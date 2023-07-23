Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области - 23.07.2023 Украина.ру
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Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области - 23.07.2023 Украина.ру
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области
В Белой Церкви Киевской области накануне произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", сообщил 22 июля телеграм-канал "Підслухано в БЦ"
2023-07-23T09:45
2023-07-23T09:45
новости
скандал
драка
киевская область
песня
белая церковь
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Ситуация произошла довольно неоднозначная, так как одни гуляющие по парку люди сделали замечание другим – тем, что включили песню, но за них вступились военные, которые также находились в парке.Хамское замечание переросло в драку под песню, которую никто так и не выключил.В июне Киевский горсовет запретил любую российскую музыку к прослушиванию в общественных местах: так власти украинской столицы отреагировали на скандальную историю с одесским мальчиком, который спел на улице Львова песню Виктора Цоя, попал в скандал с местным депутатом Натальей Пипой и спровоцировал широкий общественный резонанс.Музыкально-языковые скандалы происходят в Киевской области регулярно: хозяин одного из ресторанов Броваров недавно заплатил штраф за то, что отказался выключить песню Григория Лепса по требованию посетительницы, а в Боярке мужчину мобилизовали за российский рэп.
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новости, скандал, драка, киевская область, песня, белая церковь
Новости, скандал, драка, Киевская область, песня, Белая Церковь

Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области

09:45 23.07.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP / Andrew Kravchenko
Читать в
В Белой Церкви Киевской области накануне произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", сообщил 22 июля телеграм-канал "Підслухано в БЦ"
Ситуация произошла довольно неоднозначная, так как одни гуляющие по парку люди сделали замечание другим – тем, что включили песню, но за них вступились военные, которые также находились в парке.
Хамское замечание переросло в драку под песню, которую никто так и не выключил.
В июне Киевский горсовет запретил любую российскую музыку к прослушиванию в общественных местах: так власти украинской столицы отреагировали на скандальную историю с одесским мальчиком, который спел на улице Львова песню Виктора Цоя, попал в скандал с местным депутатом Натальей Пипой и спровоцировал широкий общественный резонанс.
Музыкально-языковые скандалы происходят в Киевской области регулярно: хозяин одного из ресторанов Броваров недавно заплатил штраф за то, что отказался выключить песню Григория Лепса по требованию посетительницы, а в Боярке мужчину мобилизовали за российский рэп.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
4 июля, 16:39
Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должностьУволенный Зеленским из-за закупки барабанов председатель Днепровской РГА Киева Павел Бабий получил другую должность. Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации, передаёт агенство "УНИАН"
 
НовостискандалдракаКиевская областьпесняБелая Церковь
 
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Заголовок открываемого материала
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09:45Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области
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