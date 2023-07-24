https://ukraina.ru/20230724/1048217344.html

Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России

Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России - 24.07.2023 Украина.ру

Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России

Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв 24 июля в своем телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Крым

2023-07-24T14:51

2023-07-24T14:51

2023-07-24T14:51

беспилотники

крым

москва

новости

депутат

шпионы

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"Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории. Понятно, что всю Москву закрыть средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому будет правильно, если мы будем жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке", - написал депутат.Он также заверил, что продолжит настаивать на рассмотрении вопроса о запрете съемок и публикаций видео "итогов работы вражеских беспилотников и любых других средств поражения".В ночь на понедельник украинские беспилотники попытались атаковать Москву и Крым.

https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html

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беспилотники, крым, москва, новости, депутат, шпионы