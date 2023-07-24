https://ukraina.ru/20230724/1048212558.html
В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией
В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией - 24.07.2023 Украина.ру
В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией
Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании саперного батальона в Подляском воеводстве. Об этом он сообщил в ходе пресс конференции, передает издание Interia Wydarzenia
2023-07-24T13:44
2023-07-24T13:44
2023-07-24T13:46
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польша
саперы
батальон
граница
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Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании саперного батальона на границе с Белоруссией. Войско польское возвращается в Августов (Подляское воеводство), сказал он на пресс-конференции накануне.Блащак подчеркнул призвал соотечественников строить вместе безопасность государства. Правительство Республики делает все для обеспечения безопасности поляков , "в отличие от тех, кто правил Польшей до 2015 года, ликвидировал воинские части и отдал земли до Вислы", отметил Блащак.По словам журналистов издания, саперный батальон в Августове будет отвечать за укрепление восточной границы и беспечивать безопасность "сувальского коридора". Первые солдаты новой части должны быть призваны к концу 2023 года. Батальон будет подчиняться 15-й Гижицкой механизированной бригаде Министерства национальной обороны Польши.В субботу, 22 июля Блащак принял участие в церемонии присяги Сил польской территориальной обороны в Элке. Он поблагодарил всех, "кто посвящает часть своего свободного времени служению Польше".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, саперы, батальон, граница
Новости, Польша, саперы, батальон, граница
В Польше объявили о создании сапёрного батальона на границе с Белоруссией
13:44 24.07.2023 (обновлено: 13:46 24.07.2023)
Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании саперного батальона в Подляском воеводстве. Об этом он сообщил в ходе пресс конференции, передает издание Interia Wydarzenia
Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании саперного батальона на границе с Белоруссией. Войско польское возвращается в Августов (Подляское воеводство), сказал он на пресс-конференции накануне.
"Я надеюсь, что жители Августовского района охотно присоединятся к этому новому батальону "Сапе". Присутствие Войска Польского обеспечивает безопасность", - сказал Блащак.
Блащак подчеркнул призвал соотечественников строить вместе безопасность государства. Правительство Республики делает все для обеспечения безопасности поляков , "в отличие от тех, кто правил Польшей до 2015 года, ликвидировал воинские части и отдал земли до Вислы", отметил Блащак.
По словам журналистов издания, саперный батальон в Августове будет отвечать за укрепление восточной границы и беспечивать безопасность "сувальского коридора". Первые солдаты новой части должны быть призваны к концу 2023 года. Батальон будет подчиняться 15-й Гижицкой механизированной бригаде Министерства национальной обороны Польши.
В субботу, 22 июля Блащак принял участие в церемонии присяги Сил польской территориальной обороны в Элке. Он поблагодарил всех, "кто посвящает часть своего свободного времени служению Польше".