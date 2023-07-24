ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки - 24.07.2023 Украина.ру
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ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки
ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки - 24.07.2023 Украина.ру
ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки
Первого сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России. И только в одной из областей эта работа будет вестись дистанционно. Об этом 24 июля на заседании Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков
2023-07-24T14:01
2023-07-24T14:01
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На территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей расположено более 30 вузов.Все они, отметил Фальков, обеспечены бюджетными местами в полном объеме. Также завершается работа по интеграции этих учебных заведений в научно-образовательное пространство России.
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новости, россия, новые регионы, новые регионы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область, запорожская область, вузы
Новости, Россия, Новые регионы, Новые регионы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область, ВУЗы

ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки

14:01 24.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача экзаменов зимней сессии в Дальневосточном федеральном университете
Сдача экзаменов зимней сессии в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Первого сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России. И только в одной из областей эта работа будет вестись дистанционно. Об этом 24 июля на заседании Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков
На территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей расположено более 30 вузов.
Все они, отметил Фальков, обеспечены бюджетными местами в полном объеме. Также завершается работа по интеграции этих учебных заведений в научно-образовательное пространство России.

"Во всех вузах новых регионов планируется начать обучение очно, кроме Донецкой народной республики. Мы с коллегами будем регулярно приезжать в новые субъекты, потому что сколько угодно отсюда можно принимать решения, но вживую все это оценивается совершенно иначе", — заключил Фальков.

- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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