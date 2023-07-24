ВСУ безуспешно пытаются десантироваться на левый берег Днепра - Минобороны РФ

Балицкий: на Запорожском направлении ВСУ подвозят новых солдат, которых отправят на убой На Запорожском направлении военнослужащие ВСУ не предпринимают активных действий, но их командование активно подвозит на позиции новых солдат. Об этом сообщил 24 июля в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий