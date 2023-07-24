https://ukraina.ru/20230724/1048226563.html
Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP
Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP - 24.07.2023 Украина.ру
Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP
Спустя несколько часов после заседания суда экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в новом митинге, теперь ее снова могут привлечь к ответственности. Об этом передает агентство Франс-Пресс 24 июля
2023-07-24T21:00
2023-07-24T21:00
2023-07-24T21:02
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грета тунберг
швеция
зарубежье
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активисты
экология
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В понедельник шведская полиция удалила с очередной акции протеста активистку Грету Тунберг. Это случилось через несколько часов после того, как суд оштрафовал ее за неповиновение полиции на митинге в июне, говорится в сообщении.После суда 20-летней девушке и ее "коллегам" по протестным акциям грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции, сообщает AFP.Речь идет об акции, состоявшейся 19 июня. Тогда митингующие во главе с Тунберг выступали против использования ископаемого топлива и заблокировали въезд в порт города Мальмё. И даже после требования полиции они не освободили трассу.В понедельник, через несколько часов после заседания суда Грета Тунберг снова вышла на протестную акцию в районе порта города Мальмё. Сообщается, что на юную шведку и еще пятерых протестующих будет составлен протокол за "неповиновение приказам полиции", - сообщило агентство.Ранее Тунберг сделала сомнительное заявление о том, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана. Соответствующий пост 20-летняя общественница разместила 9 июня в своем твиттере.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грета тунберг, швеция, зарубежье, суд, активисты, экология
Новости, Грета Тунберг, Швеция, Зарубежье, Суд, активисты, экология
Неугомонная Грета Тунберг после суда вышла на новый митинг - AFP
21:00 24.07.2023 (обновлено: 21:02 24.07.2023)
Спустя несколько часов после заседания суда экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в новом митинге, теперь ее снова могут привлечь к ответственности. Об этом передает агентство Франс-Пресс 24 июля
В понедельник шведская полиция удалила с очередной акции протеста активистку Грету Тунберг. Это случилось через несколько часов после того, как суд оштрафовал ее за неповиновение полиции на митинге в июне, говорится в сообщении.
После суда 20-летней девушке и ее "коллегам" по протестным акциям грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции, сообщает AFP.
Речь идет об акции, состоявшейся 19 июня. Тогда митингующие во главе с Тунберг выступали против использования ископаемого топлива и заблокировали въезд в порт города Мальмё. И даже после требования полиции они не освободили трассу.
В понедельник, через несколько часов после заседания суда Грета Тунберг снова вышла на протестную акцию в районе порта города Мальмё. Сообщается, что на юную шведку и еще пятерых протестующих будет составлен протокол за "неповиновение приказам полиции", - сообщило агентство.
Ранее Тунберг сделала сомнительное заявление о том, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана. Соответствующий пост 20-летняя общественница разместила 9 июня в своем твиттере.