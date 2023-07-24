https://ukraina.ru/20230724/1048217871.html
Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии
Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии - 24.07.2023 Украина.ру
Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии
Каким бы актёрским талантом ни обладал президент Украины Владимир Зеленский, его спектаклю приходит конец. К тому же подставил его ни кто-нибудь, а западные союзники
2023-07-24T15:58
2023-07-24T15:58
2023-07-24T15:58
эксклюзив
украина
сша
владимир зеленский
контрнаступление
вс рф
всу
m2 bradley
leopard-2 (танк)
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048219156_0:120:3070:1848_1920x0_80_0_0_23afddd6378efc2fa2e2c972924c45ad.jpg
Верховный главнокомандующий долго и упорно убеждал мировую общественность, что контрнаступление ВСУ продвигается успешно и достигает поставленных целей, но это выглядело уже настолько неправдоподобно, что американские и европейские чиновники не смогли дальше врать. Они вынуждены признать горькую правду – российские войска побеждают."Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идёт, идёт тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжёлым", – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности 21 июля.И тут же попытался сгладить углы: ВСУ ещё не использовали в боях все свои силы и ждут подходящего момента, Вашингтон консультирует их по этому вопросу, но решать – Киеву, добавил представитель Белого дома.Зеленский тоже принимал участие в форуме, только в онлайн-режиме, и ему тоже пришлось признать, что перевес – на стороне ВС РФ."У них было даже больше времени, чем им было нужно, поскольку они построили больше таких [оборонительных] линий и установили множество мин на наших полях, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий", – сказал Зеленский.Просто так взять и признать неудачу на поле боя президент, конечно, не мог и попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Он заверил, что совсем скоро украинские войска активизируются, а пока постепенно преодолевают минные поля, на первых порах они испытывали нехватку оборудования для разминирования, но затем получили помощь с Запада. И вообще – командование не форсирует наступление, поскольку не хочет "бросать людей под танки" и пытается сохранить личный состав.Не обошлось без дежурных пунктов любого выступления Зеленского: фразы "я уверен, что мы победим" и просьбы о наращивании поставок вооружений."Хотелось бы, чтобы мы были в артиллерии как минимум одинаковые, а желательно, чтобы были лучше. Образцы западного оружия, оружия НАТО лучше, но его у нас меньше. И если её меньше, то должен быть хотя бы баланс дальнобойности. Этого нам не хватает. Нам не хватает современных самолётов. Я говорю не только о качестве, но и о количестве", – заявил президент Украины.Впрочем утверждение, что "оружие НАТО лучше", вызывает сомнения, учитывая, какими темпами российские войска уничтожают его в зоне проведения СВО. Президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что хвалёная западная техника горит лучше, чем советская, а 23 июля на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко глава государства сообщил о рекордном количестве уничтоженной иностранной военной техники. По информации Минска, за один бой ВС РФ вывели из строя более 15 немецких танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley производства США.В тот же день американский военный журнал Military Watch объяснил, как российские войска справляются с Bradley. ВСУ применили советскую динамическую защиту от противотанковых снарядов на американских бронемашинах, разработанных в1970-х годах, но современные российские противотанковые ракеты, такие как "Вихрь-1", нанесли значительный урон украинской бронетехнике, так как они разработаны специально для противодействия таким формам бронезащиты. По словам западных и российских источников издания, потери Bradley исчисляются десятками.В целом риторика западных СМИ в последнее время не отличается проукраинскостью. Для наглядного примера известный американский инвестор Дэвид Сакс показал в Twitter заголовки статьей одного автора, британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, в газете The Telegraph о контрнаступлении ВСУ: если несколько месяцев назад они содержали фразы "провал", "приближающийся коллапс России", "страх РФ перед контрнаступлением", то 21 июля вышла публикация под названием "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет"."Как это начиналось. Как это закончилось", – констатировал Сакс."У Зеленского, который утверждал, что "контрнаступление идёт трудно, но оно продвигается" — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города, который хотели", — пишет испанское издание Rebelión.По словам автора, с каждым днём численность ВСУ сокращается, запасы вооружений подходят к концу, они не могут продемонстрировать никаких успехов на театре военных действий. И даже украинское военное командование вынуждено признать, что им очень трудно оправдать надежды Запада из-за непроходимых оборонительных рубежей ВС РФ.К числу фатальных ошибок Киева немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади, недавно побывавший на украинском фронте, в интервью изданию Tagesschau отнёс отсутствие скоординированных действий в рядах ВСУ. А вот ВС РФ не имеет себе равных, признал он, такой прочной и хорошо продуманной обороны ни одна армия не выстраивала со времён Второй мировой войны, а стойкостью и эффективностью российской армии восхищаются даже на Украине, отметил Гади.