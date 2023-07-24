https://ukraina.ru/20230724/1048214661.html

ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки

ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки - 24.07.2023 Украина.ру

ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки

Первого сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России. И только в одной из областей эта работа будет вестись дистанционно. Об этом 24 июля на заседании Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков

2023-07-24T14:01

2023-07-24T14:01

2023-07-24T14:01

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На территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей расположено более 30 вузов.Все они, отметил Фальков, обеспечены бюджетными местами в полном объеме. Также завершается работа по интеграции этих учебных заведений в научно-образовательное пространство России.

https://ukraina.ru/20230724/1048207229.html

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