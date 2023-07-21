https://ukraina.ru/20230721/1048165739.html
Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии - 21.07.2023 Украина.ру
Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с челнами Совета безопасности
2023-07-21T14:03
2023-07-21T14:03
2023-07-21T14:03
союзное государство
владимир путин
белоруссия
украина
новости
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По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.Союзное государство - надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
https://ukraina.ru/20230407/1045109695.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
союзное государство, владимир путин, белоруссия, украина, новости
Союзное государство, Владимир Путин, Белоруссия, Украина, Новости
Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с челнами Совета безопасности