В подтверждение – слова генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, командовавшего военной операцией Киева против Донбасса, в эфире телеканала "Прямой" 23 июля: "Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. К сожалению, в определённых моментах у нас в этом направлении есть большие провалы".Из-за больших потерь личного состава при ничтожно малых темпах продвижения – всего на 1,5 км за месяц – боевой дух военнослужащих ВСУ падает, рассказал журналистам газеты Kyiv Post украинский военный медик на условиях анонимности, ситуацию он назвал очень тяжёлой.Американское издание The New York Times пишет, что потери ВСУ с начала СВО составляют десятки тысяч человек. Более точно накануне сообщил Владимир Путин: только за время контрнаступления, то есть с 4 июня, более 26 000 бойцов.На Запорожском направлении, например, после начала контрнаступления военные ВСУ начали сдаваться в плен целыми группами и даже взводами, говорит врио губернатора области Евгений Балицкий. О неподчинении приказам командиров и массовом дезертирстве украинских бойцов ранее также говорил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, всушники охотно переходят на сторону россиян, которые обращаются с ними хорошо.На Западе разочарование развитием ситуации достигло самого высокого уровня. Издание The Financial Times рассказало, что на самом деле западные политики, принявшие участие в Аспенском форуме по безопасности,думают о шансах ВСУ на победу в противостоянии с российскими войсками: "В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах".А чего они еще ожидали, если изначально понимали расклад сил?"Когда весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни вооружений — от снарядов до боевых самолётов, — необходимых для вытеснения российских войск, но они надеялись, что украинская смелость и находчивость помогут им в этом. Не помогло. Глубокие смертоносные минные поля, мощные фортификационные сооружения и российская авиация в совокупности блокировали продвижение украинских войск. Теперь эта кампания рискует зайти в тупик, чреватый гибелью людей и техники без существенного изменения динамики", – пишет американская газета The Wall Street Journal.ВСУ ведут наступление на позиции российской армии, которая выстроила мощную оборону, включая минные поля, заграждения и бункеры. Согласно западной военной доктрине, для нападения на окопавшегося противника атакующая сторона должна иметь численное превосходство минимум в три раза, к тому же необходимы тщательная координация воздушных и наземных сил, "однако Киеву не хватает численности, подготовки и ресурсов для выполнения этих рекомендаций", констатирует автор статьи.Американские отставные военные в один голос говорят, что идти в контрнаступление без поддержки с воздуха – а у ВСУ таковой нет – неминуемо ведёт к поражению. Не имея воздушного превосходства, Соединённые Штаты даже не стала бы пытаться пробить оборону, утверждает подполковник ВС США в отставке Джон Нагл, а, по словам генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, украинские войска, пойдя на такое, оказались в безвыходном положении. И, похоже, это осознают не только военные эксперты, но и чиновники, от решений которых, по сути, и зависит, как долго ВСУ смогут продолжать военные действия."Россия сейчас решительно побеждает на поле боя. Коллективный Запад уже постепенно признаёт, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх", — заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol."Не знаю, сколько Зеленский ещё просуществует, но, судя по выражению его лица, он в курсе той опасности, которой подвергается его жизнь и вся эта задумка. Он знает, что его бросят на произвол судьбы. Они (Запад – ред.) обвинят во всём его", – уверен американский радиоведущий Гарланд Никсон.Недовольство западных чиновников украинским президентом было более чем очевидно на саммите НАТО в Вильнюсе. После каждого критического замечания о недостаточной поддержке Зеленского одёргивали, ставили Украину на место, напоминая, кто её содержит. США и Европу уже тяготит такой иждивенец, который даже не пытается сделать что-то для улучшения своего положения, а кормить его вечно, не получая никаких выгод, не хотят и не могут. Вашингтон уже обозначил, сколько времени есть у Киева, чтобы продемонстрировать прогресс – американские власти рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. А потом Белому дому будет не до Украины – перед Джо Байденом стоит сложнейшая задача переизбраться на второй президентский срок.По сути, у украинских войск даже не несколько месяцев, а всего пара месяцев – до начала осенней распутицы, когда техника начнёт застревать и ни о каких наступательных действиях и речи не будет. Как мы помним, Киев грозился начать контрнаступление весной, но в итоге отложил до лета в том числе из-за погодных условий.Уже зимой Украину ждут плохие новости, поскольку в лагере западных государств начнутся серьёзные разногласия по вопросу помощи этой стране, предупреждает бывший советник Госдепартамента США Филипп Зеликов. Экономические последствия конфликта – велики, Соединённые Штаты несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html
https://ukraina.ru/20230721/1048163287.html
https://ukraina.ru/20230724/1048178420.html
https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html
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эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, контрнаступление, вс рф, всу, m2 bradley, leopard-2 (танк)
Верховный главнокомандующий долго и упорно убеждал мировую общественность, что контрнаступление ВСУ продвигается успешно и достигает поставленных целей, но это выглядело уже настолько неправдоподобно, что американские и европейские чиновники не смогли дальше врать.
