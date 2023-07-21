https://ukraina.ru/20230721/1048171027.html

Четвёртая ночь ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: все цели поражены

Четвёртая ночь ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: все цели поражены - 21.07.2023 Украина.ру

Четвёртая ночь ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: все цели поражены

ВС РФ нанесли очередной удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ 21 июля

2023-07-21T15:29

2023-07-21T15:29

2023-07-21T15:29

новости

россия

украина

вс рф

минобороны рф

одесса

крымский мост

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046895429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ecf5979190785e9950f7028379d7830.jpg

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.После теракта 17 июля на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь попала в больницу, президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на теракт.18 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.Песков подтвердил, что ночные удары российских военных были ответом на теракт на Крымском мосту.В ночь на 19 июля на территории Украины раздавались многочисленные взрывы. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о самой масштабной атаке на город с начала специальной военной операции РФ на Украине.20 июля Минобороны заявили об очередных ударах возмездия. Удар нанесли по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и области.

https://ukraina.ru/20230720/1048150678.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, вс рф, минобороны рф, одесса, крымский мост, теракт