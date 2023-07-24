Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048217344.html
Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России - 24.07.2023 Украина.ру
Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв 24 июля в своем телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Крым
2023-07-24T14:51
2023-07-24T14:51
беспилотники
крым
москва
новости
депутат
шпионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg
"Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории. Понятно, что всю Москву закрыть средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому будет правильно, если мы будем жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке", - написал депутат.Он также заверил, что продолжит настаивать на рассмотрении вопроса о запрете съемок и публикаций видео "итогов работы вражеских беспилотников и любых других средств поражения".В ночь на понедельник украинские беспилотники попытались атаковать Москву и Крым.
https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df084caa9fad4b574afc538b5327250.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотники, крым, москва, новости, депутат, шпионы
беспилотники, Крым, Москва, Новости, депутат, шпионы

Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России

14:51 24.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв 24 июля в своем телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Крым
"Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории. Понятно, что всю Москву закрыть средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому будет правильно, если мы будем жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке", - написал депутат.
Он также заверил, что продолжит настаивать на рассмотрении вопроса о запрете съемок и публикаций видео "итогов работы вражеских беспилотников и любых других средств поражения".
"Сегодня все телеграм-каналы со всех ракурсов показывают нашим врагам, куда их беспилотник долетел. Такое надо пресекать, думаю, мы к этому придём", - указал Гурулев.
В ночь на понедельник украинские беспилотники попытались атаковать Москву и Крым.
Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:00
Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля
 
беспилотникиКрымМоскваНовостидепутатшпионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43Карасев предложил обменять Крым на Одессу
15:31"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
15:27Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал
15:19"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве
14:59Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
14:55Песков ответил на вопрос о работе ПВО в связи с атакой беспилотников
14:51Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
14:31Камала Харрис "переиграла" Кличко
14:08Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля
14:05Кремль указал на угрозу для Крымского моста
14:03Тяжёлая штука жизнь. Записки из Донецка
14:01ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки
13:54"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео
13:51Современная когнитивная война. Как пытаются контролировать наше сознание
13:47"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров
13:44В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией
13:42Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России
13:35Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским
13:21Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак
13:19Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война
Лента новостейМолния