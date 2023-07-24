ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ - 24.07.2023 Украина.ру
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ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ
ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ - 24.07.2023 Украина.ру
ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ
На Херсонском направлении противник продолжает безуспешные попытки высадки десанта на островную часть левобережья, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян
2023-07-24T13:00
2023-07-24T13:00
новости
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ВСУ на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадки десанта на островную часть левобережья в районе Антоновского моста. Группировка войск "Днепр" уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу.Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли также огневое поражение оппозициям украинских националистов в районе Херсона и Кизомыса. Уничтожены минометный расчет, гаубица Д-30 и живая сила противника.
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новости, россия, новые регионы, всу, херсон, херсонское направление, дрг
Новости, Россия, Новые регионы, ВСУ, Херсон, Херсонское направление, ДРГ

ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ

13:00 24.07.2023
 
© Минобороны РФ телеграмм-каналНачальник пресс-центра группировки „Днепр“ Роман Кодрян
Начальник пресс-центра группировки „Днепр“ Роман Кодрян
© Минобороны РФ телеграмм-канал
Читать в
На Херсонском направлении противник продолжает безуспешные попытки высадки десанта на островную часть левобережья, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян
ВСУ на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадки десанта на островную часть левобережья в районе Антоновского моста. Группировка войск "Днепр" уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу.

"В ходе очередной атаки подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника на двух быстроходных лодках с военнослужащими ВСУ", - сообщил Кодрян.

Артиллеристы группировки "Днепр" нанесли также огневое поражение оппозициям украинских националистов в районе Херсона и Кизомыса. Уничтожены минометный расчет, гаубица Д-30 и живая сила противника.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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