https://ukraina.ru/20230724/1048209489.html
Тяжёлая штука жизнь. Записки из Донецка
Тяжёлая штука жизнь. Записки из Донецка - 24.07.2023 Украина.ру
Тяжёлая штука жизнь. Записки из Донецка
Украинское контрнаступление, которого в Донецке ожидали с тревогой, изрядно забуксовало. Тем не менее, легче местным жителям от этого не стало
2023-07-24T14:03
2023-07-24T14:03
2023-07-24T14:03
эксклюзив
донецк
днр
украина
контрнаступление
сво
россия
кассетные боеприпасы
обстрелы
мчс
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Жестокие обстрелы прифронтовых окраин давно уже стали рутиной, которую, судя по всему, призваны развеять кассетные боеприпасы, переданные Киеву "дорогими партнерами"."07.30 – Петровский район Донецка под обстрелом со стороны ВФУ", — сообщает местный ТГ-канал."А-а-а! Так вот почему проснулся без будильника!", - думаю я, включая компьютер. К противному свисту за окошком добавляется резкий грохот "выходов", действительно похожий на отрывистые хлопки. "Выходы" — это хорошо. "Выходы" — намек на такую-сякую безопасность. У противника ведь — психология дворового хулигана: стрелять будет до тех пор, пока нос не расквасят или снаряды не кончатся. Прошлым летом жители донецких окраин уяснили это, считая прилетевшие 155-е, которые в ту пору еще казались экзотикой.Пока работал, здешний рынок благополучно закрылся. Официально он работает до 14.00, но по факту публика начинает расходиться часам эдак к одиннадцати. Причина тому очевидна – чем ближе вечер, тем сильнее обстрелы. Хотя это, конечно же, не аксиома. Ну, да магазины еще час-полтора открыты. Хотя бы молока и сигарет куплю.Погода этим летом капризничает. Всю ночь и утро может хлестать дождь, но к полудню такая жара установится, что почва мигом просохнет и растрескается. Желающих же окультуривать небезопасные районы, как понимаете, среди коммунальщиков не так чтобы много.Уверен, аллергики с ужасом считают дни до начала сезона амброзии, которую некому и некогда будет косить. С другой стороны, Киеву передали кассетные боеприпасы, ввиду чего у жителей прифронта наверняка возникнут куда более серьезные проблемы, чем аллергическая реакция на пыльцу сорных трав.Если с обычными рынками после полудня дела обстоят очень так себе, то стихийные растут быстрее, чем трава на окраинах. Третьего дня гнали с коллегой через Кировский район и наблюдали то, чего даже в непростые военные годы тут не встречалось. Слышали о гаражных распродажах? Очень похоже, но масштабнее и отнюдь не от сладкой жизни."С начала 90-х такого не видел", — прокомментировал коллега, разглядывая длинные ряды простыней, раскладушек и столиков, на которые старики и люди помоложе вывалили то, без чего можно жить.Другая категория стихийных рынков – дешевое тряпье для тех, кому совсем худо. Присмотрел там "великолепные" летние туфли за 150 рублей и кроссовки — аж за 500. А ведь люди берут! И не потому вовсе, что хотят сэкономить.Таксист – парень лет сорока с небольшим. Лысый, спортивный и по-донецки гордый. Только-только из МЧС уволился, потому что работа страшная, а зарплаты смешные.— Служишь?— Работаю.— Понимаю. У нас в районе все либо работают, либо служат. Я вот из МЧС уволился. Сейчас жену к морю вывезу и пойду в рембат на контракт.— Как там в МЧС? Зарплаты сравняли с российскими?— Тридцать тысяч в месяц.— Понятно. А чего с обеспечением? Пацаны жаловались, что даже с аптечками плохо. Бывало, что тормозили гражданские тачки и просили для раненых жгуты из аптечек.— Есть такое. Ты Жириновского помнишь? Вот у сына его тут волонтерское движение. Или группа. В общем, написали мы им – помогли. Плюс, со всей России коллеги старую снарягу прислали. Так мы укомплектовались чуть-чуть.— А в рембат почему?— Да им люди нужны. Начну больше зарабатывать и пусть жена дома сидит. Она у меня в магазине работает, а сейчас это не лучшее место.— Согласен. Прятаться там негде.Поднимая тучи пыли, навстречу едет бронетранспортер. Мы поднимаем ладони, приветствуя ребят на броне. Те отвечают, улыбаются. В Марьинку едут."