Они вынуждены признать горькую правду – российские войска побеждают.
"Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идёт, идёт тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжёлым", – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности 21 июля.
И тут же попытался сгладить углы: ВСУ ещё не использовали в боях все свои силы и ждут подходящего момента, Вашингтон консультирует их по этому вопросу, но решать – Киеву, добавил представитель Белого дома.
Зеленский тоже принимал участие в форуме, только в онлайн-режиме, и ему тоже пришлось признать, что перевес – на стороне ВС РФ.
"У них было даже больше времени, чем им было нужно, поскольку они построили больше таких [оборонительных] линий и установили множество мин на наших полях, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий", – сказал Зеленский.
Просто так взять и признать неудачу на поле боя президент, конечно, не мог и попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Он заверил, что совсем скоро украинские войска активизируются, а пока постепенно преодолевают минные поля, на первых порах они испытывали нехватку оборудования для разминирования, но затем получили помощь с Запада.
И вообще – командование не форсирует наступление, поскольку не хочет "бросать людей под танки" и пытается сохранить личный состав.
Не обошлось без дежурных пунктов любого выступления Зеленского: фразы "я уверен, что мы победим" и просьбы о наращивании поставок вооружений.
"Хотелось бы, чтобы мы были в артиллерии как минимум одинаковые, а желательно, чтобы были лучше. Образцы западного оружия, оружия НАТО лучше, но его у нас меньше. И если её меньше, то должен быть хотя бы баланс дальнобойности.
Этого нам не хватает. Нам не хватает современных самолётов. Я говорю не только о качестве, но и о количестве", – заявил президент Украины.
Впрочем утверждение, что "оружие НАТО лучше", вызывает сомнения, учитывая, какими темпами российские войска уничтожают его в зоне проведения СВО.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что хвалёная западная техника горит лучше, чем советская, а 23 июля на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко глава государства сообщил о рекордном количестве уничтоженной иностранной военной техники. По информации Минска, за один бой ВС РФ вывели из строя более 15 немецких танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley производства США.
В тот же день американский военный журнал Military Watch объяснил, как российские войска справляются с Bradley.
ВСУ применили советскую динамическую защиту от противотанковых снарядов на американских бронемашинах, разработанных в1970-х годах, но современные российские противотанковые ракеты, такие как "Вихрь-1", нанесли значительный урон украинской бронетехнике, так как они разработаны специально для противодействия таким формам бронезащиты.
По словам западных и российских источников издания, потери Bradley исчисляются десятками.
В целом риторика западных СМИ в последнее время не отличается проукраинскостью.
Для наглядного примера известный американский инвестор Дэвид Сакс показал в Twitter заголовки статьей одного автора, британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, в газете The Telegraph о контрнаступлении ВСУ: если несколько месяцев назад они содержали фразы "провал", "приближающийся коллапс России", "страх РФ перед контрнаступлением", то 21 июля вышла публикация под названием "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет".
"Как это начиналось. Как это закончилось", – констатировал Сакс.
"У Зеленского, который утверждал, что "контрнаступление идёт трудно, но оно продвигается" — абсолютно нереальные ожидания, поскольку они не взяли ни одного города, который хотели", — пишет испанское издание Rebelión.
По словам автора, с каждым днём численность ВСУ сокращается, запасы вооружений подходят к концу, они не могут продемонстрировать никаких успехов на театре военных действий. И даже украинское военное командование вынуждено признать, что им очень трудно оправдать надежды Запада из-за непроходимых оборонительных рубежей ВС РФ.
К числу фатальных ошибок Киева немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади, недавно побывавший на украинском фронте, в интервью изданию Tagesschau отнёс отсутствие скоординированных действий в рядах ВСУ.
А вот ВС РФ не имеет себе равных, признал он, такой прочной и хорошо продуманной обороны ни одна армия не выстраивала со времён Второй мировой войны, а стойкостью и эффективностью российской армии восхищаются даже на Украине, отметил Гади.
