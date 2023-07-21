https://ukraina.ru/20230721/1048161304.html
Германия поставила Киеву танки "Леопард" и тысячи боеприпасов
Германия поставила Киеву танки "Леопард" и тысячи боеприпасов - 21.07.2023 Украина.ру
Германия поставила Киеву танки "Леопард" и тысячи боеприпасов
Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше трех тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка, опубликованного 20 июля на сайте правительства ФРГ
2023-07-21T13:09
2023-07-21T13:09
2023-07-21T13:09
германия
леопард
танки
новости
украина
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В списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 10 танков "Леопард", 20 танковых пулеметов MG3, 1,3 тысячи снарядов и 2 тысяч дымовых боеприпасов западного калибра 155 миллиметров, мостовой системы и 12 прицепов, четырех бронированных автомобилей.Также за неделю были поставлены 16 грузовиков Zetros, 10 радаров, 100 тысяч аптечек.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230707/1047881248.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, леопард, танки, новости, украина
Германия, леопард, танки, Новости, Украина
Германия поставила Киеву танки "Леопард" и тысячи боеприпасов
Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше трех тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка, опубликованного 20 июля на сайте правительства ФРГ
В списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 10 танков "Леопард", 20 танковых пулеметов MG3, 1,3 тысячи снарядов и 2 тысяч дымовых боеприпасов западного калибра 155 миллиметров, мостовой системы и 12 прицепов, четырех бронированных автомобилей.
Также за неделю были поставлены 16 грузовиков Zetros, 10 радаров, 100 тысяч аптечек.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.