https://ukraina.ru/20230718/1048096635.html

Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный

Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный - 18.07.2023 Украина.ру

Сергей Горбачев: Россия уже накрыла ВСУ в Одессе и Николаеве, а теперь готовится занять остров Змеиный

Все побережье и акватория от устья Дуная до братской Абхазии должны быть исключительно российскими, чтобы исключить любую возможность использования морского и воздушного пространства для атаки на Крым и Севастополь, а также провокации и диверсии против Крымского моста или наших портов на кавказском побережье

2023-07-18T16:52

2023-07-18T16:52

2023-07-18T16:52

интервью

россия (рф)

всу

одесса

николаев

зерновая сделка

дунай

змеиный

черное море

украина

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Так считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня ночью наши войска нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где Украина готовила теракты с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Коме того, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение техники ВСУ горючим.- Сергей Павлович, мешала ли зерновая сделка наносить нашим войскам такого рода удары?- Наносить удары по Николаеву сделка точно не мешала, поскольку в ней участвовали три порта: Одесса, Черноморск (Ильичевск) и Южный. Я думаю, что в качестве сделки использовались и порты, находящиеся в дельте Дуная (Усть-Дунайск, Измаил). Но если речь идет о коридорах в северо-западной части Черного моря, то Николаев здесь никак не фигурировал.Более того, зерновые хабы вроде "Нибулона", которые были созданы в Николаеве лет 15 назад, находились в полуэмбриональном состоянием.По Николаеву мы нанесли удар в той связи, что город является узлом коммуникаций и местом, где сосредоточены значительные украинские силы.Что касается Одессы, возможно, что мы ограничивали удары по ее порту именно в связи с зерновой сделкой. Но, откровенно говоря, с учетом точности современного оружия и величины одесского порта сложно сказать, насколько зерновая сделка на самом деле ограничивала наши действия.- Насколько этот удар может служить адекватным ответом на подрыв Крымского моста?- Мне кажется, что называть подобного рода удары "актами возмездия" не совсем целесообразно. Это попахивает информационным шумом и пиаром. Такие удары должны наноситься не в ответ на украинские резонансные действия, а системно и по единому плану в соответствии с планом СВО.Мы не должны как-то особенно реагировать на уколы противника. Мы должны "мочить в сортире" врага с таким расчётом, чтобы нанести невосполнимый ущерб киевскому режиму и он был вынужден поднять руки.А если мы будем действовать по принципу "нас ударили, а мы ударили в отместку", все это превратится в мыльную оперу или долгоиграющий сериал.- Какой теперь может быть военный ответ России, если Украина будет участвовать в зерновой сделке без ее участия?- Ответ может быть многоярусным и многослойным.Первое. Зерновая сделка заключалась в прошлом году в период сбора нового урожая. Прошел год. Да, речь шла о разных временных промежутках (год, два, три), но зерно прошлого года уже вывезено. Сейчас речь идет о зерне, выращенном и собранном в этом году.Поэтому на зерновом рынке за это время, в том числе под новый урожай, произошли определенные подвижки. Конъюнктура стала складываться совершенно по-другому, чем год назад. В этой связи мы должны обратить внимание на возможности России.Первое. За этот год Москва увеличила зерновые поставки. В этом смысле мы оставили Украину как конкурента далеко позади.Второе. Изменилась конъюнктура на рынке ЕС. Потому что из-за дешевого украинского зерна стали возникать конфликтные ситуации в Польше, Венгрии и Румынии.Третье. Насколько я понимаю, на Украине отработаны варианты зернового экспорта вне зерновых коридоров. Это сухопутная логистика и логистика, которая завязана на устье Дуная, о котором я говорил ранее.