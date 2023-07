https://ukraina.ru/20230724/1048217871.html

Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии

Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии - 24.07.2023 Украина.ру

Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии

Каким бы актёрским талантом ни обладал президент Украины Владимир Зеленский, его спектаклю приходит конец. К тому же подставил его ни кто-нибудь, а западные союзники

2023-07-24T15:58

2023-07-24T15:58

2023-07-24T15:58

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

контрнаступление

вс рф

всу

m2 bradley

leopard-2 (танк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048219156_0:120:3070:1848_1920x0_80_0_0_23afddd6378efc2fa2e2c972924c45ad.jpg

Верховный главнокомандующий долго и упорно убеждал мировую общественность, что контрнаступление ВСУ продвигается успешно и достигает поставленных целей, но это выглядело уже настолько неправдоподобно, что американские и европейские чиновники не смогли дальше врать. Они вынуждены признать горькую правду – российские войска побеждают."Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идёт, идёт тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжёлым", – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности 21 июля.И тут же попытался сгладить углы: ВСУ ещё не использовали в боях все свои силы и ждут подходящего момента, Вашингтон консультирует их по этому вопросу, но решать – Киеву, добавил представитель Белого дома.Зеленский тоже принимал участие в форуме, только в онлайн-режиме, и ему тоже пришлось признать, что перевес – на стороне ВС РФ."У них было даже больше времени, чем им было нужно, поскольку они построили больше таких [оборонительных] линий и установили множество мин на наших полях, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий", – сказал Зеленский.Просто так взять и признать неудачу на поле боя президент, конечно, не мог и попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Он заверил, что совсем скоро украинские войска активизируются, а пока постепенно преодолевают минные поля, на первых порах они испытывали нехватку оборудования для разминирования, но затем получили помощь с Запада. И вообще – командование не форсирует наступление, поскольку не хочет "бросать людей под танки" и пытается сохранить личный состав.Не обошлось без дежурных пунктов любого выступления Зеленского: фразы "я уверен, что мы победим" и просьбы о наращивании поставок вооружений."Хотелось бы, чтобы мы были в артиллерии как минимум одинаковые, а желательно, чтобы были лучше. Образцы западного оружия, оружия НАТО лучше, но его у нас меньше. И если её меньше, то должен быть хотя бы баланс дальнобойности. Этого нам не хватает. Нам не хватает современных самолётов. Я говорю не только о качестве, но и о количестве", – заявил президент Украины.Впрочем утверждение, что "оружие НАТО лучше", вызывает сомнения, учитывая, какими темпами российские войска уничтожают его в зоне проведения СВО. Президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что хвалёная западная техника горит лучше, чем советская, а 23 июля на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко глава государства сообщил о рекордном количестве уничтоженной иностранной военной техники. По информации Минска, за один бой ВС РФ вывели из строя более 15 немецких танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley производства США.В тот же день американский военный журнал Military Watch объяснил, как российские войска справляются с Bradley. ВСУ применили советскую динамическую защиту от противотанковых снарядов на американских бронемашинах, разработанных в1970-х годах, но современные российские противотанковые ракеты, такие как "Вихрь-1", нанесли значительный урон украинской бронетехнике, так как они разработаны специально для противодействия таким формам бронезащиты. По словам западных и российских источников издания, потери Bradley исчисляются десятками.В целом риторика западных СМИ в последнее время не отличается проукраинскостью. Для наглядного примера известный американский инвестор Дэвид Сакс показал в Twitter заголовки статьей одного автора, британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, в газете The Telegraph о контрнаступлении ВСУ: если несколько месяцев назад они содержали фразы "провал", "приближающийся коллапс России", "страх РФ перед контрнаступлением", то 21 июля вышла публикация под названием "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет"."Как это начиналось. Как это закончилось", – констатировал Сакс."У Зеленского, который утверждал, что "контрнаступление идёт трудно, но оно продвигается" — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города, который хотели", — пишет испанское издание Rebelión.По словам автора, с каждым днём численность ВСУ сокращается, запасы вооружений подходят к концу, они не могут продемонстрировать никаких успехов на театре военных действий. И даже украинское военное командование вынуждено признать, что им очень трудно оправдать надежды Запада из-за непроходимых оборонительных рубежей ВС РФ.К числу фатальных ошибок Киева немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади, недавно побывавший на украинском фронте, в интервью изданию Tagesschau отнёс отсутствие скоординированных действий в рядах ВСУ. А вот ВС РФ не имеет себе равных, признал он, такой прочной и хорошо продуманной обороны ни одна армия не выстраивала со времён Второй мировой войны, а стойкостью и эффективностью российской армии восхищаются даже на Украине, отметил Гади.