Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии - 21.07.2023 Украина.ру
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Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии - 21.07.2023 Украина.ру
Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с челнами Совета безопасности
2023-07-21T14:03
2023-07-21T14:03
союзное государство
владимир путин
белоруссия
украина
новости
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По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.Союзное государство - надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
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452
60
союзное государство, владимир путин, белоруссия, украина, новости
Союзное государство, Владимир Путин, Белоруссия, Украина, Новости

Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии

14:03 21.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
Перейти в фотобанк
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Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с челнами Совета безопасности
По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.
"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", - предупредил Путин.
Союзное государство - надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 16:55
Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государстваМосква и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета, сообщает РИА Новости
 
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