Что такое? Ребятам новые каски выдали! Чудеса в решете!" — восклицаю я. "У меня товарищ служит. Так вот говорит, что новая форма пришла и снаряжение. Аж тысяч на шестьдесят пацанов одели", — сообщает таксист.У подъезда встречаю соседа. Мы не знакомы, но оба в зеленом, а это уже какая-никакая тема для разговора. "Бронежилет у тебя хороший. Не продаешь?" — спрашивает. Разговорились, выяснилось, что перешел человек в новое подразделение, а брони своей нет. Вздохнул я и пошел домой за "ратником". Образина, конечно. Да лучше уж что-то, чем ничего. "Война закончится – вернешь в том же состоянии, в каком брал", — говорю, протягивая тяжелую сумку. Парень смысл шутки улавливает, смеется.Нельзя сказать, что не меняется вообще ничего. Что-то где-то как-то, но прогрессирует. Другое дело, что скорость перемен едва ли дотягивает до скорости пчелы, утонувшей в меду, а жизнь у человека — одна и короткая. А вот за что большое спасибо, так это за подачу воды через день! Со стороны может показаться, что это почти ничего не меняет, а на самом деле меняет все. Как минимум, ты больше не боишься прозевать День воды. Знаешь, что послезавтра из крана вновь потечет.Пластиковые емкости, правда, народ по гаражам и сараям развозить не торопится. И уж тем более не выбрасывает. Жизнь показала, что радоваться чему-то слишком громко – судьбинушку испытывать.Гуляя по району, все чаще цепляюсь взглядом за выбитые стекла, которые ни фанерой, ни целлофаном так никто и не забил. Выходит, что люди уехали, но связей с теперь уже бывшими соседями не поддерживают. И такое бывает. Звонят порой такие после очередного прилета и с надеждой интересуются: "А моя-то квартира цела?" И сразу понятно, что возвращаться человек не планируют, но компенсацию за разрушенное жилье получил бы с радостью. Соседей, конечно, жалко, но трудно в новом месте гнездиться. "Да какие они дончане?!" — брезгливо сплевывают их бывшие соседи.Жизнь – суровая штука, а потому даже таких, если пораскинуть мозгами, понять можно. Только на самом деле понять их нельзя.
https://ukraina.ru/20230717/1048019245.html
https://ukraina.ru/20230710/1047911600.html
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эксклюзив, донецк, днр, украина, контрнаступление, сво, россия, кассетные боеприпасы, обстрелы, мчс, новые регионы
Жестокие обстрелы прифронтовых окраин давно уже стали рутиной, которую, судя по всему, призваны развеять кассетные боеприпасы, переданные Киеву "дорогими партнерами".
"07.30 – Петровский район Донецка под обстрелом со стороны ВФУ", — сообщает местный ТГ-канал.
"А-а-а! Так вот почему проснулся без будильника!", - думаю я, включая компьютер.
К противному свисту за окошком добавляется резкий грохот "выходов", действительно похожий на отрывистые хлопки. "Выходы" — это хорошо. "Выходы" — намек на такую-сякую безопасность.
У противника ведь — психология дворового хулигана: стрелять будет до тех пор, пока нос не расквасят или снаряды не кончатся. Прошлым летом жители донецких окраин уяснили это, считая прилетевшие 155-е, которые в ту пору еще казались экзотикой.
Пока работал, здешний рынок благополучно закрылся. Официально он работает до 14.00, но по факту публика начинает расходиться часам эдак к одиннадцати. Причина тому очевидна – чем ближе вечер, тем сильнее обстрелы. Хотя это, конечно же, не аксиома.
Ну, да магазины еще час-полтора открыты. Хотя бы молока и сигарет куплю.
Погода этим летом капризничает. Всю ночь и утро может хлестать дождь, но к полудню такая жара установится, что почва мигом просохнет и растрескается. Желающих же окультуривать небезопасные районы, как понимаете, среди коммунальщиков не так чтобы много.
Уверен, аллергики с ужасом считают дни до начала сезона амброзии, которую некому и некогда будет косить.
С другой стороны, Киеву передали кассетные боеприпасы, ввиду чего у жителей прифронта наверняка возникнут куда более серьезные проблемы, чем аллергическая реакция на пыльцу сорных трав.
