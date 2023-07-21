https://ukraina.ru/20230721/1048165739.html

Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии

Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии - 21.07.2023 Украина.ру

Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии

Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с челнами Совета безопасности

2023-07-21T14:03

2023-07-21T14:03

2023-07-21T14:03

союзное государство

владимир путин

белоруссия

украина

новости

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По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.Союзное государство - надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

https://ukraina.ru/20230407/1045109695.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

союзное государство, владимир путин, белоруссия, украина, новости