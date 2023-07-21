США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин - 21.07.2023 Украина.ру
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США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин
США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин - 21.07.2023 Украина.ру
США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин
США затягивают конфликт, это противоречит интересам европейцев, ослабляет Европу. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России
2023-07-21T13:31
2023-07-21T13:31
владимир путин
сша
европа
новости
украина
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"Огонь войны усиленно разжигается, при этом используют русофобию - главный экспортный товар и инструмент внутренней политики. Сейчас они [Штаты] хотят "погреть руки" на украинской трагедии", - сказал российский лидер.На днях обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич заверил, что США используют Украину для достижения утраченного мирового господства. При этом "судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству. По мнению Басевича, Соединенные Штаты желают стать единственной сверхдержавой, игнорируя факторы, свидетельствующие о появлении многополярного мира.
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владимир путин, сша, европа, новости, украина
Владимир Путин, США, Европа, Новости, Украина

США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин

13:31 21.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
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США затягивают конфликт, это противоречит интересам европейцев, ослабляет Европу. Об этом заявил 21 июля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России
"Огонь войны усиленно разжигается, при этом используют русофобию - главный экспортный товар и инструмент внутренней политики. Сейчас они [Штаты] хотят "погреть руки" на украинской трагедии", - сказал российский лидер.
На днях обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич заверил, что США используют Украину для достижения утраченного мирового господства. При этом "судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству. По мнению Басевича, Соединенные Штаты желают стать единственной сверхдержавой, игнорируя факторы, свидетельствующие о появлении многополярного мира.
16 июня, 04:15
Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядовСША вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
 
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