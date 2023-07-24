https://ukraina.ru/20230724/1048217344.html
Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России - 24.07.2023 Украина.ру
Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв 24 июля в своем телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Крым
2023-07-24T14:51
2023-07-24T14:51
2023-07-24T14:51
беспилотники
крым
москва
новости
депутат
шпионы
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"Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории. Понятно, что всю Москву закрыть средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому будет правильно, если мы будем жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке", - написал депутат.Он также заверил, что продолжит настаивать на рассмотрении вопроса о запрете съемок и публикаций видео "итогов работы вражеских беспилотников и любых других средств поражения".В ночь на понедельник украинские беспилотники попытались атаковать Москву и Крым.
https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, крым, москва, новости, депутат, шпионы
беспилотники, Крым, Москва, Новости, депутат, шпионы
Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв 24 июля в своем телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Крым