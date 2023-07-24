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Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским

Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским - 24.07.2023 Украина.ру

Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в суд Мальмё. 20-летней девушке и ее эко-"коллегам" грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции в ходе акции в июне. Об этом 24 июня сообщило агентство France-Presse

2023-07-24T13:35

2023-07-24T13:35

2023-07-24T13:35

новости

владимир зеленский

грета тунберг

суд

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Речь идет об акции, состоявшейся 19 июня. Тогда митингующие во главе с Тунберг выступали против использования ископаемого топлива и заблокировали въезд в порт города Мальмё. И даже после требования полиции дорогу не освободили.К слову, буквально месяц назад все западные СМИ пестрели заголовками о визите Тунберг на Украину и ее встрече с Владимиром Зеленским.Тогда экоактивистка заявила, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана."Спасибо за вашу позицию и за отстаивание правды, Грета Тунберг! Россия должна отвечать за всё свое зло против людей, жизни и природы!" – ответил ей Зеленский.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".

https://ukraina.ru/20230609/1047062065.html

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2023

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новости, владимир зеленский, грета тунберг, суд