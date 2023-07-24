Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским - 24.07.2023 Украина.ру
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Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским
Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским - 24.07.2023 Украина.ру
Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским
Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в суд Мальмё. 20-летней девушке и ее эко-"коллегам" грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции в ходе акции в июне. Об этом 24 июня сообщило агентство France-Presse
2023-07-24T13:35
2023-07-24T13:35
новости
владимир зеленский
грета тунберг
суд
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Речь идет об акции, состоявшейся 19 июня. Тогда митингующие во главе с Тунберг выступали против&nbsp;использования ископаемого топлива и заблокировали въезд в порт города Мальмё. И даже после требования полиции дорогу не освободили.К слову, буквально месяц назад все западные СМИ пестрели заголовками о визите Тунберг на Украину и ее встрече с Владимиром Зеленским.Тогда экоактивистка заявила, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана."Спасибо за вашу позицию и за отстаивание правды, Грета Тунберг! Россия должна отвечать за всё свое зло против людей, жизни и природы!" – ответил ей Зеленский.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
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новости, владимир зеленский, грета тунберг, суд
Новости, Владимир Зеленский, Грета Тунберг, Суд

Грета Тунберг предстала перед судом после встречи с Зеленским

13:35 24.07.2023
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP / Pavel Golovkin
Читать в
Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в суд Мальмё. 20-летней девушке и ее эко-"коллегам" грозит до полугода тюрьмы за неповиновение полиции в ходе акции в июне. Об этом 24 июня сообщило агентство France-Presse
Речь идет об акции, состоявшейся 19 июня. Тогда митингующие во главе с Тунберг выступали против использования ископаемого топлива и заблокировали въезд в порт города Мальмё. И даже после требования полиции дорогу не освободили.
© Грета Тунберг/соцсети
© Грета Тунберг/соцсети
"Видимо она там всем уже надоела. Сначала была нужна, сделали из нее героя. Сейчас видимо не нужна - иди в тюрьму", - прокомментировала ситуацию одна из пользовательниц сети.
К слову, буквально месяц назад все западные СМИ пестрели заголовками о визите Тунберг на Украину и ее встрече с Владимиром Зеленским.
Тогда экоактивистка заявила, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана.
"Спасибо за вашу позицию и за отстаивание правды, Грета Тунберг! Россия должна отвечать за всё свое зло против людей, жизни и природы!" – ответил ей Зеленский.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 12:16
"Отбирает дар речи": Грета Тунберг выступила с угрозами в адрес РФ, Зеленский отреагировалШведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Россия якобы совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана. Соответствующий пост 20-летняя общественница разместила 9 июня в своем твиттере
 
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