Если с обычными рынками после полудня дела обстоят очень так себе, то стихийные растут быстрее, чем трава на окраинах.
Третьего дня гнали с коллегой через Кировский район и наблюдали то, чего даже в непростые военные годы тут не встречалось. Слышали о гаражных распродажах? Очень похоже, но масштабнее и отнюдь не от сладкой жизни.
"С начала 90-х такого не видел", — прокомментировал коллега, разглядывая длинные ряды простыней, раскладушек и столиков, на которые старики и люди помоложе вывалили то, без чего можно жить.
Другая категория стихийных рынков – дешевое тряпье для тех, кому совсем худо. Присмотрел там "великолепные" летние туфли за 150 рублей и кроссовки — аж за 500. А ведь люди берут! И не потому вовсе, что хотят сэкономить.
Таксист – парень лет сорока с небольшим. Лысый, спортивный и по-донецки гордый. Только-только из МЧС уволился, потому что работа страшная, а зарплаты смешные.
— Понимаю. У нас в районе все либо работают, либо служат. Я вот из МЧС уволился. Сейчас жену к морю вывезу и пойду в рембат на контракт.
— Как там в МЧС? Зарплаты сравняли с российскими?
— Тридцать тысяч в месяц.
— Понятно. А чего с обеспечением? Пацаны жаловались, что даже с аптечками плохо. Бывало, что тормозили гражданские тачки и просили для раненых жгуты из аптечек.
— Есть такое. Ты Жириновского помнишь? Вот у сына его тут волонтерское движение. Или группа. В общем, написали мы им – помогли. Плюс, со всей России коллеги старую снарягу прислали. Так мы укомплектовались чуть-чуть.
— Да им люди нужны. Начну больше зарабатывать и пусть жена дома сидит. Она у меня в магазине работает, а сейчас это не лучшее место.
— Согласен. Прятаться там негде.
Поднимая тучи пыли, навстречу едет бронетранспортер. Мы поднимаем ладони, приветствуя ребят на броне. Те отвечают, улыбаются. В Марьинку едут.
"Что такое? Ребятам новые каски выдали! Чудеса в решете!" — восклицаю я.
"У меня товарищ служит. Так вот говорит, что новая форма пришла и снаряжение. Аж тысяч на шестьдесят пацанов одели", — сообщает таксист.
У подъезда встречаю соседа. Мы не знакомы, но оба в зеленом, а это уже какая-никакая тема для разговора.
"Бронежилет у тебя хороший. Не продаешь?" — спрашивает.
Разговорились, выяснилось, что перешел человек в новое подразделение, а брони своей нет. Вздохнул я и пошел домой за "ратником". Образина, конечно. Да лучше уж что-то, чем ничего.
"Война закончится – вернешь в том же состоянии, в каком брал", — говорю, протягивая тяжелую сумку.
Парень смысл шутки улавливает, смеется.
Нельзя сказать, что не меняется вообще ничего. Что-то где-то как-то, но прогрессирует. Другое дело, что скорость перемен едва ли дотягивает до скорости пчелы, утонувшей в меду, а жизнь у человека — одна и короткая.
А вот за что большое спасибо, так это за подачу воды через день! Со стороны может показаться, что это почти ничего не меняет, а на самом деле меняет все. Как минимум, ты больше не боишься прозевать День воды. Знаешь, что послезавтра из крана вновь потечет.
Пластиковые емкости, правда, народ по гаражам и сараям развозить не торопится. И уж тем более не выбрасывает. Жизнь показала, что радоваться чему-то слишком громко – судьбинушку испытывать.
Гуляя по району, все чаще цепляюсь взглядом за выбитые стекла, которые ни фанерой, ни целлофаном так никто и не забил. Выходит, что люди уехали, но связей с теперь уже бывшими соседями не поддерживают. И такое бывает.
Звонят порой такие после очередного прилета и с надеждой интересуются: "А моя-то квартира цела?" И сразу понятно, что возвращаться человек не планируют, но компенсацию за разрушенное жилье получил бы с радостью. Соседей, конечно, жалко, но трудно в новом месте гнездиться.
"Да какие они дончане?!" — брезгливо сплевывают их бывшие соседи.
Жизнь – суровая штука, а потому даже таких, если пораскинуть мозгами, понять можно. Только на самом деле понять их нельзя.