В подтверждение – слова генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, командовавшего военной операцией Киева против Донбасса, в эфире телеканала "Прямой" 23 июля: "Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. К сожалению, в определённых моментах у нас в этом направлении есть большие провалы".Из-за больших потерь личного состава при ничтожно малых темпах продвижения – всего на 1,5 км за месяц – боевой дух военнослужащих ВСУ падает, рассказал журналистам газеты Kyiv Post украинский военный медик на условиях анонимности, ситуацию он назвал очень тяжёлой.Американское издание The New York Times пишет, что потери ВСУ с начала СВО составляют десятки тысяч человек. Более точно накануне сообщил Владимир Путин: только за время контрнаступления, то есть с 4 июня, более 26 000 бойцов.На Запорожском направлении, например, после начала контрнаступления военные ВСУ начали сдаваться в плен целыми группами и даже взводами, говорит врио губернатора области Евгений Балицкий. О неподчинении приказам командиров и массовом дезертирстве украинских бойцов ранее также говорил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, всушники охотно переходят на сторону россиян, которые обращаются с ними хорошо.На Западе разочарование развитием ситуации достигло самого высокого уровня. Издание The Financial Times рассказало, что на самом деле западные политики, принявшие участие в Аспенском форуме по безопасности,думают о шансах ВСУ на победу в противостоянии с российскими войсками: "В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах".А чего они еще ожидали, если изначально понимали расклад сил?"Когда весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни вооружений — от снарядов до боевых самолётов, — необходимых для вытеснения российских войск, но они надеялись, что украинская смелость и находчивость помогут им в этом. Не помогло. Глубокие смертоносные минные поля, мощные фортификационные сооружения и российская авиация в совокупности блокировали продвижение украинских войск. Теперь эта кампания рискует зайти в тупик, чреватый гибелью людей и техники без существенного изменения динамики", – пишет американская газета The Wall Street Journal.ВСУ ведут наступление на позиции российской армии, которая выстроила мощную оборону, включая минные поля, заграждения и бункеры. Согласно западной военной доктрине, для нападения на окопавшегося противника атакующая сторона должна иметь численное превосходство минимум в три раза, к тому же необходимы тщательная координация воздушных и наземных сил, "однако Киеву не хватает численности, подготовки и ресурсов для выполнения этих рекомендаций", констатирует автор статьи.Американские отставные военные в один голос говорят, что идти в контрнаступление без поддержки с воздуха – а у ВСУ таковой нет – неминуемо ведёт к поражению. Не имея воздушного превосходства, Соединённые Штаты даже не стала бы пытаться пробить оборону, утверждает подполковник ВС США в отставке Джон Нагл, а, по словам генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, украинские войска, пойдя на такое, оказались в безвыходном положении. И, похоже, это осознают не только военные эксперты, но и чиновники, от решений которых, по сути, и зависит, как долго ВСУ смогут продолжать военные действия."Россия сейчас решительно побеждает на поле боя. Коллективный Запад уже постепенно признаёт, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх", — заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol."Не знаю, сколько Зеленский ещё просуществует, но, судя по выражению его лица, он в курсе той опасности, которой подвергается его жизнь и вся эта задумка. Он знает, что его бросят на произвол судьбы. Они (Запад – ред.) обвинят во всём его", – уверен американский радиоведущий Гарланд Никсон.Недовольство западных чиновников украинским президентом было более чем очевидно на саммите НАТО в Вильнюсе. После каждого критического замечания о недостаточной поддержке Зеленского одёргивали, ставили Украину на место, напоминая, кто её содержит. США и Европу уже тяготит такой иждивенец, который даже не пытается сделать что-то для улучшения своего положения, а кормить его вечно, не получая никаких выгод, не хотят и не могут. Вашингтон уже обозначил, сколько времени есть у Киева, чтобы продемонстрировать прогресс – американские власти рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. А потом Белому дому будет не до Украины – перед Джо Байденом стоит сложнейшая задача переизбраться на второй президентский срок.По сути, у украинских войск даже не несколько месяцев, а всего пара месяцев – до начала осенней распутицы, когда техника начнёт застревать и ни о каких наступательных действиях и речи не будет. Как мы помним, Киев грозился начать контрнаступление весной, но в итоге отложил до лета в том числе из-за погодных условий.Уже зимой Украину ждут плохие новости, поскольку в лагере западных государств начнутся серьёзные разногласия по вопросу помощи этой стране, предупреждает бывший советник Госдепартамента США Филипп Зеликов. Экономические последствия конфликта – велики, Соединённые Штаты несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.

https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html

https://ukraina.ru/20230721/1048163287.html

https://ukraina.ru/20230724/1048178420.html

https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, контрнаступление, вс рф, всу, m2 bradley, leopard-2 (танк)