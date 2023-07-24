Камала Харрис "переиграла" Кличко - 24.07.2023 Украина.ру
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Камала Харрис "переиграла" Кличко
Камала Харрис "переиграла" Кличко - 24.07.2023 Украина.ру
Камала Харрис "переиграла" Кличко
Вице-премьер США Камала Харрис сделала новое заявление, которое, по мнению пользователей сети, составило достойную конкуренцию крылатой фразе Виталий Кличко "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Видео с высказыванием Харрис 24 июля опубликовали американские СМИ
2023-07-24T14:31
2023-07-24T14:31
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сша
камала харрис
виталий кличко
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"Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день", "Не только лишь все могут понять столь умную мысль", "Кличко, женская версия", "Они даже чем-то похожи", "Пропавшая сестра нашлась!" - отреагировали пользователи.К слову, не так давно Камала Харрис сообщила о планах переизбраться. Она будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с действующим президентом США Джо Байденом на выборах в 2024 году.
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новости, сша, камала харрис, виталий кличко
Новости, США, Камала Харрис, Виталий Кличко

Камала Харрис "переиграла" Кличко

14:31 24.07.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Вице-премьер США Камала Харрис сделала новое заявление, которое, по мнению пользователей сети, составило достойную конкуренцию крылатой фразе Виталий Кличко "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Видео с высказыванием Харрис 24 июля опубликовали американские СМИ
"Есть те, кто неспособен видеть то, что может быть, но гораздо больше тех, кто способен видеть то, что может быть освобождено от бремени того, что было", – заявила Харрис.
"Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день", "Не только лишь все могут понять столь умную мысль", "Кличко, женская версия", "Они даже чем-то похожи", "Пропавшая сестра нашлась!" - отреагировали пользователи.
К слову, не так давно Камала Харрис сообщила о планах переизбраться. Она будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с действующим президентом США Джо Байденом на выборах в 2024 году.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа 2022, 11:04
"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома. Соответствующее видео 4 августа появилось в Twitter
 
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