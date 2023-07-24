https://ukraina.ru/20230724/1048199800.html
Резников рассчитывает, что Украину примут в НАТО в 75-летие создания альянса
Резников рассчитывает, что Украину примут в НАТО в 75-летие создания альянса - 24.07.2023 Украина.ру
Резников рассчитывает, что Украину примут в НАТО в 75-летие создания альянса
Конфликт на Украине закончится к лету 2024 года и тогда Украину примут в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN
2023-07-24T08:58
2023-07-24T08:58
2023-07-24T08:58
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алексей резников
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Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что вступление Украины в НАТО - это политическое решение, которое не может быть принято единогласно до тех пор, пока длится конфликт.После окончания конфликта, вступление Украины в НАТО будет уже в интересах Альянса, так как Украина „станет восточным щитом НАТО, щитом Европы“, отметил он.На вопрос, почему США говорят напрямую, что примут Украину в НАТО сразу после окончания конфликта, Резников ответил, что не считает это важным. Министр обороны Украины добавил, что пока что они продолжат проводить реформы.Резников отметил, что в следующем году состоится саммит НАТО в Вашингтоне, будет 75-летняя годовщина создания альянса.Журналист уточнил, ожидает ли Резников, что Украина вступит в Североатлантический альянс на саммите в США. „Это лишь мой прогноз“, ответил Резников.Резников также утвердительно ответил на вопрос, закончится ли конфликт к лету следующего года.В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.Саммит НАТО прошёл 11-12 июля в Вильнюсе. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение ее права на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html
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новости, украина, сша, нато, алексей резников, зарубежье, cnn
Резников рассчитывает, что Украину примут в НАТО в 75-летие создания альянса
Конфликт на Украине закончится к лету 2024 года и тогда Украину примут в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил
, что вступление Украины в НАТО - это политическое решение, которое не может быть принято единогласно до тех пор, пока длится конфликт.
После окончания конфликта, вступление Украины в НАТО будет уже в интересах Альянса, так как Украина „станет восточным щитом НАТО, щитом Европы“, отметил он.
На вопрос, почему США говорят напрямую, что примут Украину в НАТО сразу после окончания конфликта, Резников ответил, что не считает это важным. Министр обороны Украины добавил, что пока что они продолжат проводить реформы.
Резников отметил, что в следующем году состоится саммит НАТО в Вашингтоне, будет 75-летняя годовщина создания альянса.
„Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины“, - добавил он.
Журналист уточнил, ожидает ли Резников, что Украина вступит в Североатлантический альянс на саммите в США. „Это лишь мой прогноз“, ответил Резников.
Резников также утвердительно ответил на вопрос, закончится ли конфликт к лету следующего года.
В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Саммит НАТО прошёл 11-12 июля в Вильнюсе. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение ее права на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.