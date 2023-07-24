https://ukraina.ru/20230724/1048216439.html

Камала Харрис "переиграла" Кличко

Камала Харрис "переиграла" Кличко - 24.07.2023 Украина.ру

Камала Харрис "переиграла" Кличко

Вице-премьер США Камала Харрис сделала новое заявление, которое, по мнению пользователей сети, составило достойную конкуренцию крылатой фразе Виталий Кличко "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Видео с высказыванием Харрис 24 июля опубликовали американские СМИ

2023-07-24T14:31

2023-07-24T14:31

2023-07-24T14:31

новости

сша

камала харрис

виталий кличко

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"Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день", "Не только лишь все могут понять столь умную мысль", "Кличко, женская версия", "Они даже чем-то похожи", "Пропавшая сестра нашлась!" - отреагировали пользователи.К слову, не так давно Камала Харрис сообщила о планах переизбраться. Она будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с действующим президентом США Джо Байденом на выборах в 2024 году.

https://ukraina.ru/20220804/1037280067.html

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новости, сша, камала харрис, виталий кличко