На Дунае находятся ряд портов, которые участвуют в экспорте зерна. Прежде всего, это молдавский порт Джурджулешты. В свое время Украина отдала Кишиневу кусочек земли, прилегающей к Дунаю, с тем, чтобы молдаване сами вывозили что-то. Еще есть тот же Измаил, Вилково и Килия. Эти порты за год многократно увеличили перевозки в том числе зерна.Маршруты из этих портов могут пролегать как вверх по течению Дуная в Европу, куда поставлялось зерно в течение этого года, так и в стороне от зерновых коридоров. Эти фарватеры могут идти вдоль берегов Румынии и Болгарии к Босфору.Поэтому Украина как экспортер зерна может заниматься тем же самым, избрав другие маршруты. Да, объемы могут быть не те. Но Украина не будет вычеркнута из числа государств, занимающихся экспортом зерна.- Некоторое время перед прекращением зерновой сделки мы нанесли удар по острову Змеиный. Ожидать ли возобновления боевых действий на этом участке?- Остров Змеиный сейчас ничего из себя не представляет. Это совершенно ровная скала, на которой тяжело укрыться. Я общался с нашими спецназовцами, которые там были. Они рассказывали, что зачастую у них была командировка в один конец. Там сложно что-то создать или спрятать. Сейчас Украина чисто в пропагандистских целях использует эту территорию.С другой стороны, наша доминанта в северо-западной части Черного моря и контроль над Змеиным абсолютно необходим, чтобы исключить поставки в или из Украины через Дунайский узел. Напомню, что до Змеиного - всего лишь 30 километров до устья реки.Мы должны взять акваторию и воздушное пространство вокруг Змеиного под контроль с тем, чтобы обрубить украинские коммуникации и поставки вооружений Киеву.Вообще, СВО должна закончиться полным закрытием проекта "Украина". В этой связи важнейшим шагом будет полное лишение Киева выхода к Черному морю. Я считаю, что все побережье и акватория от устья Дуная до братской Абхазии должны быть исключительно российскими, чтобы исключить любую возможность использования морского и воздушного пространства для атаки на Крым и Севастополь, а также провокации и диверсии против Крымского моста или наших портов на кавказском побережье.Украина должна быть лишена выхода к Черному морю. А русские города Николаев и Херсон, города славы русского оружия Измаил и Очаков, город-герой Одесса, порт Ильичевск, который строили всем Союзом, должны стать российскими. РФ как правопреемница СССР и великой России имеет полное право на их обладание.- Вопрос в том, будем ли мы ждать, пока все эти города освободят с земли, или мы сможем спланировать сложную десантную операцию.- Понятно, что этот вопрос будет решать Генштаб.Как капитан 1-го ранга, прослуживший на военно-морском флоте 36 лет, я считаю, что мы упустили момент для комплексного десанта с применением различных родов сил, включая ВДВ и морское направление.В начале СВО мы могли бы высадить десант и в Измаиле, и в Очакове, и в Одессе. Потом ситуация изменилась. Тем более, украинцы как клецки в бульон набросали морских мин якорного типа в северо-западной часть Черного моря. 370 мин они становили в Черном море, а 50 мин – в Азовском. Кроме того, противник укрепил побережье на десантоопасном направлении и заминировал его, в том числе и пляжи.Поэтому сегодня говорить о десантной операции сложно. Но наш Генштаб может разработать операцию, которая лишила бы Украину выхода к морю, освободила бы созданные Россией города от противника, а также облегчила бы жизнь Приднестровью, которая подвергается жесткому морально-психологическому прессингу со стороны Кишинева и Киева. Периодически идут вбросы о желании горячих украинских парней перейти границу и завладеть складами советского оружия в Колбасной.Повторюсь, лишение Украины выхода к Черному морю помогло бы нашим братьям из Приднестровья сбросить этот пресс.

https://ukraina.ru/20230418/1045431558.html

https://ukraina.ru/20230717/1048063943.html

https://ukraina.ru/20230718/1048074998.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия (рф), всу, одесса, николаев, зерновая сделка, дунай, змеиный, черное море, украина