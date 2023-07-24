https://ukraina.ru/20230724/1048196649.html

Россия — и точка. Как российские банки уходят из недружественных стран после начала СВО

Россия — и точка. Как российские банки уходят из недружественных стран после начала СВО - 24.07.2023 Украина.ру

Россия — и точка. Как российские банки уходят из недружественных стран после начала СВО

22 июля украинское правительство национализировало бывший "Альфа-банк Украина", который после переименования превратился в Sense Bank, утратив смысловую связь со своей российской "материнской" компанией.

2023-07-24T10:55

2023-07-24T10:55

2023-07-24T10:55

эксклюзив

россия

сбербанк

альфа-банк

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финансы

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Национализация проводилась в субботу — стандартный для украинской власти шаг, позволяющий избежать паники среди вкладчиков, — а новым председателем правления банка стал Дмитрий Кузьмин, некогда возглавлявший украинский "Универсал-банк". Бывшим владельцам банка — Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогорову — киевская власть выплатила "честную" компенсацию в 1 гривну при том, что в банке обслуживались 2,9 млн вкладчиков и 55 тыс. компаний, а его активы в 96,6 млрд гривен позволяли ему находиться на 11 месте из 65 украинских банков.Национализация "Альфы" подводит символическую черту под экспансией российского финансового капитала не только на Украине, но и в Европе.Украина против "Альфы"О национализации банка говорили ещё с осени прошлого года, когда гражданам России запретили управлять украинскими банками и лишили их прав голоса в советах акционеров. Банк украинская власть в прошлом году особо не жаловала и с помощью штрафов "обилетила" его на 26,2 млн гривен, что позволило ему расположиться на третьей строчке крупнейших банков-плательщиков штрафов после венгерского ОТП и австрийского "Райффайзена", которые Киев не любит ещё сильнее из-за их отказа уходить из России.Сперва банк хотели отнять у собственников под предлогом проблем с ликвидностью, под что приняли специализированный закон, упрощающий национализацию системно значимых банков в период военного положения. Но денег в банке стало больше и киевской власти пришлось импровизировать. 16 июня Зеленский подписал новый закон, который позволил национализировать банки, у которых есть попавшие в украинские санкционные списки акционеры российского происхождения (Фридман и Авен под санкциями с 20 октября 2022 года), признавая банк неплатежеспособным (хотя реально он таковым не являлся). Соответствующий законопроект, к слову, приняли со второго раза — изначально Рада провалила голосование.Акционеры всячески пытались спасти банк и до последнего боролись против его национализации.· Михаил Фридман с началом СВО не вернулся в Россию и, остался в Лондоне, угодив в британский санкционный список. Фридману заморозили счета, ограничив месячные расходы человека с состоянием в 14 млрд долларов 2,5 тыс. фунтов. Поэтому он регулярно жаловался европейским изданиям на свою тяжёлую жизнь, но отказывался возвращаться в Россию или уезжать в Израиль (у него израильское гражданство). Фридмана даже задерживали в Лондоне, уличив его в получении наличных денег свыше разрешённых 2,5 тыс. фунтов, а эмигрировавшие соратники известного российского оппозиционера-постояльца исправительной колонии ходатайствовали об отмене санкций против Фридмана.· С 1 декабря 2022 года "Альфа" переименовалась в Sense Bank. Акционеры попытались продать свою долю партнёру по бизнесу Андрею Косогову, но НБУ не одобрил сделку. Через Косогова акционеры хотели докапитализировать банк на 1 млрд долларов за счёт замороженных в ЕС средств Фридмана, чтобы избежать национализации (докапитализация не понадобилась, но это не помогло).· Александр Ожельский — сын Михаила Фридмана — в октябре записал видео на английском, и, назвав себя украинцем, попросил отменить украинские санкции, назвав их несправедливыми. Сам Фридман пытался получить украинское гражданство (Фридман родился во Львове).Но ничего из этого не помогло и "Альфу" национализировали. "Дочки" российского "Сбербанка" и "Проминвестбанка" на Украине ликвидировали ещё 25 мая 2022 года после длительного блокирования активов и отказов в выходе из капитала, а их активы в размере 26 млрд гривен конфисковали, направив в доход государственного бюджета Украины.Национализация бывшей "Альфы" примечательна абсолютной бескомпромиссностью киевской власти и тотальной беспринципностью бывших акционеров банка, исчерпавших все способы уступок Киеву от лести до миллиарда долларов в попытках спасти свои активы. При этом Киев изначально нацелился на национализацию банка и мародёрство его активов, как это было сделано с другим российским бизнесом на Украине.Собственно, на "Альфе" заканчивается история с деятельностью российских банков на Украине. Им, к слову, удалось протянуть в крайне неблагоприятных условиях дольше, чем в Евросоюзе.Евросоюз против "Сбербанка" и ВТБК середине 2021 года Sberbank Europe AG ("Сбербанк Европа"), чьими 100 % акций владел отечественный Сбербанк, управлял активами восьми европейских стран: Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Группа обслуживала 715 тыс. клиентов в Европе, её совокупные активы составляли 12,94 млрд евро. 3 ноября 2021 года Sberbank Europe AG продала свои "дочки" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении сербскому бизнесу за 0,5 млрд евро. Но у Сбербанка остались активы в Австрии, Германии и Чехии.У ВТБ также была развитая банковская сеть. В январе 2018 года ВТБ реструктуризовал свои европейские подразделения. Австрийская, немецкая и французская "дочки" были объединены в единое юридическое лицо VTB Bank (Europe) SE. В сентябре 2021 года активы VTB Bank Europe SE оценивались в 7,95 млрд евро.Сразу же после начала СВО у чешской "дочки" Сбербанка забрали лицензию, а немецкий регулятор запретил VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании, а следом — и проводить любые операции с участием ВТБ.Плюс на волне "заморозки" золотовалютных резервов России, прекращения работы платёжных систем VISA и Mastercard ЦБ РФ ввёл ограничения на вывод капиталов из России, и европейские "дочки" ВТБ и Сбербанка лишились возможности получать финансирование из России. Вкладчики банков принялись забирать свои вклады, что привело к дефициту денег в дочерних структурах.А в апреле 2022 года США ввели против Сбербанка полные блокирующие санкции, а затем ЕС отключил Сбербанк от SWIFT. Полностью Сбербанк ушёл с европейского рынка 16 июня 2023 года, продав свою австрийскую "дочку" в последний день действия лицензии от ЕС на выход из европейских активов. Впоследствии Сбербанк ушёл даже из Казахстана. Общие убытки Сбербанка от ухода из стран ближнего и дальнего зарубежья в 143,3 млрд рублей против прибыли в 80 млрд рублей в 2021 году.Россия — и точкаТаким образом, к концу 2022 года российские банки оказались в новых для себя реалиях: им отрезали доступ к мировой финансовой системе и мировому рынку капитала (многим ещё после 2014 года), вынудили уйти из ЕС и страны бывшего СССР, заперев в России.Первым в новой экономической реальности сориентировался не ВТБ, и не Сбербанк, а "Промсвязьбанк" — опорный банк для ОПК, занимающий седьмое место среди российских банков по активам. ПСБ угодил под американские блокирующие санкции, но обрёл возможность стать первым и пока единственным банком на территории новых субъектов России, открыв уйму новых отделений в Новороссии, а также поглотив центробанки ДНР и ЛНР.Вторым нашёл выход из сложной ситуации ВТБ. В конце 2022 года ВТБ поглотил крымский банк РНКБ (31-е место в России), а также банк "Открытие" (8-е место). Благодаря этому ВТБ не просто зашёл в Крым, а стал там крупнейшим субъектом на крымском банковском рынке. Эти действия позволили ВТБ резко существенно усилить свои позиции на банковском рынке России.И лишь в январе Сбербанк свыкся с новой реальностью: банк сообщил о том, что спустя почти восемь лет после вхождения Крыма в состав России он открыл первые — ещё мобильные — отделения на территории полуострова. Решение банку далось непросто и стало следствием финансовой катастрофы 2022 года: годовая прибыль банка упала на 75,7 % — с 1,24 трлн рублей в 2021 году до 300 млрд рублей по итогам 2022 года.Собственно, главный итог санкций для российской банковской системы состоит в том, что российские банки перестали быть международными, а единственным местом, где они могут продолжать работать и зарабатывать, стала Россия.Для банков, привыкших к международной деятельности и научившихся зарабатывать деньги на международных рынках их потеря, безусловно, стала большой утратой. Однако рано или поздно изгнание всё равно произошло бы — не зря и Сбербанк, и ВТБ проводили реструктуризации в Европе и продавали свои дочерние банки ещё до начала СВО: денег они приносили всё меньше, а гипотетических проблем, ставших с началом СВО практическими, всё больше.Что же касается банковского рынка постУкраины, то какая-то его часть — помимо уже включённых в состав России регионов — вернётся под контроль российских банков, но работать там будут уже не "дочки", а материнские компании. А пока для всех российских банков можно придумать один простой девиз: "Россия — и точка".

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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