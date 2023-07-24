https://ukraina.ru/20230724/1048178420.html

Дмитрий Дробницкий: Когда возьмут Одессу, дедушка Байден сразу заболеет и его быстро сольют

Дмитрий Дробницкий: Когда возьмут Одессу, дедушка Байден сразу заболеет и его быстро сольют - 24.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Когда возьмут Одессу, дедушка Байден сразу заболеет и его быстро сольют

Лондон поддерживает Киев не из любви к тризубу. Он хочет получить исключительное место в новом Западе, считает американист, политолог-международник Дмитрий... Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T05:02

2023-07-24T05:02

2023-07-24T05:02

интервью

дмитрий дробницкий

одесса

украина

сша

великобритания

россия

владимир путин

китай

си цзиньпин

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Лондон поддерживает Киев не из любви к тризубу. Он хочет получить исключительное место в новом Западе, считает американист, политолог-международник Дмитрий ДробницкийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий Олегович, отказавшись продлевать зерновую сделку, задела ли Россия интересы США на Украине и если да, то насколько сильно?- Что такое интересы США? Это же не интересы парней из Оклахомы. Сколько кланов внутри только Демократической партии… Считается, что эта сделка выгодна двум игрокам: зерновым трейдерам из Евросоюза и Реджепу Тайипу Эрдогану.Но выгодна она им, а разблокировать "Россельхозбанк" и дать ему Swift должны были другие пацаны. И получилось так, что выполняли мы обязательства перед одними пацанами, а другие сказали: а мы тут причем? Что нам с этого?Непонимание клановой структуры в Вашингтоне и приводит к таким странным ситуациям. До сих пор никак не могут понять, что никакого единого Вашингтона не существует уже, как минимум, два-три года.Второе, всячески трафили Эрдогану с этой сделкой. Даже когда была первая атака беспилотниками, ее все равно продлевали по просьбе Эрдогана. Сейчас дело не только в "Россельхозбанке", но и в том, что Эрдоган окружил себя абсолютно проамериканскими министрами.Поскольку это так, то какой смысл продлевать сделку. Кому мы наступили на хвост? Совершенно точно, не семье Байденов. Он не по части зерна. Если бы сейчас взять Одессу, тогда да. Любой порядочный русский человек хочет, чтобы это произошло. Тогда будет паника, потому что Байдена станут сливать сразу же, как только Одессу возьмут.Помяните мое слово. Дедушка заболеет сразу. Это будет означать коллапс его проекта. Не то, чтобы в Вашингтоне будут все плакать, просто начнут переходить к следующему проекту, и Байден не нужен. Его уже приготовились сливать, но зерновая сделка к этому не имеет отношения.- Интересно, что американские политики ездят в Китай, как русские князья в Золотую Орду. Вслед за госсекретарем Блинкеном, министром финансов Йеллен и послом по климатическим вопросам Керри в Пекин прибыл ветеран политики США Генри Киссинджер.- В 2021 году мы наблюдали ровным счетом то же самое у себя в России. К Путину ездили абсолютно от всех американских кланов. Тот же Керри, Блинкен, от клана Клинтонов приехал Уильям Бернс (директор ЦРУ). Он не мог встречаться с Путиным по статусу, но поговорил по телефону. В Москву приезжали точно такие же ходоки, потому что единую политику они сформировать не могут. От каждого клана едет по представителю, явная демонстрация того, что происходит в Вашингтоне.Не забывайте, что в Китае еще Бил Гейтс побывал от всей большой цифры. И он тоже "друг", как и Киссинджер. Киссинджер "большой друг", а Бил Гейтс "старый друг". Разные иероглифы, что это значит, спросите у китаистов… Но очевидно, что от Китая требуют одну простую вещь:- Мы тебя обжимаем технологически, но по остальным вопросам не ссорься. Давай будем продолжать торговать в долларовой системе.- Сколько, спрашивает Си?- Года два, пока в 2024 году не состоятся выборы.- Я подумаю, - говорит Си.Потом едет следующий эмиссар и так далее. Задача очень простая, деэскалировать все фронты, кроме технологического. Это цель США сейчас. Пойдет ли на это Китай, сказать сложно, потому что у них полно своих проблем. Выйти из долларовой системы для него будет крайне сложно, но она ломается и все равно выходить придется. Судя по всему, началось долгое обхаживание Китая.