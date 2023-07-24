"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв - 24.07.2023 Украина.ру
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"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв - 24.07.2023 Украина.ру
"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
Украинские колл-центры, промышлявшие на обмане россиян начали переквалифицироваться на рынок Польши. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал "Одесское Общественное Телевидение", подтвердив свою информацию перепиской с "кадровиком" одной из таких мошеннических организаций
2023-07-24T15:31
2023-07-24T15:31
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В объявлении - удобный график, офис у метро в Киеве, бесплатный обед, дружный коллектив и даже "кава-брейки" (кофе-брейки).Ставка - 17 тысяч гривен в месяц (более 40 тысяч рублей) + проценты от продаж.
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новости, новости украины, украина, колл-центр, жертвы
Новости, Новости Украины, Украина, колл-центр, жертвы

"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв

15:31 24.07.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
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Украинские колл-центры, промышлявшие на обмане россиян начали переквалифицироваться на рынок Польши. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал "Одесское Общественное Телевидение", подтвердив свою информацию перепиской с "кадровиком" одной из таких мошеннических организаций
"Видимо, наши пенсионеры стали умнее и перестали переводить мошенникам деньги, а поляки пока непуганные", - говорится в сообщении канала.
В объявлении - удобный график, офис у метро в Киеве, бесплатный обед, дружный коллектив и даже "кава-брейки" (кофе-брейки).
Ставка - 17 тысяч гривен в месяц (более 40 тысяч рублей) + проценты от продаж.
© Канал "Одесское Общественное Телевидение"
© Канал "Одесское Общественное Телевидение"
14:31
Камала Харрис "переиграла" КличкоВице-премьер США Камала Харрис сделала новое заявление, которое, по мнению пользователей сети, составило достойную конкуренцию крылатой фразе Виталий Кличко "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Видео с высказыванием Харрис 24 июля опубликовали американские СМИ
 
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Заголовок открываемого материала
15:43Карасев предложил обменять Крым на Одессу
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