https://ukraina.ru/20230723/1048189374.html

Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области

Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области - 23.07.2023 Украина.ру

Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области

В Белой Церкви Киевской области накануне произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", сообщил 22 июля телеграм-канал "Підслухано в БЦ"

2023-07-23T09:45

2023-07-23T09:45

2023-07-23T09:45

новости

скандал

драка

киевская область

песня

белая церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1c/1045759579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd954903653d953951f671c013705f2d.jpg

Ситуация произошла довольно неоднозначная, так как одни гуляющие по парку люди сделали замечание другим – тем, что включили песню, но за них вступились военные, которые также находились в парке.Хамское замечание переросло в драку под песню, которую никто так и не выключил.В июне Киевский горсовет запретил любую российскую музыку к прослушиванию в общественных местах: так власти украинской столицы отреагировали на скандальную историю с одесским мальчиком, который спел на улице Львова песню Виктора Цоя, попал в скандал с местным депутатом Натальей Пипой и спровоцировал широкий общественный резонанс.Музыкально-языковые скандалы происходят в Киевской области регулярно: хозяин одного из ресторанов Броваров недавно заплатил штраф за то, что отказался выключить песню Григория Лепса по требованию посетительницы, а в Боярке мужчину мобилизовали за российский рэп.

https://ukraina.ru/20230704/1047797425.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, скандал, драка, киевская область, песня, белая церковь