В подтверждение – слова генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, командовавшего военной операцией Киева против Донбасса, в эфире телеканала "Прямой" 23 июля: "Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. К сожалению, в определённых моментах у нас в этом направлении есть большие провалы".
Из-за больших потерь личного состава при ничтожно малых темпах продвижения – всего на 1,5 км за месяц – боевой дух военнослужащих ВСУ падает, рассказал журналистам газеты Kyiv Post украинский военный медик на условиях анонимности, ситуацию он назвал очень тяжёлой.
Американское издание The New York Times пишет, что потери ВСУ с начала СВО составляют десятки тысяч человек. Более точно накануне сообщил Владимир Путин: только за время контрнаступления, то есть с 4 июня, более 26 000 бойцов.
На Запорожском направлении, например, после начала контрнаступления военные ВСУ начали сдаваться в плен целыми группами и даже взводами, говорит врио губернатора области Евгений Балицкий.
О неподчинении приказам командиров и массовом дезертирстве украинских бойцов ранее также говорил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, всушники охотно переходят на сторону россиян, которые обращаются с ними хорошо.
На Западе разочарование развитием ситуации достигло самого высокого уровня.
Издание The Financial Times рассказало, что на самом деле западные политики, принявшие участие в Аспенском форуме по безопасности,думают о шансах ВСУ на победу в противостоянии с российскими войсками: "В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах".
А чего они еще ожидали, если изначально понимали расклад сил?
"Когда весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни вооружений — от снарядов до боевых самолётов, — необходимых для вытеснения российских войск, но они надеялись, что украинская смелость и находчивость помогут им в этом.
Не помогло. Глубокие смертоносные минные поля, мощные фортификационные сооружения и российская авиация в совокупности блокировали продвижение украинских войск. Теперь эта кампания рискует зайти в тупик, чреватый гибелью людей и техники без существенного изменения динамики", – пишет американская газета The Wall Street Journal.
ВСУ ведут наступление на позиции российской армии, которая выстроила мощную оборону, включая минные поля, заграждения и бункеры.
Согласно западной военной доктрине, для нападения на окопавшегося противника атакующая сторона должна иметь численное превосходство минимум в три раза, к тому же необходимы тщательная координация воздушных и наземных сил, "однако Киеву не хватает численности, подготовки и ресурсов для выполнения этих рекомендаций", констатирует автор статьи.
Американские отставные военные в один голос говорят, что идти в контрнаступление без поддержки с воздуха – а у ВСУ таковой нет – неминуемо ведёт к поражению.
Не имея воздушного превосходства, Соединённые Штаты даже не стала бы пытаться пробить оборону, утверждает подполковник ВС США в отставке Джон Нагл, а, по словам генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, украинские войска, пойдя на такое, оказались в безвыходном положении.
И, похоже, это осознают не только военные эксперты, но и чиновники, от решений которых, по сути, и зависит, как долго ВСУ смогут продолжать военные действия.
"Россия сейчас решительно побеждает на поле боя. Коллективный Запад уже постепенно признаёт, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх", — заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.
"Не знаю, сколько Зеленский ещё просуществует, но, судя по выражению его лица, он в курсе той опасности, которой подвергается его жизнь и вся эта задумка. Он знает, что его бросят на произвол судьбы. Они (Запад – ред.) обвинят во всём его", – уверен американский радиоведущий Гарланд Никсон.
Недовольство западных чиновников украинским президентом было более чем очевидно на саммите НАТО в Вильнюсе.
После каждого критического замечания о недостаточной поддержке Зеленского одёргивали, ставили Украину на место, напоминая, кто её содержит. США и Европу уже тяготит такой иждивенец, который даже не пытается сделать что-то для улучшения своего положения, а кормить его вечно, не получая никаких выгод, не хотят и не могут.
Вашингтон уже обозначил, сколько времени есть у Киева, чтобы продемонстрировать прогресс – американские власти рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
А потом Белому дому будет не до Украины – перед Джо Байденом стоит сложнейшая задача переизбраться на второй президентский срок.
По сути, у украинских войск даже не несколько месяцев, а всего пара месяцев – до начала осенней распутицы, когда техника начнёт застревать и ни о каких наступательных действиях и речи не будет. Как мы помним, Киев грозился начать контрнаступление весной, но в итоге отложил до лета в том числе из-за погодных условий.
Уже зимой Украину ждут плохие новости, поскольку в лагере западных государств начнутся серьёзные разногласия по вопросу помощи этой стране, предупреждает бывший советник Госдепартамента США Филипп Зеликов. Экономические последствия конфликта – велики, Соединённые Штаты несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.