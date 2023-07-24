ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ
© Минобороны РФ телеграмм-каналНачальник пресс-центра группировки „Днепр“ Роман Кодрян
© Минобороны РФ телеграмм-канал
На Херсонском направлении противник продолжает безуспешные попытки высадки десанта на островную часть левобережья, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян
ВСУ на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадки десанта на островную часть левобережья в районе Антоновского моста. Группировка войск "Днепр" уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу.
"В ходе очередной атаки подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника на двух быстроходных лодках с военнослужащими ВСУ", - сообщил Кодрян.
Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли также огневое поражение оппозициям украинских националистов в районе Херсона и Кизомыса. Уничтожены минометный расчет, гаубица Д-30 и живая сила противника.
12:07Балицкий: на Запорожском направлении ВСУ подвозят новых солдат, которых отправят на убойНа Запорожском направлении военнослужащие ВСУ не предпринимают активных действий, но их командование активно подвозит на позиции новых солдат. Об этом сообщил 24 июля в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий