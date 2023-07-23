https://ukraina.ru/20230723/1048189374.html
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области - 23.07.2023 Украина.ру
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области
В Белой Церкви Киевской области накануне произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", сообщил 22 июля телеграм-канал "Підслухано в БЦ"
2023-07-23T09:45
2023-07-23T09:45
2023-07-23T09:45
новости
скандал
драка
киевская область
песня
белая церковь
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Ситуация произошла довольно неоднозначная, так как одни гуляющие по парку люди сделали замечание другим – тем, что включили песню, но за них вступились военные, которые также находились в парке.Хамское замечание переросло в драку под песню, которую никто так и не выключил.В июне Киевский горсовет запретил любую российскую музыку к прослушиванию в общественных местах: так власти украинской столицы отреагировали на скандальную историю с одесским мальчиком, который спел на улице Львова песню Виктора Цоя, попал в скандал с местным депутатом Натальей Пипой и спровоцировал широкий общественный резонанс.Музыкально-языковые скандалы происходят в Киевской области регулярно: хозяин одного из ресторанов Броваров недавно заплатил штраф за то, что отказался выключить песню Григория Лепса по требованию посетительницы, а в Боярке мужчину мобилизовали за российский рэп.
https://ukraina.ru/20230704/1047797425.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, скандал, драка, киевская область, песня, белая церковь
Новости, скандал, драка, Киевская область, песня, Белая Церковь
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области
В Белой Церкви Киевской области накануне произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", сообщил 22 июля телеграм-канал "Підслухано в БЦ"
Ситуация произошла довольно неоднозначная, так как одни гуляющие по парку люди сделали замечание другим – тем, что включили песню, но за них вступились военные, которые также находились в парке.
Хамское замечание переросло в драку под песню, которую никто так и не выключил.
В июне Киевский горсовет запретил любую российскую музыку к прослушиванию в общественных местах: так власти украинской столицы отреагировали на скандальную историю с одесским мальчиком, который спел на улице Львова песню Виктора Цоя, попал в скандал с местным депутатом Натальей Пипой и спровоцировал широкий общественный резонанс.
Музыкально-языковые скандалы происходят в Киевской области регулярно: хозяин одного из ресторанов Броваров недавно заплатил штраф за то, что отказался выключить песню Григория Лепса по требованию посетительницы, а в Боярке мужчину мобилизовали за российский рэп.