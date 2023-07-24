"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв

Камала Харрис "переиграла" Кличко Вице-премьер США Камала Харрис сделала новое заявление, которое, по мнению пользователей сети, составило достойную конкуренцию крылатой фразе Виталий Кличко "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Видео с высказыванием Харрис 24 июля опубликовали американские СМИ