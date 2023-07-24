Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP - 24.07.2023 Украина.ру
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Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP
Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP - 24.07.2023 Украина.ру
Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP
Спустя несколько часов после заседания суда экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в новом митинге, теперь ее снова могут привлечь к ответственности. Об этом передает агентство Франс-Пресс 24 июля
2023-07-24T21:00
2023-07-24T21:02
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швеция
зарубежье
суд
активисты
экология
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В понедельник шведская полиция удалила с очередной акции протеста активистку Грету Тунберг. Это случилось через несколько часов после того, как суд оштрафовал ее за неповиновение полиции на митинге в июне, говорится в сообщении.После суда 20-летней девушке и ее "коллегам" по протестным акциям грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции, сообщает AFP.Речь идет об акции, состоявшейся 19 июня. Тогда митингующие во главе с Тунберг выступали против использования ископаемого топлива и заблокировали въезд в порт города Мальмё. И даже после требования полиции они не освободили трассу.В понедельник, через несколько часов после заседания суда Грета Тунберг снова вышла на протестную акцию в районе порта города Мальмё. Сообщается, что на юную шведку и еще пятерых протестующих будет составлен протокол за "неповиновение приказам полиции", - сообщило агентство.Ранее Тунберг сделала сомнительное заявление о том, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана. Соответствующий пост 20-летняя общественница разместила 9 июня в своем твиттере.
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новости, грета тунберг, швеция, зарубежье, суд, активисты, экология
Новости, Грета Тунберг, Швеция, Зарубежье, Суд, активисты, экология

Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP

21:00 24.07.2023 (обновлено: 21:02 24.07.2023)
 
© Грета Тунберг/соцсети
© Грета Тунберг/соцсети
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Спустя несколько часов после заседания суда экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в новом митинге, теперь ее снова могут привлечь к ответственности. Об этом передает агентство Франс-Пресс 24 июля
В понедельник шведская полиция удалила с очередной акции протеста активистку Грету Тунберг. Это случилось через несколько часов после того, как суд оштрафовал ее за неповиновение полиции на митинге в июне, говорится в сообщении.
После суда 20-летней девушке и ее "коллегам" по протестным акциям грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции, сообщает AFP.
Речь идет об акции, состоявшейся 19 июня. Тогда митингующие во главе с Тунберг выступали против использования ископаемого топлива и заблокировали въезд в порт города Мальмё. И даже после требования полиции они не освободили трассу.
В понедельник, через несколько часов после заседания суда Грета Тунберг снова вышла на протестную акцию в районе порта города Мальмё. Сообщается, что на юную шведку и еще пятерых протестующих будет составлен протокол за "неповиновение приказам полиции", - сообщило агентство.
Ранее Тунберг сделала сомнительное заявление о том, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана. Соответствующий пост 20-летняя общественница разместила 9 июня в своем твиттере.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
13:35
Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с ЗеленскимШведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в суд Мальмё. 20-летней девушке и ее эко-"коллегам" грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции в ходе акции в июне. Об этом 24 июня сообщило агентство France-Presse
 
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