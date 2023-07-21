https://ukraina.ru/20230721/1048161496.html

США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин

США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин - 21.07.2023 Украина.ру

США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин

США затягивают конфликт, это противоречит интересам европейцев, ослабляет Европу. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России

2023-07-21T13:31

2023-07-21T13:31

2023-07-21T13:31

владимир путин

сша

европа

новости

украина

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"Огонь войны усиленно разжигается, при этом используют русофобию - главный экспортный товар и инструмент внутренней политики. Сейчас они [Штаты] хотят "погреть руки" на украинской трагедии", - сказал российский лидер.На днях обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич заверил, что США используют Украину для достижения утраченного мирового господства. При этом "судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству. По мнению Басевича, Соединенные Штаты желают стать единственной сверхдержавой, игнорируя факторы, свидетельствующие о появлении многополярного мира.

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владимир путин, сша, европа, новости, украина