До этого долго обхаживали Россию, говоря ей, что не надо становиться великой державой до 2024 года. Но как-то не получилось. Это тот же самый подход. А мы будем с вами сотрудничать, будем к вам ездить, и это большая честь, как вы понимаете. Но там, где нам нужно, мы будем вас обжимать. Путин сказал нет, скажет ли нет товарищ Си, посмотрим.- Какое место в коллективном Западе занимают британские кланы, которые по словам министра обороны этой страны Бена Уоллеса, превратили Украину в боевую лабораторию?- Пока там действует один клан, это Борис Джонсон, это Оксфорд и Кембридж, условно его можно так назвать. Это университетские ребята. Они все учились в одном вузе, на одном курсе, за исключением Лиз Трасс, которая была местоблюстителем, а нынешний премьер-министр просто бабки представляет и больших решений не принимает.Они действительно сделали из Украины боевую лабораторию и заставили ВСУ сопротивляться. ВСУ были готовы рассыпаться, они уже гарантии личной безопасности выбивали. Приехали британцы и сказали, вы что, охренели? Мы вас сейчас всех расстреляем. Причем не здесь, а в Гааге.Они надавили на поставщиков оружия, и оружие стало поступать раньше, чем за него было заплачено. Британцы там серьезно поработали. Другое дело, что Борис Джонсон стал играть на поле Вашингтона. Его за это убрали. Но ЧВК на Украине очень близки к оборонному ведомству, поэтому глава Минобороны приобретает такое большое значение, и поэтому Уоллеса, в частности, убрали.У британцев одна проблема: они боятся появления очередного диктатора по типу Черчилля. На самом деле, подавляющее число людей в истеблишменте его ненавидят. Черчилль как диктатор, скорее, отрицательная фигура для политиков, для народа он прекрасен в пиаре.А для политиков он диктатор, человек, который плевать хотел на парламент, который почти президентом стал американского образца. В Британии власть не так устроена. Там премьер-министр такой же парламентарий, как все остальные. Просто переехал на Даунинг-стрит. Он первый среди равных. Его первенство определяется тем, насколько серьезно его поддерживают, что на примере Лиз Трасс и было показано. Я и говорил, когда снимали Бориса, что субъектного премьера больше не будет.И Лондон поддерживает Киев не из любви к тризубу. Он хочет получить исключительное место в новом Западе, в AUKUS+, и руководил всеми военными усилиями на нашей западной дуге сдерживания. Для нас западная, а для них это восточная дуга, начиная от прибалтийских стран до Румынии. То есть все восточноевропейские страны, которые единственные останутся от НАТО в ближайшее время. Лондон хочет себе это в управление, это деньги, это власть, это влияние, это место в AUKUS.Сейчас все очень сильно будет зависеть от успехов на технологическом фронте, на полях СВО и от размеров будущего финансового кризиса. А он будет, потому что деньги можно напечатать, но непонятно в что их вкладывать.- А Черное море в планах британского истеблишмента какое место занимает?- Легендарно-символическое. Не оставляют их старые символы. Они же играли еще в XIX веке активно в Черном море. Как только они дотянулись до Черного моря, они решили, что это их. Они хотели втянуть Турцию во Вторую мировую войну, чтобы замкнуть Черное море на себе, Забрать Босфор и Дарданеллы, убеждая Рузвельта, что Сталин заберет их себе.Если они хотят жить в новом AUKUS, им поставят совсем другие задачи. О Черном море им придется забыть. С потерей Украины Черное море перестаёт быть оазисом. Сначала они Крым потеряли. Сейчас полностью потеряют Украину, останется Румыния и Болгария. Румыния будет серьезной проблемой, но флотские успехи ее будут незначительными. Посмотрим еще, кто придет к власти в Турции.Вот если бы Украина устояла, Одесса оставалась бы морским портом, они бы делали вид, что важно и потребовали проход кораблей туда. Поэтому очень важно, чтобы Украина в течение года-полутора была бы выведена из игры, во всяком случае, что касается побережья.- Получается, Одесса – ключевой город в этом раскладе.- Я указал Одессу как крупный морской порт. Но очевидно, что это перевалочный порт не только для зерна, но и оружия. Оттуда запускали подводные и надводные беспилотники. То место, где сейчас Одесса ключевым считал Александр Суворов. Измаил только замыкал эту дугу. Это последняя юго-западная точка современно Украины.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20230721/1048169208.html

https://ukraina.ru/20230720/1048145930.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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