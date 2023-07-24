ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова - 24.07.2023 Украина.ру
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ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова
ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова - 24.07.2023 Украина.ру
ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова
Государственное бюро расследований (ГБР) задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Сообщение об этом появилось 24 июля на сайте ведомства
2023-07-24T11:53
2023-07-24T11:53
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"Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации – меняло номера телефонов, автомобилей и т.п., местонахождение. Два дня продолжались активные поиски и, с остальными, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве", - говорится в публикации ГБР.Известно, что прокуратура будет требовать для Борисова содержания под стражей без права выйти под залог.В конце апреля экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что украинский военком Евгений Борисов так хорошо нажился на продаже "белых билетов", что смог позволить себе Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска за 200 тысяч долларов и виллу в испанском городе Марбелье стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро.Бывший парламентарий утверждал, что военком не желал "светиться", поэтому оформил всё на мать.В своей публикации, посвященной Борисову, Мосийчук отметил, что "военком может стать объектом агентурной разработки спецслужб РФ", так как имеет доступ к секретной информации ВСУ.Примерно месяц назад издание "Украинская правда" опубликовало видеорасследование, рассказывающее о недвижимости украинских политиков и военкомов. В этот список попал и Борисов. Журналистам удалось найти выписки из реестров, подтверждающие, что "испанские блага" действительно принадлежат семье военкома.
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Новости, Новости Украины, Украина, задержание, Киев, ГБР

ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова

11:53 24.07.2023
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
Читать в
Государственное бюро расследований (ГБР) задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Сообщение об этом появилось 24 июля на сайте ведомства
"Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации – меняло номера телефонов, автомобилей и т.п., местонахождение. Два дня продолжались активные поиски и, с остальными, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве", - говорится в публикации ГБР.
Известно, что прокуратура будет требовать для Борисова содержания под стражей без права выйти под залог.
В конце апреля экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что украинский военком Евгений Борисов так хорошо нажился на продаже "белых билетов", что смог позволить себе Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска за 200 тысяч долларов и виллу в испанском городе Марбелье стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро.
Бывший парламентарий утверждал, что военком не желал "светиться", поэтому оформил всё на мать.
В своей публикации, посвященной Борисову, Мосийчук отметил, что "военком может стать объектом агентурной разработки спецслужб РФ", так как имеет доступ к секретной информации ВСУ.
Примерно месяц назад издание "Украинская правда" опубликовало видеорасследование, рассказывающее о недвижимости украинских политиков и военкомов. В этот список попал и Борисов. Журналистам удалось найти выписки из реестров, подтверждающие, что "испанские блага" действительно принадлежат семье военкома.
Зеленский
22 июня, 13:11
"Испанский" военком, экстренное обращение Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июняУкраинские СМИ рассказали об испанской недвижимости одесского военкома и некоторых политиков. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение
 
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