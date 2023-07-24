"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
Украинские колл-центры, промышлявшие на обмане россиян начали переквалифицироваться на рынок Польши. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал "Одесское Общественное Телевидение", подтвердив свою информацию перепиской с "кадровиком" одной из таких мошеннических организаций
"Видимо, наши пенсионеры стали умнее и перестали переводить мошенникам деньги, а поляки пока непуганные", - говорится в сообщении канала.
В объявлении - удобный график, офис у метро в Киеве, бесплатный обед, дружный коллектив и даже "кава-брейки" (кофе-брейки).
Ставка - 17 тысяч гривен в месяц (более 40 тысяч рублей) + проценты от продаж.
© Канал "Одесское Общественное Телевидение"
© Канал "Одесское Общественное Телевидение"
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