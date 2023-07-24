https://ukraina.ru/20230724/1048214661.html
ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки
ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки - 24.07.2023 Украина.ру
ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки
Первого сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России. И только в одной из областей эта работа будет вестись дистанционно. Об этом 24 июля на заседании Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков
2023-07-24T14:01
2023-07-24T14:01
2023-07-24T14:01
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На территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей расположено более 30 вузов.Все они, отметил Фальков, обеспечены бюджетными местами в полном объеме. Также завершается работа по интеграции этих учебных заведений в научно-образовательное пространство России.
https://ukraina.ru/20230724/1048207229.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, новые регионы, новые регионы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область, запорожская область, вузы
Новости, Россия, Новые регионы, Новые регионы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область, ВУЗы
ВУЗы одного из российских регионов с первого сентября будут работать дистанционно - Минобрнауки
Первого сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России. И только в одной из областей эта работа будет вестись дистанционно. Об этом 24 июля на заседании Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков