https://ukraina.ru/20230724/1048212558.html

В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией

В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией - 24.07.2023 Украина.ру

В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией

Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании саперного батальона в Подляском воеводстве. Об этом он сообщил в ходе пресс конференции, передает издание Interia Wydarzenia

2023-07-24T13:44

2023-07-24T13:44

2023-07-24T13:46

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Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании саперного батальона на границе с Белоруссией. Войско польское возвращается в Августов (Подляское воеводство), сказал он на пресс-конференции накануне.Блащак подчеркнул призвал соотечественников строить вместе безопасность государства. Правительство Республики делает все для обеспечения безопасности поляков , "в отличие от тех, кто правил Польшей до 2015 года, ликвидировал воинские части и отдал земли до Вислы", отметил Блащак.По словам журналистов издания, саперный батальон в Августове будет отвечать за укрепление восточной границы и беспечивать безопасность "сувальского коридора". Первые солдаты новой части должны быть призваны к концу 2023 года. Батальон будет подчиняться 15-й Гижицкой механизированной бригаде Министерства национальной обороны Польши.В субботу, 22 июля Блащак принял участие в церемонии присяги Сил польской территориальной обороны в Элке. Он поблагодарил всех, "кто посвящает часть своего свободного времени служению Польше".

https://ukraina.ru/20230724/1048211209.html

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новости, польша, саперы, батальон, граница