рода удары "актами возмездия" не совсем целесообразно. Это попахивает информационным шумом и пиаром. Такие удары должны наноситься не в ответ на украинские резонансные действия, а системно и по единому плану в соответствии с планом СВО.
Мы не должны как-то особенно реагировать на уколы противника. Мы должны "мочить в сортире" врага с таким расчётом, чтобы нанести невосполнимый ущерб киевскому режиму и он был вынужден поднять руки.
А если мы будем действовать по принципу "нас ударили, а мы ударили в отместку", все это превратится в мыльную оперу или долгоиграющий сериал.
- Какой теперь может быть военный ответ России, если Украина будет участвовать в зерновой сделке без ее участия?
- Ответ может быть многоярусным и многослойным.
Первое. Зерновая сделка заключалась в прошлом году в период сбора нового урожая. Прошел год. Да, речь шла о разных временных промежутках (год, два, три), но зерно прошлого года уже вывезено. Сейчас речь идет о зерне, выращенном и собранном в этом году.
Поэтому на зерновом рынке за это время, в том числе под новый урожай, произошли определенные подвижки. Конъюнктура стала складываться совершенно по-другому, чем год назад. В этой связи мы должны обратить внимание на возможности России.
Василий Дандыкин интервью
Вчера, 15:00
Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мостО том, как врагу удалось повторно совершить теракт на Крымский мост, в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга, член экспертного совета "Офицеры России" Василий Дандыкин
Первое. За этот год Москва увеличила зерновые поставки. В этом смысле мы оставили Украину как конкурента далеко позади.
Второе. Изменилась конъюнктура на рынке ЕС. Потому что из-за дешевого украинского зерна стали возникать конфликтные ситуации в Польше, Венгрии и Румынии.
Третье. Насколько я понимаю, на Украине отработаны варианты зернового экспорта вне зерновых коридоров. Это сухопутная логистика и логистика, которая завязана на устье Дуная, о котором я говорил ранее.
На Дунае находятся ряд портов, которые участвуют в экспорте зерна. Прежде всего, это молдавский порт Джурджулешты. В свое время Украина отдала Кишиневу кусочек земли, прилегающей к Дунаю, с тем, чтобы молдаване сами вывозили что-то. Еще есть тот же Измаил, Вилково и Килия. Эти порты за год многократно увеличили перевозки в том числе зерна.
Маршруты из этих портов могут пролегать как вверх по течению Дуная в Европу, куда поставлялось зерно в течение этого года, так и в стороне от зерновых коридоров. Эти фарватеры могут идти вдоль берегов Румынии и Болгарии к Босфору.
Поэтому Украина как экспортер зерна может заниматься тем же самым, избрав другие маршруты. Да, объемы могут быть не те. Но Украина не будет вычеркнута из числа государств, занимающихся экспортом зерна.
- Некоторое время перед прекращением зерновой сделки мы нанесли удар по острову Змеиный. Ожидать ли возобновления боевых действий на этом участке?
- Остров Змеиный сейчас ничего из себя не представляет. Это совершенно ровная скала, на которой тяжело укрыться.
Я общался с нашими спецназовцами, которые там были. Они рассказывали, что зачастую у них была командировка в один конец. Там сложно что-то создать или спрятать. Сейчас Украина чисто в пропагандистских целях использует эту территорию.
С другой стороны, наша доминанта в северо-западной части Черного моря и контроль над Змеиным абсолютно необходим, чтобы исключить поставки в или из Украины через Дунайский узел. Напомню, что до Змеиного - всего лишь 30 километров до устья реки.
Мы должны взять акваторию и воздушное пространство вокруг Змеиного под контроль с тем, чтобы обрубить украинские коммуникации и поставки вооружений Киеву.
Вообще, СВО должна закончиться полным закрытием проекта "Украина". В этой связи важнейшим шагом будет полное лишение Киева выхода к Черному морю.
Я считаю, что все побережье и акватория от устья Дуная до братской Абхазии должны быть исключительно российскими, чтобы исключить любую возможность использования морского и воздушного пространства для атаки на Крым и Севастополь, а также провокации и диверсии против Крымского моста или наших портов на кавказском побережье.
Украина должна быть лишена выхода к Черному морю. А русские города Николаев и Херсон, города славы русского оружия Измаил и Очаков, город-герой Одесса, порт Ильичевск, который строили всем Союзом, должны стать российскими. РФ как правопреемница СССР и великой России имеет полное право на их обладание.
Владимир Евсеев интервью
05:05
Владимир Евсеев: После прекращения зерновой сделки Россия растащит резервы ВСУ и окружит их в двух местахПо мере того, как ситуация для Украины будет становиться все хуже и хуже, вероятность терактов в любом российском регионе будет только увеличиваться. Поэтому было бы целесообразно рассмотреть закрытие Крымского моста боновыми заграждениями со стороны Черного моря.
- Вопрос в том, будем ли мы ждать, пока все эти города освободят с земли, или мы сможем спланировать сложную десантную операцию.
- Понятно, что этот вопрос будет решать Генштаб.
Как капитан 1-го ранга, прослуживший на военно-морском флоте 36 лет, я считаю, что мы упустили момент для комплексного десанта с применением различных родов сил, включая ВДВ и морское направление.
В начале СВО мы могли бы высадить десант и в Измаиле, и в Очакове, и в Одессе. Потом ситуация изменилась. Тем более, украинцы как клецки в бульон набросали морских мин якорного типа в северо-западной часть Черного моря. 370 мин они становили в Черном море, а 50 мин – в Азовском.
Кроме того, противник укрепил побережье на десантоопасном направлении и заминировал его, в том числе и пляжи.
Поэтому сегодня говорить о десантной операции сложно. Но наш Генштаб может разработать операцию, которая лишила бы Украину выхода к морю, освободила бы созданные Россией города от противника, а также облегчила бы жизнь Приднестровью, которая подвергается жесткому морально-психологическому прессингу со стороны Кишинева и Киева.
Периодически идут вбросы о желании горячих украинских парней перейти границу и завладеть складами советского оружия в Колбасной.
Повторюсь, лишение Украины выхода к Черному морю помогло бы нашим братьям из Приднестровья сбросить этот пресс.
 
ИнтервьюРоссия (РФ)ВСУОдессаНиколаевзерновая сделкаДунайЗмеиныйЧерное мореУкраина
 
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